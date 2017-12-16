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16:04, 16 AralÄ±k 2017 Cumartesi
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GÃ¼ncelleme: 13:16, 16 AralÄ±k 2017 Cumartesi

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ErdoÄŸan: Ä°slam dÃ¼nyasÄ± kardeÅŸ kavgasÄ± Ã¼zerinden dizayn edilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor
ErdoÄŸan: Ä°slam dÃ¼nyasÄ± kardeÅŸ kavgasÄ± Ã¼zerinden dizayn edilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Ä°slam dÃ¼nyasÄ±, tÄ±pkÄ± bir asÄ±r Ã¶nce olduÄŸu gibi kan, gÃ¶zyaÅŸÄ± ve kardeÅŸ kavgasÄ± Ã¼zerinden yeniden dizayn edilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor." dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ä°stanbul HaliÃ§ Kongre Merkezi'nde Meridyen DerneÄŸi 7. Hadis ve Siret AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Ã–dÃ¼l TÃ¶reni'nde konuÅŸtu.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Ä°slam dÃ¼nyasÄ±, tÄ±pkÄ± bir asÄ±r Ã¶nce olduÄŸu gibi kan, gÃ¶zyaÅŸÄ± ve kardeÅŸ kavgasÄ± Ã¼zerinden yeniden dizayn edilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor." dedi.

'ARADAN SIYRILANLAR Ä°SRAÄ°L GÄ°BÄ° DEVLET TERÃ–RÃœ UYGULAYAN ÃœLKELERDÄ°R'

ErdoÄŸan, konuÅŸmasÄ±nda ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n sÃ¼nnetle olan baÄŸÄ± ne kadar gÃ¼Ã§lÃ¼, ne kadar muhkem ise dinleri ile olan baÄŸlarÄ± da aynÄ± ÅŸekilde kavidir, saÄŸlamdÄ±r. Kim ve ne adÄ±na olursa olsun bu baÄŸÄ± yok sayan veya koparmaya Ã§alÄ±ÅŸan her teÅŸebbÃ¼s bizim nazarÄ±mÄ±zda gayri Ä°slamidir. Peygamber Efendimizin sÃ¼nnetini hedef almakla doÄŸrudan Kur'an-Ä± Kerim'i hedef almak arasÄ±nda fark yoktur. SÃ¼nnet-i seniyyeyi tarihsel bir okumayla sadece kÄ±sÄ±tlÄ± bir dÃ¶nemin sÄ±nÄ±rlarÄ±na hapsetmek MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n hayatÄ±ndan Peygamber Efendimizi Ã§Ä±karmayÄ± amaÃ§layan kirli bir tezgahtÄ±r."Â 

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "MÃ¼slÃ¼manlar birbirleriyle uÄŸraÅŸÄ±rken aradan sÄ±yrÄ±lanlar terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleridir. Ä°srail gibi devlet terÃ¶rÃ¼ uygulayan Ã¼lkelerdir." diye konuÅŸtu.

'GEREKEN HAZIRLIÄžI YAPMAK HEPÄ°MÄ°ZÄ°N ORTAK GÃ–REVÄ°'

ErdoÄŸan, "Ä°slam dini umut olmayÄ±, Ã§aÄŸlarÄ± aÅŸan mesajÄ±yla insanlarÄ±n tÃ¼m sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±na karÅŸÄ± deva olmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼kÃ§e, belli Ã§evrelerce hedef alÄ±nmaya devam edilecektir, bunu da bÃ¶yle bilelim. MÃ¼slÃ¼manlarÄ± iÃ§ten Ã§Ã¶kertmeyi hedefleyen bu saldÄ±rÄ±lara karÅŸÄ± uyanÄ±k olmak, gereken hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yapmak hepimizin ortak gÃ¶revidir." dedi.



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