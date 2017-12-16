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13:34, 16 AralÄ±k 2017 Cumartesi
OrtadoÄŸu
GÃ¼ncelleme: 10:23, 16 AralÄ±k 2017 Cumartesi

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Yemen'deki saldÄ±rÄ± ve Ã§atÄ±ÅŸmalarda 27 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Yemen'deki saldÄ±rÄ± ve Ã§atÄ±ÅŸmalarda 27 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Foto: ArÅŸiv

Yemen'de koalisyon gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda ve Ã§atÄ±ÅŸmalarda aralarÄ±nda sivillerin de bulunduÄŸu 27 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Yemen'deÂ Suudi ArabistanÂ Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyon gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenenÂ hava saldÄ±rÄ±larÄ±ndaÂ veÂ Ã§atÄ±ÅŸmalardaÂ 20'si Husi militan,Â 7'si sivil 27 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸiÂ bildirildi.

HÃ¼kÃ¼mete baÄŸlÄ± askeri kaynaklardan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Husiler Hudeyde kentininin Hays semtinde askeri mevzilere saldÄ±rÄ± dÃ¼zenledi.

Ã‡atÄ±ÅŸmalarda ve koalisyon gÃ¼Ã§lerinin dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 20 Husi militan yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Ã–te yandan, yardÄ±m faaliyetleri alanÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan aktivist Muhammed el-Umri, koalisyona baÄŸlÄ± uÃ§aklarÄ±n Taiz'in Mevze ilÃ§esinde sivilleri taÅŸÄ±yan bir aracÄ± hedef aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, araÃ§taki 7 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini sÃ¶yledi.

Umri, saldÄ±rÄ±da aralarÄ±nda Ã§ocuklarÄ±n da bulunduÄŸu yaralananlarÄ±n olduÄŸu bilgisini verdi.

Koalisyon gÃ¼Ã§lerinden saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.



Ä°lgili Konular Suudi Arabistan Yemen
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