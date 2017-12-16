SudanlÄ± muhalif liderden Ä°slam dÃ¼nyasÄ±na Ã§aÄŸrÄ±

Sudan'da muhalefettekiÂ Milli Ãœmmet PartisiÂ Genel BaÅŸkanÄ±Â Es-SadÄ±k el-Mehdi, ABD'nin KudÃ¼s kararÄ±yla mÃ¼cadele iÃ§inÂ TÃ¼rkiye, Ä°ran ve Arap Ã¼lkeleriÂ arasÄ±nda bir gÃ¼venlik anlaÅŸmasÄ± imzalanmasÄ±, ayrÄ±ca bÃ¶lgedeÂ SÃ¼nniler ile Åžiiler arasÄ±nda mutabakata varÄ±lmasÄ±Â Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
BaÅŸkent Hartum'un batÄ±sÄ±ndaki Ummu Derman'da dÃ¼zenlenen bir programda konuÅŸan Mehdi, ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ Ä°srail'in baÅŸkenti olarak tanÄ±masÄ± kararÄ±ndan dolayÄ± terÃ¶r ve aÅŸÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±n bÃ¼yÃ¼mesi tehlikesine karÅŸÄ± uyarÄ± yaptÄ±.
Mehdi, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n ilan ettiÄŸi KudÃ¼s kararÄ±yla mÃ¼cadele iÃ§in TÃ¼rkiye, Ä°ran ve Arap Ã¼lkeleri arasÄ±nda bir gÃ¼venlik anlaÅŸmasÄ± imzalanmasÄ±nÄ± ve bÃ¶lgede SÃ¼nniler ile Åžiiler arasÄ±nda mutabakata varÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶nerdi.
TÃ¼rkiye'nin ev sahipliÄŸinde dÃ¼zenlenen Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (Ä°Ä°T) OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Zirvesi'nde "DoÄŸu KudÃ¼s'Ã¼n Filistin Devleti'nin baÅŸkenti" olarak ilan edilmesinden memnuniyet duyduÄŸunu vurgulayan Mehdi, Arap Ã¼lkelerini de Trump'la yapÄ±lan tÃ¼m anlaÅŸmalarÄ± iptal etmeye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.
Filistin halkÄ± iÃ§in destek fonu oluÅŸturarak Filistin'de birlik ve beraberliÄŸin gÃ¼Ã§lendirilmesi gerektiÄŸini belirten SudanlÄ± muhalif lider, "BatÄ± Åžeria ve Gazze'de Filistinlilere hayatÄ±n imkanlarÄ±nÄ± sunmazsak, onlarÄ± hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸratmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z." ifadesini kullandÄ±.
Suriyeli muhaliflerin oluÅŸturduÄŸu MÃ¼zakere YÃ¼ksek Komitesi (MYK) BaÅŸkanÄ± Hariri, "GÃ¼venlik Konseyi Ã¼yeleri Suriye rejiminin acÄ±masÄ±z kuÅŸatmasÄ±nÄ± kÄ±rmak iÃ§in ÅŸimdi harekete geÃ§mezse, DoÄŸu Guta'da sÄ±kÄ±ÅŸan yÃ¼zbinlerce sivilin pek Ã§oÄŸu Ã¶lecek." dedi.
Suudi Arabistan'da Haziran 2018'den itibaren araÃ§ kullanma hakkÄ± kazanan kadÄ±nlarÄ±n, kamyon ve motosiklet sÃ¼rmesine de izin verileceÄŸi bildirildi
KudÃ¼s Ticaret OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Hidmi, "Trump'Ä±n KudÃ¼s kararÄ±nÄ±n kentteki Ã§arÅŸÄ± ve turistik iÅŸletmeleri olumsuz etkilediÄŸi Ã§ok aÃ§Ä±k." dedi.
MÄ±sÄ±r, Ä°srail ablukasÄ± altÄ±ndaki Gazze'nin dÃ¼nyaya aÃ§Ä±lan tek kapÄ±sÄ± durumundaki Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ± insani durumlar, Ã¶ÄŸrenci ve mahsur kalanlarÄ±n geÃ§iÅŸi iÃ§in 4 gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne Ã§ift yÃ¶nlÃ¼ aÃ§tÄ±.
Afganistan'Ä±n doÄŸusundaki Nangarhar'da Valilik tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, dÃ¼zenlenen operasyonda 26 DEAÅž Ã¼yesinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi
SÄ±rtladÄ±klarÄ± sepetlerle baÅŸkent Cakartaâ€™nÄ±n tonlarca atÄ±klarÄ±nÄ±n toplandÄ±ÄŸÄ± "Bantar Gebang" ÅŸehir Ã§Ã¶plÃ¼ÄŸÃ¼ne gelen yoksul insanlar, bÃ¼yÃ¼k zorluklar altÄ±nda hayatlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor
Sudan Milli Ãœmmet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Mehdi, ABD'nin KudÃ¼s kararÄ±yla mÃ¼cadele iÃ§in TÃ¼rkiye, Ä°ran ve Arap Ã¼lkeleri arasÄ±nda gÃ¼venlik anlaÅŸmasÄ± imzalanmasÄ±nÄ± ayrÄ±ca bÃ¶lgede SÃ¼nniler ile Åžiiler arasÄ±nda mutabakata varÄ±lmasÄ±nÄ± teklif etti.
Yunanistan BaÅŸbakanÄ± Ã‡ipras, Ã¼lkesince atanan mÃ¼ftÃ¼lerin BatÄ± Trakya'daki azÄ±nlÄ±ÄŸÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ± tarafÄ±ndan tanÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Bu konu, doÄŸrudan Yunan vatandaÅŸÄ± MÃ¼slÃ¼manlarla ele alÄ±nmalÄ±." dedi. Yunanistan EÄŸitim ve Din Ä°ÅŸleri BakanÄ± GavroÄŸlud da, "Mutlaka mÃ¼ftÃ¼lÃ¼klerin akÄ±lcÄ± bir dÃ¼zeye getirilmesi de masaya konmalÄ±. Bunun iÃ§inde mÃ¼ftÃ¼lerin seÃ§imi meselesi de yer almalÄ±." dedi.
Meksika'da Kongre, askerlere polis olarak da gÃ¶rev yapma yetkisi tanÄ±yan yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± onayladÄ±
NATO, Ã¼ye Ã¼lkelerin, Rusya'daki bir fÃ¼ze sisteminin Orta Menzilli NÃ¼kleer Kuvvetler AntlaÅŸmasÄ±'nÄ± ihlal ettiÄŸini tespit ettiÄŸini belirterek bu durumun ciddi endiÅŸeye neden olduÄŸunu duyurdu
Irak'ta Åžiilerin dini mercii Sistani, silahlarÄ±n devlet elinde sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± ve HaÅŸdi Åžabi'nin de gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine destek iÃ§in kalmasÄ±nÄ± istedi
Yunanistan'Ä±n baÅŸkenti Atina'da yÃ¼zlerce kiÅŸi, Trump'Ä±n KudÃ¼s'Ã¼ Ä°srail'in baÅŸkenti olarak tanÄ±ma kararÄ±nÄ± protesto etmek iÃ§in ABD'nin Atina BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine yÃ¼rÃ¼dÃ¼
Yemen'de koalisyon gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda ve Ã§atÄ±ÅŸmalarda aralarÄ±nda sivillerin de bulunduÄŸu 27 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi.
Suriyeâ€™de FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± bÃ¶lgesinde gÃ¶rev yapan Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu komutanlarÄ±ndan Ahmed Osman, Rus Sputnik haber ajansÄ±na "Afrin operasyonu"na iliÅŸkin demeÃ§ vermediÄŸini sÃ¶yledi.
Avrupa BirliÄŸi Ã¼lkeleri liderleri, Brexit'te AB-Ä°ngiltere arasÄ±ndaki iliÅŸkilerinin geleceÄŸini belirleyecek ikinci aÅŸamaya geÃ§ilmesini onayladÄ±. Brexit konusunda AB'de birlikteliÄŸinin devam edeceÄŸine inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden AB Konseyi BaÅŸkanÄ± Tusk, bir soru Ã¼zerine ikinci aÅŸamada mÃ¼zakerelerin ilk aÅŸamadan daha zorlu olacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
Endonezya'nÄ±n Java AdasÄ±'nda meydana gelen 7,3 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremde Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±n ikiye yÃ¼kseldiÄŸi bildirildi. Deprem nedeniyle 40'tan fazla ev Ã§Ã¶ktÃ¼, 65 ev hasar gÃ¶rdÃ¼.