GÃ¼ncelleme: 12:44, 16 AralÄ±k 2017 Cumartesi

Cezayir'in baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k sembolÃ¼nÃ¼nÃ¼n restorasyonu tamamlandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye ileÂ CezayirÂ arasÄ±ndaki 500 yÄ±llÄ±k dostluÄŸun simgelerinden ve Cezayir'in baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k sembolÃ¼Â KeÃ§iova Camisinin restorasyonu tamamlandÄ±.

BaÅŸkent Cezayir'de Kasba (Kasaba) olarak anÄ±lan bÃ¶lgede yer alan ve 1500'lÃ¼ yÄ±llarda yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± rivayet edilen Cami, tarih boyunca iÅŸgaller ve Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle birkaÃ§ kez maksadÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda kullanÄ±ldÄ±.

300 yÄ±l OsmanlÄ± Devleti'nin Garp OcaklarÄ±'nÄ±n en Ã¶nemli merkezi olan Cezayir'de, 1830'daki FransÄ±z iÅŸgalinin ardÄ±ndan 132 yÄ±llÄ±k mÃ¼stemleke dÃ¶neminde birÃ§ok tarihi eser yÄ±kÄ±ldÄ± ya da amacÄ± dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

Cezayir'in Ã¶nemli sembollerden olan Akdeniz kÄ±yÄ±sÄ±ndaki KeÃ§iova Camisi FransÄ±z iÅŸgalinin ardÄ±ndan Ã¶nce askeri depo, sonrasÄ±nda ise Cezayir baÅŸpiskoposlarÄ± iÃ§in konut olarak kullanÄ±ldÄ±. Caminin 1844'te yÄ±kÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yerine bÃ¼yÃ¼k bir kilise inÅŸa edildi ve bina 1962'deki Cezayir'in baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na kadar katedral olarak kaldÄ±. Kiliseye dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ dÃ¶nemde halkÄ±n bÃ¼yÃ¼k tepkisini Ã§eken ve FransÄ±zlara karÅŸÄ± yÃ¼zlerce Cezayirlinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesiyle sonuÃ§lanan olaylar nedeniyle caminin Ã¶nÃ¼ndeki alan Åžehitler MeydanÄ± olarak anÄ±lmaya baÅŸladÄ±.

UÄŸruna ÅŸehitler verilen ve Cezayirliler nezdinde bÃ¼yÃ¼k manevi deÄŸeri olan KeÃ§iova camisi FransÄ±z iÅŸgalinin ardÄ±ndan baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k sembolÃ¼ne dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼.

BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n ardÄ±ndan camiye dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lerek ilk Cuma namazÄ±nÄ±n kÄ±lÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n sembolÃ¼ haline gelen KeÃ§iova Camisi 2003 yÄ±lÄ±ndaki depremde bÃ¼yÃ¼k zarar gÃ¶rdÃ¼. 2007 yÄ±lÄ±nda can gÃ¼venliÄŸi nedeniyle kapatÄ±lan caminin durumu 2013'te CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Cezayir ziyaretinde gÃ¼ndeme geldi. Ä°ki Ã¼lke liderinin mutabakatÄ±yla restorasyon kararÄ± alÄ±nan KeÃ§iova camisiyle ilgili Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±Â TÄ°KAyÃ¼rÃ¼ttÃ¼. Ä°ki yÄ±ldan uzun bir sÃ¼redir TÃ¼rkiye'den akademisyenlerin oluÅŸturduÄŸu bir bilim heyeti ile Ã¼nlÃ¼ nakkaÅŸ ve hattatlar restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼ttÃ¼.

Yetkililer restorasyon sÄ±rasÄ±nda yapÄ±lan her mÃ¼dahalenin yapÄ±ya ait Ã¶nceki dÃ¶nemdeki izlerini yok etmeden uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

"KEÅžKE MABEDLERE HÄ°Ã‡ DOKUNULMASA"

Caminin restorasyonunun ardÄ±ndan TÃ¼rkiye'den tarihÃ§i ve araÅŸtÄ±rmacÄ±larÄ±n incelediÄŸi KeÃ§iova Camisi aslÄ±na uygun yapÄ±lmasÄ± ve OsmanlÄ± mimarisi ile sanatlarÄ±nÄ±n yansÄ±tÄ±lmasÄ± hasebiyle bÃ¼yÃ¼k beÄŸeniyle karÅŸÄ±landÄ±.

KeÃ§iova camisinde incelemelerde bulunan Prof. Dr. Ä°lber OrtaylÄ±, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada KeÃ§iova camisinin restorasyonundan fevkalade memnun olduÄŸunu belirtti.

"Cezayir iÃ§in Ã¶nemli bir katkÄ±, bizim tarihimiz iÃ§in de." diyen OrtaylÄ±, "Ä°nÅŸallah yanÄ±ndaki Hasan PaÅŸa SarayÄ±'nÄ± da hale yola koymak mÃ¼mkÃ¼n olabilir. YapanlarÄ± tebrik ederiz." ifadelerini kullandÄ±.

Prof. Dr. Ä°hsan SÃ¼reyya SÄ±rma da caminin inÅŸasÄ±ndan yÄ±llar sonra katedrale dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmesi ve TÃ¼rkiye'nin ardÄ±ndan tekrar aslÄ±na uygun ÅŸekilde camiyi restore etmesinden duyduÄŸu memnuniyeti dile getirdi.

Ä°spanya'da benzer Ã¶rnekler olduÄŸunu anlatan SÄ±rma, "Ã–nce camiymiÅŸ, sonra kilise olmuÅŸ, sonra tekrar cami olmuÅŸ ve malesef bu coÄŸrafyalarda bu tÃ¼r hadiseler yaÅŸanÄ±yor. KeÅŸke mabedlere hiÃ§ dokunulmasa." diye konuÅŸtu.

Bu camiyi tekrar tamir edip kazandÄ±rdÄ±klarÄ± iÃ§in TÄ°KA'yÄ± Ã¶zellikle tebrik ettiÄŸini belirten SÄ±rma, bu tÃ¼r hadiselerin tekrarlamamasÄ±nÄ± temenni ettiÄŸini sÃ¶yledi.Â

"BÄ°ZÄ°M Ä°Ã‡Ä°N CEZAYÄ°R OSMANLI Ä°MPARATORLUÄžU'NUN EN UZAK KÃ–ÅžESÄ°YDÄ°"

Prof. Dr. Ä°dris Bostan, camiye 7-8 sene Ã¶nce de geldiÄŸini belirterek, o dÃ¶nem KeÃ§iova camisinin FransÄ±z dÃ¶neminin izlerini yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bir katedral hissi uyandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

O zamanlarda herhangi bir Ä°slami iÅŸaret gÃ¶rmek iÃ§in bile zorlanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Bostan, geÃ§miÅŸteki mÃ¼dahalelerin izlerinin o dÃ¶nem belirgin olduÄŸunu anlattÄ±.

Bostan, KeÃ§iova camisinin tekrar bu hale gelmesinden bÃ¼yÃ¼k memnuniyet duyduÄŸunu ifade ederek, caminin hem OsmanlÄ± dÃ¶neminin bir eseri olduÄŸunu, hem de Cezayir'in tarihi iÃ§in bir sembole dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti.

Caminin Ã§ok iyi restore edildiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izen Bostan, gerek mimari yapÄ±sÄ±, gerek kuÅŸak yazÄ±larÄ± ve hÃ¼snÃ¼ hatlarÄ±yla aslÄ± olan camiye dÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.

Bostan, Cezayir iÃ§in yapÄ±labilecek bu Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n OsmanlÄ± tarihine bir katkÄ± olacaÄŸÄ±na inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. Cezayir ve Ã§evresinin baÅŸta Barbaros Hayreddin PaÅŸa dÃ¶nemi olmak Ã¼zere 300 yÄ±llÄ±k dÃ¶nemde kurularak geliÅŸtiÄŸini aktaran Bostan, bÃ¶lgede zamanÄ±n ihtiyacÄ±na gÃ¶re birÃ§ok yapÄ±nÄ±n kurulduÄŸunu sÃ¶yledi.

"Bizim iÃ§in Cezayir OsmanlÄ± imparatorluÄŸunun en uzak kÃ¶ÅŸesiydi" diyen Bostan, OsmanlÄ± varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Akdeniz Ã¼zerinden merkeze kadar uzandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Bostan, bu durumun eserleriyle iyi bir ÅŸekilde tanÄ±nmasÄ± gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izerek, Cezayir'de bu caminin benzeri birÃ§ok eserin bulunduÄŸunu sÃ¶yledi. DiÄŸer eserlerin de bu ÅŸekilde yapÄ±lmasÄ±nÄ± temenni ettiklerini kaydeden Bostan, bunlarÄ±n da tarih, kÃ¼ltÃ¼r ve iki toplum arasÄ±ndaki iliÅŸkiler iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir kazanÃ§ olacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.Â

"HALK GÃ–ZLERÄ° DOLARAK CAMÄ°NÄ°N Ã–NEMÄ°NÄ° ANLATTI"

TÄ°KA Cezayir Program KoordinatÃ¶rÃ¼ Orhan AydÄ±n da KeÃ§iova Camisinin UNESCO DÃ¼nya KÃ¼ltÃ¼r MiraslarÄ± arasÄ±nda olduÄŸu iÃ§in sÄ±nÄ±rlÄ± sayÄ±da mÃ¼dahalede bulunulduÄŸunu anlattÄ±.

Cezayir KÃ¼ltÃ¼r BakanlÄ±ÄŸÄ±, Din Ä°ÅŸleri ve VakÄ±flar BakanlÄ±ÄŸÄ± ile Konut BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n dahli ve onayÄ± ile tÃ¼m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izen AydÄ±n, bu bakanlÄ±klardan mimar, arkeolog ve mÃ¼hendislerin proje boyunca tÃ¼m Ã§alÄ±ÅŸmalara nezaret ettiÄŸini kaydetti.

AydÄ±n, caminin restorasyonunun 3 yÄ±l sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ vurgulayarak, bu sÃ¼re boyunca halkÄ±n her kesiminden bireyin restorasyonu izlediÄŸini aktardÄ±.

Cezayirliler iÃ§in KeÃ§iova Camisinin baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k sembolÃ¼ olduÄŸunu hatÄ±rlatan AydÄ±n, "Halk bÃ¶lgeye gittiÄŸim bazÄ± zamanlarda yanÄ±ma gelerek gÃ¶zleri dolarak caminin kendileri iÃ§in Ã¶nemini anlattÄ±. AÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± bÃ¼yÃ¼k bir heyecanla beklediklerini sÃ¶ylediler." dedi.Â