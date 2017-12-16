Meksika'da orduya, polis gÃ¶revi yetkisi de verilecek

Meksika'da iktidardaki Kurumsal Devrim Partisi (PRI) tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan veÂ orduya yasal olarakÂ polisin gÃ¶revlerini veren yasa tasarÄ±sÄ±, Kongre'den geÃ§ti.
Orduya kentlerde baskÄ±n dÃ¼zenleme, izinsiz gÃ¶sterilere mÃ¼dahale etme, yollarda kontrol noktasÄ± kurma ve benzeri birÃ§ok yetki veren tasarÄ±nÄ±n yasalaÅŸmasÄ± iÃ§in Devlet BaÅŸkanÄ± Pena Nieto'nun imzasÄ± gerekiyor.
Yasa, devlet baÅŸkanÄ±na, "ulusal gÃ¼venliÄŸe yÃ¶nelik tehditlerin" olduÄŸu ve polisin ÅŸiddet olaylarÄ±yla baÅŸ edemediÄŸi noktalara bir yÄ±la kadar asker konuÅŸlandÄ±rÄ±lmasÄ±na izin veren bir kararname Ã§Ä±karmasÄ±na olanak saÄŸlÄ±yor.
Yasa tasarÄ±sÄ±, ay baÅŸÄ±nda, 115'e karÅŸÄ± 248 oyla Meksika meclisinin alt kanadÄ±ndan geÃ§miÅŸti.
PRI yetkilileri, yasanÄ±n gerektiÄŸinde devlet baÅŸkanÄ±nÄ±n kararÄ±yla ve polisin yetersiz kaldÄ±ÄŸÄ± durumlarda kullanÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± savunuyor.
Ã–te yandan, tasarÄ±nÄ±n yeterince tartÄ±ÅŸÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ã¼lkeyi askerileÅŸtireceÄŸini belirten muhalefet partileri, yasal dÃ¼zenlemenin devlet baÅŸkanÄ±na, istediÄŸi zaman sÄ±kÄ±yÃ¶netim ilan etme yetkisini vereceÄŸini ileri sÃ¼rÃ¼yor.
Yunanistan BaÅŸbakanÄ± Ã‡ipras, Ã¼lkesince atanan mÃ¼ftÃ¼lerin BatÄ± Trakya'daki azÄ±nlÄ±ÄŸÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ± tarafÄ±ndan tanÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Bu konu, doÄŸrudan Yunan vatandaÅŸÄ± MÃ¼slÃ¼manlarla ele alÄ±nmalÄ±." dedi. Yunanistan EÄŸitim ve Din Ä°ÅŸleri BakanÄ± GavroÄŸlud da, "Mutlaka mÃ¼ftÃ¼lÃ¼klerin akÄ±lcÄ± bir dÃ¼zeye getirilmesi de masaya konmalÄ±. Bunun iÃ§inde mÃ¼ftÃ¼lerin seÃ§imi meselesi de yer almalÄ±." dedi.
Meksika'da Kongre, askerlere polis olarak da gÃ¶rev yapma yetkisi tanÄ±yan yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± onayladÄ±
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Avrupa BirliÄŸi Ã¼lkeleri liderleri, Brexit'te AB-Ä°ngiltere arasÄ±ndaki iliÅŸkilerinin geleceÄŸini belirleyecek ikinci aÅŸamaya geÃ§ilmesini onayladÄ±. Brexit konusunda AB'de birlikteliÄŸinin devam edeceÄŸine inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden AB Konseyi BaÅŸkanÄ± Tusk, bir soru Ã¼zerine ikinci aÅŸamada mÃ¼zakerelerin ilk aÅŸamadan daha zorlu olacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
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