GÃ¼ncelleme: 11:59, 16 AralÄ±k 2017 Cumartesi

Eski BaÅŸbakanlardan Mesut YÄ±lmaz'Ä±n oÄŸlu evinde Ã¶lÃ¼ bulundu





Eski BaÅŸbakanlardan Mesut YÄ±lmaz'Ä±n oÄŸlu Mehmet Yavuz YÄ±lmaz, Beykoz'daki evinde, silahla vurulmuÅŸ halde Ã¶lÃ¼ bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Eski BaÅŸbakanlardanÂ Mesut YÄ±lmaz'Ä±n oÄŸlu Mehmet Yavuz YÄ±lmaz, Ä°stanbul Beykoz'daki evinde Ã¶lÃ¼ bulundu. YÄ±lmaz'Ä±n silahla vurulmuÅŸ halde bulunmasÄ± Ã¼zerine, olay yerine polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. SaÄŸlÄ±k ekipleri, Mehmet Yavuz YÄ±lmaz'Ä±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirledi. YAVUZ YILMAZ KÄ°MDÄ°R? Yavuz YÄ±lmaz, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin eski baÅŸbakanÄ± Mesut YÄ±lmaz'Ä±n oÄŸludur. 1979 yÄ±lÄ±nda doÄŸmuÅŸtur. Yavuz YÄ±lmaz bir dÃ¶nemÂ niÅŸanlandÄ±ÄŸÄ± sunucu NeÅŸe Sapmaz ile 3 yÄ±l birlikteliÄŸin arkasÄ±ndan ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Yavuz YÄ±lmaz'Ä±n 7 Haziran 2015'te yapÄ±lan seÃ§imlerde CHP'den milletvekilliÄŸi iÃ§in adÄ± geÃ§miÅŸ, ancak aday olamamÄ±ÅŸtÄ±.Â Yavuz YÄ±lmaz'Ä±n kardeÅŸi Emir Hasan YÄ±lmaz ile CFS Ä°stanbul YatÄ±rÄ±m A.Åž isimli bir ÅŸirketleri vardÄ±. Ä°ki kardeÅŸ bir ara Ä°stanbul'daki Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ havalimanÄ±nda hafriyat iÅŸi de yapmÄ±ÅŸtÄ±.Â Â Â

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