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13:34, 16 AralÄ±k 2017 Cumartesi
Avrupa
GÃ¼ncelleme: 10:34, 16 AralÄ±k 2017 Cumartesi

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Yunanistan'da Trump'Ä±n KudÃ¼s kararÄ± protesto edildi
Yunanistan'da Trump'Ä±n KudÃ¼s kararÄ± protesto edildi

Yunanistan'Ä±n baÅŸkenti Atina'da yÃ¼zlerce kiÅŸi, Trump'Ä±n KudÃ¼s'Ã¼ Ä°srail'in baÅŸkenti olarak tanÄ±ma kararÄ±nÄ± protesto etmek iÃ§in ABD'nin Atina BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine yÃ¼rÃ¼dÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Yunanistan'Ä±n baÅŸkenti Atina'da yÃ¼zlerce kiÅŸi, ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ Ä°srail'in baÅŸkenti olarak tanÄ±ma kararÄ±nÄ± protesto etti.

BazÄ± sol gruplar ve baÅŸkentte yaÅŸayan Filistinlilerin Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla bir araya gelen yÃ¼zlerce kiÅŸi, Meclisin bulunduÄŸu Sintagma MeydanÄ±'ndan ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine yÃ¼rÃ¼dÃ¼.

"Filistin'e Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k" pankartlarÄ± taÅŸÄ±yan ve "Kahrolsun Ä°srail" ÅŸeklinde slogan atan gruptakiler, Ä°srail'in Atina'daki BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin kapatÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

GÃ¶steri sÄ±rasÄ±nda gÃ¼venlik Ã¶nlemi alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± gÃ¶zlendi.Â 



Ä°lgili Konular Yunanistan ABD KudÃ¼s
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