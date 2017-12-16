Cakarta'nÄ±n dev Ã§Ã¶plÃ¼ÄŸÃ¼nde zorlu hayat mÃ¼cadelesi

Endonezyaâ€™da yÃ¼zlerce kiÅŸi, baÅŸkentin devÂ Ã§Ã¶plÃ¼ÄŸÃ¼ndeÂ yaÅŸam mÃ¼cadelesi veriyor.
SabahÄ±n erken saatlerinde sÄ±rtladÄ±klarÄ± sepetlerle baÅŸkentÂ Cakartaâ€™nÄ±n tonlarca atÄ±klarÄ±nÄ±n toplandÄ±ÄŸÄ± "Bantar Gebang" ÅŸehir Ã§Ã¶plÃ¼ÄŸÃ¼ne gelenÂ yoksul insanlar, bÃ¼yÃ¼k zorluklar altÄ±nda hayatlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.
YoÄŸun koku, patlama ve heyelan tehlikesine aldÄ±rÄ±ÅŸ etmeden akÅŸama kadar Ã§Ã¶plÃ¼kte dolaÅŸan insanlar, evlerine maddi gelir saÄŸlayabilmek iÃ§in plastik Ã¼rÃ¼nleri arÄ±yor.
Ã‡Ã¶plÃ¼k Ã¼zerinde kurduklarÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§adÄ±rlarÄ±n altÄ±nda bazÄ±larÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuklarÄ±nÄ± uyutarakÂ Ã§Ã¶p toplamaÂ iÅŸineÂ devam ederken bazÄ±larÄ± da yemek yiyerek ya da kÄ±sa sÃ¼reli dinlenerek yorgunluÄŸunu atmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.
Ã‡Ã¶pleri daÄŸÄ±tarak altta kalan plastikleri ortaya Ã§Ä±karan iÅŸ makinalarÄ±nÄ±n etrafÄ±nda gÃ¼venliklerine dikkat etmeden plastik toplamaya Ã§alÄ±ÅŸan insanlar, yÄ±kÄ±lma tehlikesi bulunan Ã§Ã¶p tepelerinin arasÄ±nda hayatlarÄ±nÄ± hiÃ§e sayÄ±yor.
Mahalle sakinleri ÅŸu ana kadar plastik toplamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken 10â€™dan fazla kiÅŸinin Ã§Ã¶p yÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nda kalarak hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirtiyor.
GÃ¼nde yaklaÅŸÄ±k 6 bin ton Ã§Ã¶pÃ¼n boÅŸaltÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ÅŸehir Ã§Ã¶plÃ¼ÄŸÃ¼nde hayatlarÄ±nÄ± kazanmaya Ã§alÄ±ÅŸanlar, geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m firmalarÄ±na satabildikleri atÄ±klarla gÃ¼nlÃ¼k ortalama 4 - 7 dolar kazanÃ§ saÄŸlÄ±yor.
GeÃ§imini 17 yÄ±ldÄ±r buradan saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen 45 yaÅŸÄ±ndaki Sumatini, "Ã‡Ã¶plÃ¼ÄŸe yakÄ±n bir yerde paylaÅŸÄ±mlÄ± bir evde kalÄ±yorum. GeÃ§imimi zor saÄŸlÄ±yorum. Kendimin ve Ã§ocuklarÄ±mÄ±n yemek ve barÄ±nma ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±layabilmek iÃ§in her gÃ¼n buraya geliyorum. Pis koku iÃ§inde bulunmak Ã§ok zor ama yaÅŸamÄ±ma devam edebilmek iÃ§in baÅŸka Ã§arem yok." dedi.
AtÄ±k plastiklerle yoksul ailesine maddi katkÄ±da bulunmaya Ã§alÄ±ÅŸan 10 yaÅŸÄ±ndaki Ahmet de, "Her gÃ¼n okul sonrasÄ± buraya gelerek Ã§Ã¶plÃ¼kte plastik toplayan babama yardÄ±m etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. AkÅŸama kadar burada olsam da aileme yardÄ±m etmekten memnunum. DinlendiÄŸim zamanlarda da buraya gelen diÄŸer Ã§ocuklarla oyun oynuyorum. Eski ya da kÄ±rÄ±k olsa da Ã§Ã¶pten bulduÄŸum oyuncaklar beni mutlu ediyor." diye konuÅŸtu.
Suriyeli muhaliflerin oluÅŸturduÄŸu MÃ¼zakere YÃ¼ksek Komitesi (MYK) BaÅŸkanÄ± Hariri, "GÃ¼venlik Konseyi Ã¼yeleri Suriye rejiminin acÄ±masÄ±z kuÅŸatmasÄ±nÄ± kÄ±rmak iÃ§in ÅŸimdi harekete geÃ§mezse, DoÄŸu Guta'da sÄ±kÄ±ÅŸan yÃ¼zbinlerce sivilin pek Ã§oÄŸu Ã¶lecek." dedi.
Suudi Arabistan'da Haziran 2018'den itibaren araÃ§ kullanma hakkÄ± kazanan kadÄ±nlarÄ±n, kamyon ve motosiklet sÃ¼rmesine de izin verileceÄŸi bildirildi
KudÃ¼s Ticaret OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Hidmi, "Trump'Ä±n KudÃ¼s kararÄ±nÄ±n kentteki Ã§arÅŸÄ± ve turistik iÅŸletmeleri olumsuz etkilediÄŸi Ã§ok aÃ§Ä±k." dedi.
MÄ±sÄ±r, Ä°srail ablukasÄ± altÄ±ndaki Gazze'nin dÃ¼nyaya aÃ§Ä±lan tek kapÄ±sÄ± durumundaki Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ± insani durumlar, Ã¶ÄŸrenci ve mahsur kalanlarÄ±n geÃ§iÅŸi iÃ§in 4 gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne Ã§ift yÃ¶nlÃ¼ aÃ§tÄ±.
Afganistan'Ä±n doÄŸusundaki Nangarhar'da Valilik tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, dÃ¼zenlenen operasyonda 26 DEAÅž Ã¼yesinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi
SÄ±rtladÄ±klarÄ± sepetlerle baÅŸkent Cakartaâ€™nÄ±n tonlarca atÄ±klarÄ±nÄ±n toplandÄ±ÄŸÄ± "Bantar Gebang" ÅŸehir Ã§Ã¶plÃ¼ÄŸÃ¼ne gelen yoksul insanlar, bÃ¼yÃ¼k zorluklar altÄ±nda hayatlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor
Sudan Milli Ãœmmet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Mehdi, ABD'nin KudÃ¼s kararÄ±yla mÃ¼cadele iÃ§in TÃ¼rkiye, Ä°ran ve Arap Ã¼lkeleri arasÄ±nda gÃ¼venlik anlaÅŸmasÄ± imzalanmasÄ±nÄ± ayrÄ±ca bÃ¶lgede SÃ¼nniler ile Åžiiler arasÄ±nda mutabakata varÄ±lmasÄ±nÄ± teklif etti.
Yunanistan BaÅŸbakanÄ± Ã‡ipras, Ã¼lkesince atanan mÃ¼ftÃ¼lerin BatÄ± Trakya'daki azÄ±nlÄ±ÄŸÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ± tarafÄ±ndan tanÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Bu konu, doÄŸrudan Yunan vatandaÅŸÄ± MÃ¼slÃ¼manlarla ele alÄ±nmalÄ±." dedi. Yunanistan EÄŸitim ve Din Ä°ÅŸleri BakanÄ± GavroÄŸlud da, "Mutlaka mÃ¼ftÃ¼lÃ¼klerin akÄ±lcÄ± bir dÃ¼zeye getirilmesi de masaya konmalÄ±. Bunun iÃ§inde mÃ¼ftÃ¼lerin seÃ§imi meselesi de yer almalÄ±." dedi.
Meksika'da Kongre, askerlere polis olarak da gÃ¶rev yapma yetkisi tanÄ±yan yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± onayladÄ±
NATO, Ã¼ye Ã¼lkelerin, Rusya'daki bir fÃ¼ze sisteminin Orta Menzilli NÃ¼kleer Kuvvetler AntlaÅŸmasÄ±'nÄ± ihlal ettiÄŸini tespit ettiÄŸini belirterek bu durumun ciddi endiÅŸeye neden olduÄŸunu duyurdu
Irak'ta Åžiilerin dini mercii Sistani, silahlarÄ±n devlet elinde sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± ve HaÅŸdi Åžabi'nin de gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine destek iÃ§in kalmasÄ±nÄ± istedi
Yunanistan'Ä±n baÅŸkenti Atina'da yÃ¼zlerce kiÅŸi, Trump'Ä±n KudÃ¼s'Ã¼ Ä°srail'in baÅŸkenti olarak tanÄ±ma kararÄ±nÄ± protesto etmek iÃ§in ABD'nin Atina BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine yÃ¼rÃ¼dÃ¼
Yemen'de koalisyon gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda ve Ã§atÄ±ÅŸmalarda aralarÄ±nda sivillerin de bulunduÄŸu 27 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi.
Suriyeâ€™de FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± bÃ¶lgesinde gÃ¶rev yapan Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu komutanlarÄ±ndan Ahmed Osman, Rus Sputnik haber ajansÄ±na "Afrin operasyonu"na iliÅŸkin demeÃ§ vermediÄŸini sÃ¶yledi.
Avrupa BirliÄŸi Ã¼lkeleri liderleri, Brexit'te AB-Ä°ngiltere arasÄ±ndaki iliÅŸkilerinin geleceÄŸini belirleyecek ikinci aÅŸamaya geÃ§ilmesini onayladÄ±. Brexit konusunda AB'de birlikteliÄŸinin devam edeceÄŸine inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden AB Konseyi BaÅŸkanÄ± Tusk, bir soru Ã¼zerine ikinci aÅŸamada mÃ¼zakerelerin ilk aÅŸamadan daha zorlu olacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
Endonezya'nÄ±n Java AdasÄ±'nda meydana gelen 7,3 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremde Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±n ikiye yÃ¼kseldiÄŸi bildirildi. Deprem nedeniyle 40'tan fazla ev Ã§Ã¶ktÃ¼, 65 ev hasar gÃ¶rdÃ¼.