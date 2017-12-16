Yemen'deki saldÄ±rÄ± ve Ã§atÄ±ÅŸmalarda 27 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

Yemen'deÂ Suudi ArabistanÂ Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyon gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenenÂ hava saldÄ±rÄ±larÄ±ndaÂ veÂ Ã§atÄ±ÅŸmalardaÂ 20'si Husi militan,Â 7'si sivil 27 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸiÂ bildirildi.
HÃ¼kÃ¼mete baÄŸlÄ± askeri kaynaklardan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Husiler Hudeyde kentininin Hays semtinde askeri mevzilere saldÄ±rÄ± dÃ¼zenledi.
Ã‡atÄ±ÅŸmalarda ve koalisyon gÃ¼Ã§lerinin dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 20 Husi militan yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
Ã–te yandan, yardÄ±m faaliyetleri alanÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan aktivist Muhammed el-Umri, koalisyona baÄŸlÄ± uÃ§aklarÄ±n Taiz'in Mevze ilÃ§esinde sivilleri taÅŸÄ±yan bir aracÄ± hedef aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, araÃ§taki 7 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini sÃ¶yledi.
Umri, saldÄ±rÄ±da aralarÄ±nda Ã§ocuklarÄ±n da bulunduÄŸu yaralananlarÄ±n olduÄŸu bilgisini verdi.
Koalisyon gÃ¼Ã§lerinden saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.
Yunanistan BaÅŸbakanÄ± Ã‡ipras, Ã¼lkesince atanan mÃ¼ftÃ¼lerin BatÄ± Trakya'daki azÄ±nlÄ±ÄŸÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ± tarafÄ±ndan tanÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Bu konu, doÄŸrudan Yunan vatandaÅŸÄ± MÃ¼slÃ¼manlarla ele alÄ±nmalÄ±." dedi. Yunanistan EÄŸitim ve Din Ä°ÅŸleri BakanÄ± GavroÄŸlud da, "Mutlaka mÃ¼ftÃ¼lÃ¼klerin akÄ±lcÄ± bir dÃ¼zeye getirilmesi de masaya konmalÄ±. Bunun iÃ§inde mÃ¼ftÃ¼lerin seÃ§imi meselesi de yer almalÄ±." dedi.
Meksika'da Kongre, askerlere polis olarak da gÃ¶rev yapma yetkisi tanÄ±yan yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± onayladÄ±
NATO, Ã¼ye Ã¼lkelerin, Rusya'daki bir fÃ¼ze sisteminin Orta Menzilli NÃ¼kleer Kuvvetler AntlaÅŸmasÄ±'nÄ± ihlal ettiÄŸini tespit ettiÄŸini belirterek bu durumun ciddi endiÅŸeye neden olduÄŸunu duyurdu
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Yunanistan'Ä±n baÅŸkenti Atina'da yÃ¼zlerce kiÅŸi, Trump'Ä±n KudÃ¼s'Ã¼ Ä°srail'in baÅŸkenti olarak tanÄ±ma kararÄ±nÄ± protesto etmek iÃ§in ABD'nin Atina BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine yÃ¼rÃ¼dÃ¼
Yemen'de koalisyon gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda ve Ã§atÄ±ÅŸmalarda aralarÄ±nda sivillerin de bulunduÄŸu 27 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi.
Suriyeâ€™de FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± bÃ¶lgesinde gÃ¶rev yapan Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu komutanlarÄ±ndan Ahmed Osman, Rus Sputnik haber ajansÄ±na "Afrin operasyonu"na iliÅŸkin demeÃ§ vermediÄŸini sÃ¶yledi.
Avrupa BirliÄŸi Ã¼lkeleri liderleri, Brexit'te AB-Ä°ngiltere arasÄ±ndaki iliÅŸkilerinin geleceÄŸini belirleyecek ikinci aÅŸamaya geÃ§ilmesini onayladÄ±. Brexit konusunda AB'de birlikteliÄŸinin devam edeceÄŸine inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden AB Konseyi BaÅŸkanÄ± Tusk, bir soru Ã¼zerine ikinci aÅŸamada mÃ¼zakerelerin ilk aÅŸamadan daha zorlu olacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
Endonezya'nÄ±n Java AdasÄ±'nda meydana gelen 7,3 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremde Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±n ikiye yÃ¼kseldiÄŸi bildirildi. Deprem nedeniyle 40'tan fazla ev Ã§Ã¶ktÃ¼, 65 ev hasar gÃ¶rdÃ¼.
MÄ±sÄ±rlÄ± gazeteci-yazar Huveydi, "Suudi Arabistan'daki kriz, medya abluka altÄ±nda olduÄŸu iÃ§in gizli tutuluyor, bunun yansÄ±malarÄ±nÄ± ancak sosyal paylaÅŸÄ±m sitelerinde gÃ¶rÃ¼yoruz. Ã–yle sanÄ±yorum ki Suudi Arabistan gelecekte iÃ§ ve dÄ±ÅŸ aÃ§Ä±dan daha da derinleÅŸen bir krizin iÃ§inde olacak" dedi
UNICEF, Ã¼lkede 19 bin Ã§ocuÄŸun silahlÄ± gÃ¼Ã§ler ve gruplar tarafÄ±ndan silah altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
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UCM, Ã§ocuklarÄ± askerliÄŸe zorlama ve savaÅŸta kullanmaktan suÃ§lu bulunan Kongolu askeri lider Lubangaâ€™nÄ±n tazminat Ã¶demesine hÃ¼kmetti.
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ABD'nin KudÃ¼s kararÄ± Beyrut'ta cuma namazÄ± sonrasÄ± dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilerde yÃ¼zlerce kiÅŸi tarafÄ±ndan protesto edildi
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