GÃ¼ncelleme: 10:58, 16 AralÄ±k 2017 Cumartesi

NATO'da Rusya endiÅŸesi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

NATO, Ã¼ye Ã¼lkelerin,Â Rusya'daki bir fÃ¼ze sisteminin Orta Menzilli NÃ¼kleer Kuvvetler AntlaÅŸmasÄ±'nÄ± (INF) ihlal ettiÄŸini tespit ettiÄŸini belirterek bu durumun ciddi endiÅŸeye neden olduÄŸunu bildirdi.

NATO'dan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, INF'nin ABD ve Rusya'da karadan fÄ±rlatÄ±lan gÃ¼dÃ¼m fÃ¼zelerini yok ederek 30 yÄ±ldÄ±r Avrupa-Atlantik gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamak aÃ§Ä±sÄ±ndan kilit rol oynadÄ±ÄŸÄ±, istikrara katkÄ±da bulunduÄŸu ve yanlÄ±ÅŸ hesap yapÄ±lmasÄ± riskini azaltarak Ã§atÄ±ÅŸmayÄ± engellediÄŸi belirtildi.

INF'ye sadÄ±k kalÄ±nmasÄ±nÄ±n Ã¶nemine dikkat Ã§ekilen aÃ§Ä±klamada, NATO'nun antlaÅŸmayÄ± koruma konusunda son derece kararlÄ± olduÄŸuna vurgu yapÄ±ldÄ±.

AÃ§Ä±klamada, ABD'nin INF AntlaÅŸmasÄ±'nÄ±n hÃ¼kÃ¼mlerine uyduÄŸu belirtilerek Rusya'nÄ±n antlaÅŸmaya uymamasÄ±nÄ±n aciliyetle ele alÄ±nmasÄ± gereken bir sorun yaratacaÄŸÄ±na iÅŸaret edildi.

AÃ§Ä±klamada, "MÃ¼ttefikler ciddi endiÅŸe yaratan bir Rus fÃ¼ze sisteminin varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit etmiÅŸ bulunuyor. NATO, Rusya'ya bu endiÅŸeleri gidermek iÃ§in ÅŸeffaf bir ÅŸekilde davranmasÄ± ve ABD'yle teknik diyalog sÃ¼rdÃ¼rmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuyor." denildi.

SoÄŸuk SavaÅŸ dÃ¶neminde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler BirliÄŸi Devlet BaÅŸkanÄ± Mihail GorbaÃ§ov ile ABD BaÅŸkanÄ± Ronald Reagan tarafÄ±ndan 8 AralÄ±k 1987'de imzalanan INF, 500 ila 5 bin 500 kilometre menzili olan tÃ¼m karadan fÄ±rlatÄ±lan gÃ¼dÃ¼m fÃ¼zelerini yasaklÄ±yor.

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