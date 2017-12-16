Meteoroloji'den Ä°stanbul iÃ§in kuvvetli saÄŸanak uyarÄ±sÄ±

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, yarÄ±n Ã¶ÄŸle saatlerinden itibarenÂ Ä°stanbul genelinde kuvvetli (30-50 kilogram/metrekare)Â saÄŸanakÂ beklendiÄŸi bildirildi.
AÃ§Ä±klamada, BalÄ±kesir Ã§evrelerinde baÅŸlayacaÄŸÄ± tahmin edilen saÄŸanaÄŸÄ±n, gece saatlerinde etkisini artÄ±rarak, yarÄ±n batÄ± kÄ±yÄ± ilÃ§elerinde (Edremit, Havran, Burhaniye, AyvalÄ±k ve GÃ¶meÃ§) yer yer kuvvetli (51-80 kilogram/metrekare) olmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸi kaydedildi.
AyrÄ±ca, sel, su baskÄ±nÄ±, heyelan, yaÄŸÄ±ÅŸ anÄ±nda kuvvetli rÃ¼zgar ve ulaÅŸÄ±mda aksamalar gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± konusunda uyarÄ±da bulunuldu.
AtaÅŸehir Belediye BaÅŸkan VekilliÄŸi'ne CHP'nin adayÄ± Ä°lhami YÄ±lmaz seÃ§ildi.
KÃ¶rfez BÃ¶lgesi'ni hedef pazarlarÄ± arasÄ±na alan HAVELSAN, Katar ve Umman'da imzaladÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zleÅŸmelere yenilerini eklemeye hazÄ±rlanÄ±yor
Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Temel KaramollaoÄŸlu, "TerÃ¶r sadece silahla mÃ¼cadele edilerek ortadan kaldÄ±rÄ±lamaz. TerÃ¶rÃ¼ destekleyenlerin stratejilerine dikkat etmek lazÄ±m." dedi.
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden, Ä°stanbul'da yarÄ±n iÃ§in kuvvetli saÄŸanak uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Ä°slam dÃ¼nyasÄ±, tÄ±pkÄ± bir asÄ±r Ã¶nce olduÄŸu gibi kan, gÃ¶zyaÅŸÄ± ve kardeÅŸ kavgasÄ± Ã¼zerinden yeniden dizayn edilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor." dedi.
TÃ¼rkiye ile Cezayir arasÄ±ndaki 500 yÄ±llÄ±k dostluÄŸun simgelerinden ve Cezayir'in baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k sembolÃ¼ KeÃ§iova Camisinin, TÄ°KA tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len restorasyonunun tamamlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Eski BaÅŸbakanlardan Mesut YÄ±lmaz'Ä±n oÄŸlu Mehmet Yavuz YÄ±lmaz, Beykoz'daki evinde, silahla vurulmuÅŸ halde Ã¶lÃ¼ bulundu
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, BangladeÅŸ BaÅŸbakanÄ± Åžeyh Hasina'nÄ±n davetlisi olarak bu Ã¼lkeye resmi bir ziyaret gerÃ§ekleÅŸtirecek
TBMM BaÅŸkanvekili AydÄ±n, "Kanun metinleri, herkesin anlayabileceÄŸi aÃ§Ä±k ve anlaÅŸÄ±lÄ±r bir ÅŸekilde kaleme alÄ±nmalÄ±dÄ±r. AÃ§Ä±k ve anlaÅŸÄ±lÄ±r bir kanun dilinin zorunlu Ã¶zellikleri ise sadelik, bilimsel tutarlÄ±lÄ±k, kesinlik ve belirginliktir" dedi
Suriye'ye gÃ¶nderilen insani yardÄ±m ve ticari malzemeleri taÅŸÄ±yan tÄ±rlar nedeniyle sÄ±nÄ±rda yoÄŸunluk yaÅŸanÄ±yor
Ä°ÅŸÃ§i, iÅŸveren ve hÃ¼kÃ¼met temsilcilerinden oluÅŸan Asgari Ãœcret Tespit Komisyonu, 2018'de geÃ§erli olacak asgari Ã¼creti belirleme gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri kapsamÄ±nda ikinci kez toplandÄ±
Arnavutluk Polisinin TerÃ¶rle MÃ¼cadele MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne yÃ¶nelik eÄŸitim programÄ±nÄ± tamamlayan 25 personele sertifika verildi
"TÃ¼rkiye'nin ilk sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼z metrosu"nun aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± iÃ§in ÃœskÃ¼dar MeydanÄ±'nda tÃ¶ren dÃ¼zenleniyor
Bu gece yarÄ±sÄ±ndan itibaren etkili olacak rÃ¼zgar, hafta sonu kuvvetli ve yer yer fÄ±rtÄ±na ÅŸeklinde esecek
BalÄ±kesir'in AyvalÄ±k ilÃ§esindeki Åžeytan SofrasÄ± mevkisinde aÄŸustos ayÄ±nda Ã§Ä±kan yangÄ±nda zarar gÃ¶ren "Cennet Koyu" bÃ¶lgesine 33 bin 350 fidan dikildi
Milli Savunma BakanÄ± Canikli, "Bu sistemin saÄŸlayacaÄŸÄ± istihbaratÄ± elde etmek iÃ§in birÃ§ok Ã¼lke Ã§ok ciddi bedel Ã¶demeyi gÃ¶nÃ¼llÃ¼ olarak isteyebilir. O nedenle bu sistemde Ã¼retilen bilgilerin, bu trafiÄŸin ortaya Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± istihbaratÄ±n TÃ¼rkiye'de kalmasÄ± son derece Ã¶nemli" dedi