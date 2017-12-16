GÃ¼ncelleme: 12:13, 16 AralÄ±k 2017 Cumartesi

SudanlÄ± muhalif liderden Ä°slam dÃ¼nyasÄ±na Ã§aÄŸrÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Sudan'da muhalefettekiÂ Milli Ãœmmet PartisiÂ Genel BaÅŸkanÄ±Â Es-SadÄ±k el-Mehdi, ABD'nin KudÃ¼s kararÄ±yla mÃ¼cadele iÃ§inÂ TÃ¼rkiye, Ä°ran ve Arap Ã¼lkeleriÂ arasÄ±nda bir gÃ¼venlik anlaÅŸmasÄ± imzalanmasÄ±, ayrÄ±ca bÃ¶lgedeÂ SÃ¼nniler ile Åžiiler arasÄ±nda mutabakata varÄ±lmasÄ±Â Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

BaÅŸkent Hartum'un batÄ±sÄ±ndaki Ummu Derman'da dÃ¼zenlenen bir programda konuÅŸan Mehdi, ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ Ä°srail'in baÅŸkenti olarak tanÄ±masÄ± kararÄ±ndan dolayÄ± terÃ¶r ve aÅŸÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±n bÃ¼yÃ¼mesi tehlikesine karÅŸÄ± uyarÄ± yaptÄ±.

Mehdi, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n ilan ettiÄŸi KudÃ¼s kararÄ±yla mÃ¼cadele iÃ§in TÃ¼rkiye, Ä°ran ve Arap Ã¼lkeleri arasÄ±nda bir gÃ¼venlik anlaÅŸmasÄ± imzalanmasÄ±nÄ± ve bÃ¶lgede SÃ¼nniler ile Åžiiler arasÄ±nda mutabakata varÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶nerdi.

TÃ¼rkiye'nin ev sahipliÄŸinde dÃ¼zenlenen Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (Ä°Ä°T) OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Zirvesi'nde "DoÄŸu KudÃ¼s'Ã¼n Filistin Devleti'nin baÅŸkenti" olarak ilan edilmesinden memnuniyet duyduÄŸunu vurgulayan Mehdi, Arap Ã¼lkelerini de Trump'la yapÄ±lan tÃ¼m anlaÅŸmalarÄ± iptal etmeye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.

Filistin halkÄ± iÃ§in destek fonu oluÅŸturarak Filistin'de birlik ve beraberliÄŸin gÃ¼Ã§lendirilmesi gerektiÄŸini belirten SudanlÄ± muhalif lider, "BatÄ± Åžeria ve Gazze'de Filistinlilere hayatÄ±n imkanlarÄ±nÄ± sunmazsak, onlarÄ± hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸratmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z." ifadesini kullandÄ±.