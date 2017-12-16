GÃ¼ncelleme: 12:27, 16 AralÄ±k 2017 Cumartesi

Cakarta'nÄ±n dev Ã§Ã¶plÃ¼ÄŸÃ¼nde zorlu hayat mÃ¼cadelesi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Endonezyaâ€™da yÃ¼zlerce kiÅŸi, baÅŸkentin devÂ Ã§Ã¶plÃ¼ÄŸÃ¼ndeÂ yaÅŸam mÃ¼cadelesi veriyor.

SabahÄ±n erken saatlerinde sÄ±rtladÄ±klarÄ± sepetlerle baÅŸkentÂ Cakartaâ€™nÄ±n tonlarca atÄ±klarÄ±nÄ±n toplandÄ±ÄŸÄ± "Bantar Gebang" ÅŸehir Ã§Ã¶plÃ¼ÄŸÃ¼ne gelenÂ yoksul insanlar, bÃ¼yÃ¼k zorluklar altÄ±nda hayatlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

YoÄŸun koku, patlama ve heyelan tehlikesine aldÄ±rÄ±ÅŸ etmeden akÅŸama kadar Ã§Ã¶plÃ¼kte dolaÅŸan insanlar, evlerine maddi gelir saÄŸlayabilmek iÃ§in plastik Ã¼rÃ¼nleri arÄ±yor.

Ã‡Ã¶plÃ¼k Ã¼zerinde kurduklarÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§adÄ±rlarÄ±n altÄ±nda bazÄ±larÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuklarÄ±nÄ± uyutarakÂ Ã§Ã¶p toplamaÂ iÅŸineÂ devam ederken bazÄ±larÄ± da yemek yiyerek ya da kÄ±sa sÃ¼reli dinlenerek yorgunluÄŸunu atmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

Ã‡Ã¶pleri daÄŸÄ±tarak altta kalan plastikleri ortaya Ã§Ä±karan iÅŸ makinalarÄ±nÄ±n etrafÄ±nda gÃ¼venliklerine dikkat etmeden plastik toplamaya Ã§alÄ±ÅŸan insanlar, yÄ±kÄ±lma tehlikesi bulunan Ã§Ã¶p tepelerinin arasÄ±nda hayatlarÄ±nÄ± hiÃ§e sayÄ±yor.

GÃœNLÃœK ORTALAMA 4 - 7 DOLAR KAZNÃ‡ SAÄžLIYORLAR

Mahalle sakinleri ÅŸu ana kadar plastik toplamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken 10â€™dan fazla kiÅŸinin Ã§Ã¶p yÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nda kalarak hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirtiyor.

GÃ¼nde yaklaÅŸÄ±k 6 bin ton Ã§Ã¶pÃ¼n boÅŸaltÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ÅŸehir Ã§Ã¶plÃ¼ÄŸÃ¼nde hayatlarÄ±nÄ± kazanmaya Ã§alÄ±ÅŸanlar, geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m firmalarÄ±na satabildikleri atÄ±klarla gÃ¼nlÃ¼k ortalama 4 - 7 dolar kazanÃ§ saÄŸlÄ±yor.

GeÃ§imini 17 yÄ±ldÄ±r buradan saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen 45 yaÅŸÄ±ndaki Sumatini, "Ã‡Ã¶plÃ¼ÄŸe yakÄ±n bir yerde paylaÅŸÄ±mlÄ± bir evde kalÄ±yorum. GeÃ§imimi zor saÄŸlÄ±yorum. Kendimin ve Ã§ocuklarÄ±mÄ±n yemek ve barÄ±nma ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±layabilmek iÃ§in her gÃ¼n buraya geliyorum. Pis koku iÃ§inde bulunmak Ã§ok zor ama yaÅŸamÄ±ma devam edebilmek iÃ§in baÅŸka Ã§arem yok." dedi.

Ã‡Ã–PTEN BULDUÄžU OYUNCAKLAR MUTLU EDÄ°YOR

AtÄ±k plastiklerle yoksul ailesine maddi katkÄ±da bulunmaya Ã§alÄ±ÅŸan 10 yaÅŸÄ±ndaki Ahmet de, "Her gÃ¼n okul sonrasÄ± buraya gelerek Ã§Ã¶plÃ¼kte plastik toplayan babama yardÄ±m etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. AkÅŸama kadar burada olsam da aileme yardÄ±m etmekten memnunum. DinlendiÄŸim zamanlarda da buraya gelen diÄŸer Ã§ocuklarla oyun oynuyorum. Eski ya da kÄ±rÄ±k olsa da Ã§Ã¶pten bulduÄŸum oyuncaklar beni mutlu ediyor." diye konuÅŸtu.