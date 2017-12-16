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13:34, 16 AralÄ±k 2017 Cumartesi
DÄ±ÅŸ Politika
GÃ¼ncelleme: 11:14, 16 AralÄ±k 2017 Cumartesi

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BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m BangladeÅŸ'e gidecek
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m BangladeÅŸ'e gidecek

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, BangladeÅŸ BaÅŸbakanÄ± Åžeyh Hasina'nÄ±n davetlisi olarak bu Ã¼lkeye resmi bir ziyaret gerÃ§ekleÅŸtirecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakanlÄ±k BasÄ±n Merkezi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, YÄ±ldÄ±rÄ±m, BangladeÅŸ'e yapacaÄŸÄ± resmi ziyaret kapsamÄ±nda 19-20 AralÄ±k'ta baÅŸkent Dakka'da Ã¼st dÃ¼zey gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapacak.

Ziyarette, BangladeÅŸ'le TÃ¼rkiye arasÄ±nda kardeÅŸlik ve dostluÄŸa dayanan iliÅŸkilerin kapsamlÄ± ÅŸekilde ele alÄ±nmasÄ± ve Rohinga krizi baÅŸta olmak Ã¼zere bÃ¶lgesel meselelerle ilgili gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunulmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Dakka'daki temaslarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan BangladeÅŸ'in Cox's Bazar bÃ¶lgesine geÃ§ecek.

Burada Rohinga MÃ¼slÃ¼manlarÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kamplarÄ± ziyaret edecek YÄ±ldÄ±rÄ±m, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n durumu ve bÃ¶lgede TÄ°KA, AFAD ve Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±yla uluslararasÄ± Ã¶rgÃ¼tler tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen insani yardÄ±m faaliyetlerine iliÅŸkin incelemelerde bulunacak.

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Ä°lgili Konular Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m bangladeÅŸ TÃ¼rkiye
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