Ã‡ipras'tan BatÄ± Trakya'da mÃ¼ftÃ¼ sorununa Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¶nerisi

Yunanistan BaÅŸbakanÄ±Â Aleksis Ã‡ipras, Ã¼lkesince atanan mÃ¼ftÃ¼lerin BatÄ± Trakya'daki azÄ±nlÄ±ÄŸÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ± tarafÄ±ndan tanÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Bu konu, doÄŸrudan Yunan vatandaÅŸÄ± MÃ¼slÃ¼manlarla ele alÄ±nmalÄ±. BÃ¶ylece bu konu bir an Ã¶nce halledilsin ve kalÄ±cÄ± bir yasal dÃ¼zenleme gerÃ§ekleÅŸtirilebilsin." dedi.
Ã‡ipras, BrÃ¼ksel'deki AB Liderler Zirvesi'nin ardÄ±ndan dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda,Â BatÄ± Trakya, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± krizi ve TÃ¼rkiye ile ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulundu.
Yunan devletince atanan mÃ¼ftÃ¼lerin, azÄ±nlÄ±ÄŸÄ±n Ã¶nemli bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ tarafÄ±ndan tanÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Ã‡ipras, "Bu konuyu halletmemiz lazÄ±m. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu ne Yunanistan'a fayda saÄŸlÄ±yor, ne de azÄ±nlÄ±ÄŸÄ±n kendini huzurlu hissetmesine yardÄ±mcÄ± oluyor." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Ã‡ipras, mÃ¼ftÃ¼ konusunun doÄŸrudan Yunan vatandaÅŸÄ± MÃ¼slÃ¼manlarla ele alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini kaydederek, "BÃ¶ylece bu konu bir an Ã¶nce halledilsin ve kalÄ±cÄ± bir yasal dÃ¼zenleme gerÃ§ekleÅŸtirilebilsin." ifadelerini kullandÄ±.
Sorunun birkaÃ§ gÃ¼n iÃ§inde Ã§Ã¶zÃ¼lecek bir mesele olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Ã‡ipras, "Yunan devletinin tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± dini liderlerin azÄ±nlÄ±k tarafÄ±ndan sorgulanmadÄ±ÄŸÄ± bir noktaya ulaÅŸalÄ±m istiyoruz." diye konuÅŸtu.
YunanistanÂ EÄŸitim ve Din Ä°ÅŸleri BakanÄ±Â Kostas GavroÄŸlu da, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, hÃ¼kÃ¼metinÂ BatÄ± Trakya'da, MÃ¼slÃ¼man TÃ¼rk AzÄ±nlÄ±ÄŸa yÃ¶nelik saygÄ±lÄ± bir politika izlemek arzusunda olduÄŸunu belirterek, mÃ¼ftÃ¼lerin seÃ§imi meselesinin de mutlaka bu politika Ã§erÃ§evesinde ele alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.
GavroÄŸlu, meclis televizyonu Vouli TVâ€™ye yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, BatÄ± Trakyaâ€™daki mÃ¼ftÃ¼lÃ¼k meselesi ve hÃ¼kÃ¼metin azÄ±nlÄ±k mensuplarÄ±yla ilgili miras meselelerinde Ä°slami kurallarÄ±n yanÄ± sÄ±ra Yunanistan Medeni Kanunu'nun geÃ§erli olmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± yasal dÃ¼zenlemeye deÄŸindi.
BatÄ± Trakyaâ€™da, mÃ¼ftÃ¼lerin yetkileri dahilinde olan azÄ±nlÄ±k mensuplarÄ±yla ilgili aile hukuku ve miras meselelerinde Ä°slami kurallarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n hÃ¼kÃ¼metin azÄ±nlÄ±k politikasÄ±yla ilgili stratejisinin bir parÃ§asÄ± olduÄŸunu ifade eden GavroÄŸlu, bu konuda yapÄ±lmasÄ± planlanan deÄŸiÅŸiklikler kapsamÄ±nda mÃ¼ftÃ¼lerin seÃ§imle iÅŸ baÅŸÄ±na getirilmesi dÃ¼ÅŸÃ¼ncesinin de bulunduÄŸunu belirtti.
GavroÄŸlu, "AzÄ±nlÄ±k geÃ§miÅŸte Ã§Ä±lgÄ±nca politikalar, baskÄ±lar ve kabul edilemez yasalara maruz kaldÄ±. Bu nedenle devlete gÃ¼venmiyor." dedi.
MÃ¼slÃ¼man TÃ¼rk azÄ±nlÄ±ÄŸa yÃ¶nelik saygÄ±lÄ± bir politika izlemek istediklerine iÅŸaret eden GavroÄŸlu, "Bu nedenle adÄ±m adÄ±m gÃ¶tÃ¼rmek istiyoruz. Bu adÄ±mlar Ã§erÃ§evesinde mutlaka mÃ¼ftÃ¼lÃ¼klerin akÄ±lcÄ± bir dÃ¼zeye getirilmesi de masaya konmalÄ±. Bunun iÃ§inde mÃ¼ftÃ¼lerin seÃ§imi meselesi de yer almalÄ±." diye konuÅŸtu.
Ä°stanbulâ€™da, Patrikhanede yapÄ±lan patrik seÃ§iminin San Sinod kurulu Ã¼yeleri tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden GavroÄŸlu, mÃ¼ftÃ¼lerin iÅŸ baÅŸÄ±na gelmesinde ise farklÄ± yÃ¶ntem uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
GavroÄŸlu, "Tarih boyunca bu Ã¶yle oldu. Ancak burada bir fark var. Eskiden olduÄŸu gibi, OsmanlÄ± dÃ¶neminde mÃ¼ftÃ¼leri atayan devlet kurumlarÄ± artÄ±k bulunmuyor. Bu nedenle yapÄ±lacak dÃ¼zenlemede seÃ§im kurulunun kimlerden oluÅŸacaÄŸÄ±, hak ve yetkilerinin neler olacaÄŸÄ±na bakmalÄ±yÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.
HÃ¼kÃ¼metin azÄ±nlÄ±k mensuplarÄ±yla ilgili miras meselelerinde Ä°slami kurallarÄ±n yanÄ± sÄ±ra Yunanistan Medeni Kanunu'nun geÃ§erli olmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± yasal dÃ¼zenlemeye deÄŸinen GavroÄŸlu, "hÃ¼kÃ¼metin bu konuda cesur bir adÄ±m attÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak, alÄ±nacak kararlarda azÄ±nlÄ±ÄŸÄ±n geleneklerine saygÄ±lÄ± olunmasÄ±" gerektiÄŸini kaydetti.
GavroÄŸlu, hÃ¼kÃ¼metin yasal dÃ¼zenlemeyle ilgili azÄ±nlÄ±k Ã§evreleriyle istiÅŸarelerde bulunduÄŸunu belirterek ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Oylamak istediÄŸimiz yasal dÃ¼zenleme onlarca yÄ±l geÃ§ kalmÄ±ÅŸ bir dÃ¼zenlemedir. Bu dÃ¼zenleme demokrasiyi gÃ¼Ã§lendiriyor. Ancak, BatÄ± Trakyaâ€™da, MÃ¼slÃ¼man azÄ±nlÄ±ÄŸÄ±n yoÄŸun olarak yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± illerde son Ã¼Ã§ yÄ±l iÃ§erisinde 2 bin 200 evlilik yapÄ±ldÄ±. Bunlardan sadece 680â€™i siyasi evlilik (mÃ¼ftÃ¼lerin katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±, belediyelerde yapÄ±lan nikah) ÅŸeklinde oldu. Yani, burada yÃ¼zde 70â€™inin gelenekleri sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bir azÄ±nlÄ±k olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼yoruz. Bu gerÃ§eÄŸe saygÄ±lÄ± olunmasÄ± gerekir." diye konuÅŸtu.
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Yunanistan BaÅŸbakanÄ± Ã‡ipras, Ã¼lkesince atanan mÃ¼ftÃ¼lerin BatÄ± Trakya'daki azÄ±nlÄ±ÄŸÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ± tarafÄ±ndan tanÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Bu konu, doÄŸrudan Yunan vatandaÅŸÄ± MÃ¼slÃ¼manlarla ele alÄ±nmalÄ±." dedi. Yunanistan EÄŸitim ve Din Ä°ÅŸleri BakanÄ± GavroÄŸlud da, "Mutlaka mÃ¼ftÃ¼lÃ¼klerin akÄ±lcÄ± bir dÃ¼zeye getirilmesi de masaya konmalÄ±. Bunun iÃ§inde mÃ¼ftÃ¼lerin seÃ§imi meselesi de yer almalÄ±." dedi.
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