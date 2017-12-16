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16:04, 16 AralÄ±k 2017 Cumartesi
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GÃ¼ncelleme: 13:58, 16 AralÄ±k 2017 Cumartesi

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Trump'Ä±n KudÃ¼s kararÄ±, kent ekonomisine de zarar verdi
Trump'Ä±n KudÃ¼s kararÄ±, kent ekonomisine de zarar verdi

KudÃ¼s Ticaret OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Hidmi, "Trump'Ä±n KudÃ¼s kararÄ±nÄ±n kentteki Ã§arÅŸÄ± ve turistik iÅŸletmeleri olumsuz etkilediÄŸi Ã§ok aÃ§Ä±k." dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±nÂ KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, oluÅŸan gÃ¼venlik endiÅŸesinin yabancÄ± ziyaretÃ§ileri kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ± ve otel rezervasyonlarÄ±nÄ±n peÅŸi sÄ±ra iptal edildiÄŸi belirtilerek kararÄ±n kent ekonomisine verdiÄŸi zararÄ±n ÅŸimdiden gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ ifade ediliyor.

KudÃ¼s, Ã¶zellikle gelecek ayÄ±n ortasÄ±na kadar devam edecek olan Noel kutlamalarÄ±, Eski Åžehir'deki surlarÄ± ve dini sembolleri ile yabancÄ± turistlerin kÄ±blesi konumundayken bu gÃ¼nlerde kentte bambaÅŸka bir manzara hakim.

KudÃ¼s Ticaret OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Fadi el-Hidmi, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada "Trump'Ä±n KudÃ¼s kararÄ±nÄ±n kentteki Ã§arÅŸÄ± ve turistik iÅŸletmeleri olumsuz etkilediÄŸi Ã§ok aÃ§Ä±k." dedi.

Hidmi, ABD'nin KudÃ¼s kararÄ±nÄ±n bin 370'i Eski Åžehir'de olmak Ã¼zere KudÃ¼s'teki 5 bin 600'den fazla ticari iÅŸletmeyi olumsuz etkilediÄŸini ifade etti.

Bu gÃ¼ne kadar KudÃ¼s'te yaÅŸayan Filistinlilerin ve iÅŸletme sahiplerinin maruz kaldÄ±ÄŸÄ± bÃ¼yÃ¼k baskÄ±larÄ±n Ã§ok iyi bilindiÄŸini hatÄ±rlatan Hidmi, "ABD'nin son KudÃ¼s kararÄ±, Ä°srail'in bu baskÄ±larÄ±nÄ± daha da arttÄ±rmasÄ± iÃ§in itici gÃ¼Ã§ olacaktÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

KUDÃœS TURÄ°ZMÄ°NE BÃœYÃœK DARBE

Son bir kaÃ§ gÃ¼n iÃ§inde kente turist giriÅŸinde ve otel rezervasyonlarÄ±nda dramatik dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Hidmi, esnafÄ±n piyasadaki durgunluktan ÅŸikayetÃ§i olduÄŸunu sÃ¶yledi. Hidmi, mevcut durumun kaynaÄŸÄ±nÄ±n insanlardaki gÃ¼venlik endiÅŸesi olduÄŸuna dikkati Ã§ekti.

BatÄ± Åžeria'daki otellerde ekim-kasÄ±m dÃ¶neminde doluluk oranÄ±nÄ±n yÃ¼zde 90 olduÄŸunu dile getiren Hidmi, Trump'Ä±n KudÃ¼s kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gÃ¼venlik endiÅŸelerinden dolayÄ± art arda iptallerin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Hidmi, "KudÃ¼s'Ã¼n Ä°srail'in baÅŸkenti olarak ilan edilmesinden Ã¶nce Filistinli yatÄ±rÄ±mcÄ±lar, turistik bir iÅŸletme aÃ§mak veya onarÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapmak iÃ§in ruhsat alamamaktan ÅŸikayet ediyordu. Trump'Ä±n bu kararÄ±ndan sonra herhalde bir iÅŸletme ruhsatÄ± almak artÄ±k imkansÄ±z hale gelir." diye konuÅŸtu.

KUDÃœS'TEKÄ° EMLAK FÄ°YATLARI

Hidmi, KudÃ¼s'teki arsa ve daire fiyatlarÄ±nÄ±n yÃ¼kseliÅŸ ihtimalini hatÄ±rlatarak, "DÃ¼nyanÄ±n birÃ§ok Ã¼lkesi ABD kararÄ±nÄ± tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirmesine raÄŸmen merkezlerini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±mayÄ± planlayan ÅŸirketler kendilerine yeni yerler bulmak iÃ§in telaÅŸa kapÄ±lacaktÄ±r. Bu da fiyatlarÄ± mutlaka yÃ¼kseltecektir." dedi.

"Emlak fiyatlarÄ± aslÄ±nda KudÃ¼s'te oldukÃ§a yÃ¼ksek." diyen Hidmi, "Talep her zaman arzÄ±n Ã¼stÃ¼nde olmuÅŸtur. Buna karÅŸÄ±lÄ±k arazi de gittikÃ§e azalmakta. KudÃ¼s'te 150 metre karelik bir daire inÅŸaatÄ± ruhsatÄ±na ve vergiye Ã¶denen para yaklaÅŸÄ±k 100 bin dolar." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

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Ä°lgili Konular KudÃ¼s trump ABD
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