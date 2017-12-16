Trump'Ä±n KudÃ¼s kararÄ±, kent ekonomisine de zarar verdi

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±nÂ KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, oluÅŸan gÃ¼venlik endiÅŸesinin yabancÄ± ziyaretÃ§ileri kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ± ve otel rezervasyonlarÄ±nÄ±n peÅŸi sÄ±ra iptal edildiÄŸi belirtilerek kararÄ±n kent ekonomisine verdiÄŸi zararÄ±n ÅŸimdiden gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ ifade ediliyor.
KudÃ¼s, Ã¶zellikle gelecek ayÄ±n ortasÄ±na kadar devam edecek olan Noel kutlamalarÄ±, Eski Åžehir'deki surlarÄ± ve dini sembolleri ile yabancÄ± turistlerin kÄ±blesi konumundayken bu gÃ¼nlerde kentte bambaÅŸka bir manzara hakim.
KudÃ¼s Ticaret OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Fadi el-Hidmi, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada "Trump'Ä±n KudÃ¼s kararÄ±nÄ±n kentteki Ã§arÅŸÄ± ve turistik iÅŸletmeleri olumsuz etkilediÄŸi Ã§ok aÃ§Ä±k." dedi.
Hidmi, ABD'nin KudÃ¼s kararÄ±nÄ±n bin 370'i Eski Åžehir'de olmak Ã¼zere KudÃ¼s'teki 5 bin 600'den fazla ticari iÅŸletmeyi olumsuz etkilediÄŸini ifade etti.
Bu gÃ¼ne kadar KudÃ¼s'te yaÅŸayan Filistinlilerin ve iÅŸletme sahiplerinin maruz kaldÄ±ÄŸÄ± bÃ¼yÃ¼k baskÄ±larÄ±n Ã§ok iyi bilindiÄŸini hatÄ±rlatan Hidmi, "ABD'nin son KudÃ¼s kararÄ±, Ä°srail'in bu baskÄ±larÄ±nÄ± daha da arttÄ±rmasÄ± iÃ§in itici gÃ¼Ã§ olacaktÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Son bir kaÃ§ gÃ¼n iÃ§inde kente turist giriÅŸinde ve otel rezervasyonlarÄ±nda dramatik dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Hidmi, esnafÄ±n piyasadaki durgunluktan ÅŸikayetÃ§i olduÄŸunu sÃ¶yledi. Hidmi, mevcut durumun kaynaÄŸÄ±nÄ±n insanlardaki gÃ¼venlik endiÅŸesi olduÄŸuna dikkati Ã§ekti.
BatÄ± Åžeria'daki otellerde ekim-kasÄ±m dÃ¶neminde doluluk oranÄ±nÄ±n yÃ¼zde 90 olduÄŸunu dile getiren Hidmi, Trump'Ä±n KudÃ¼s kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gÃ¼venlik endiÅŸelerinden dolayÄ± art arda iptallerin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.
Hidmi, "KudÃ¼s'Ã¼n Ä°srail'in baÅŸkenti olarak ilan edilmesinden Ã¶nce Filistinli yatÄ±rÄ±mcÄ±lar, turistik bir iÅŸletme aÃ§mak veya onarÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapmak iÃ§in ruhsat alamamaktan ÅŸikayet ediyordu. Trump'Ä±n bu kararÄ±ndan sonra herhalde bir iÅŸletme ruhsatÄ± almak artÄ±k imkansÄ±z hale gelir." diye konuÅŸtu.
Hidmi, KudÃ¼s'teki arsa ve daire fiyatlarÄ±nÄ±n yÃ¼kseliÅŸ ihtimalini hatÄ±rlatarak, "DÃ¼nyanÄ±n birÃ§ok Ã¼lkesi ABD kararÄ±nÄ± tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirmesine raÄŸmen merkezlerini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±mayÄ± planlayan ÅŸirketler kendilerine yeni yerler bulmak iÃ§in telaÅŸa kapÄ±lacaktÄ±r. Bu da fiyatlarÄ± mutlaka yÃ¼kseltecektir." dedi.
"Emlak fiyatlarÄ± aslÄ±nda KudÃ¼s'te oldukÃ§a yÃ¼ksek." diyen Hidmi, "Talep her zaman arzÄ±n Ã¼stÃ¼nde olmuÅŸtur. Buna karÅŸÄ±lÄ±k arazi de gittikÃ§e azalmakta. KudÃ¼s'te 150 metre karelik bir daire inÅŸaatÄ± ruhsatÄ±na ve vergiye Ã¶denen para yaklaÅŸÄ±k 100 bin dolar." ÅŸeklinde konuÅŸtu.
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Suriyeli muhaliflerin oluÅŸturduÄŸu MÃ¼zakere YÃ¼ksek Komitesi (MYK) BaÅŸkanÄ± Hariri, "GÃ¼venlik Konseyi Ã¼yeleri Suriye rejiminin acÄ±masÄ±z kuÅŸatmasÄ±nÄ± kÄ±rmak iÃ§in ÅŸimdi harekete geÃ§mezse, DoÄŸu Guta'da sÄ±kÄ±ÅŸan yÃ¼zbinlerce sivilin pek Ã§oÄŸu Ã¶lecek." dedi.
Suudi Arabistan'da Haziran 2018'den itibaren araÃ§ kullanma hakkÄ± kazanan kadÄ±nlarÄ±n, kamyon ve motosiklet sÃ¼rmesine de izin verileceÄŸi bildirildi
KudÃ¼s Ticaret OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Hidmi, "Trump'Ä±n KudÃ¼s kararÄ±nÄ±n kentteki Ã§arÅŸÄ± ve turistik iÅŸletmeleri olumsuz etkilediÄŸi Ã§ok aÃ§Ä±k." dedi.
MÄ±sÄ±r, Ä°srail ablukasÄ± altÄ±ndaki Gazze'nin dÃ¼nyaya aÃ§Ä±lan tek kapÄ±sÄ± durumundaki Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ± insani durumlar, Ã¶ÄŸrenci ve mahsur kalanlarÄ±n geÃ§iÅŸi iÃ§in 4 gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne Ã§ift yÃ¶nlÃ¼ aÃ§tÄ±.
Afganistan'Ä±n doÄŸusundaki Nangarhar'da Valilik tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, dÃ¼zenlenen operasyonda 26 DEAÅž Ã¼yesinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi
SÄ±rtladÄ±klarÄ± sepetlerle baÅŸkent Cakartaâ€™nÄ±n tonlarca atÄ±klarÄ±nÄ±n toplandÄ±ÄŸÄ± "Bantar Gebang" ÅŸehir Ã§Ã¶plÃ¼ÄŸÃ¼ne gelen yoksul insanlar, bÃ¼yÃ¼k zorluklar altÄ±nda hayatlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor
Sudan Milli Ãœmmet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Mehdi, ABD'nin KudÃ¼s kararÄ±yla mÃ¼cadele iÃ§in TÃ¼rkiye, Ä°ran ve Arap Ã¼lkeleri arasÄ±nda gÃ¼venlik anlaÅŸmasÄ± imzalanmasÄ±nÄ± ayrÄ±ca bÃ¶lgede SÃ¼nniler ile Åžiiler arasÄ±nda mutabakata varÄ±lmasÄ±nÄ± teklif etti.
Yunanistan BaÅŸbakanÄ± Ã‡ipras, Ã¼lkesince atanan mÃ¼ftÃ¼lerin BatÄ± Trakya'daki azÄ±nlÄ±ÄŸÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ± tarafÄ±ndan tanÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Bu konu, doÄŸrudan Yunan vatandaÅŸÄ± MÃ¼slÃ¼manlarla ele alÄ±nmalÄ±." dedi. Yunanistan EÄŸitim ve Din Ä°ÅŸleri BakanÄ± GavroÄŸlud da, "Mutlaka mÃ¼ftÃ¼lÃ¼klerin akÄ±lcÄ± bir dÃ¼zeye getirilmesi de masaya konmalÄ±. Bunun iÃ§inde mÃ¼ftÃ¼lerin seÃ§imi meselesi de yer almalÄ±." dedi.
Meksika'da Kongre, askerlere polis olarak da gÃ¶rev yapma yetkisi tanÄ±yan yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± onayladÄ±
NATO, Ã¼ye Ã¼lkelerin, Rusya'daki bir fÃ¼ze sisteminin Orta Menzilli NÃ¼kleer Kuvvetler AntlaÅŸmasÄ±'nÄ± ihlal ettiÄŸini tespit ettiÄŸini belirterek bu durumun ciddi endiÅŸeye neden olduÄŸunu duyurdu
Irak'ta Åžiilerin dini mercii Sistani, silahlarÄ±n devlet elinde sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± ve HaÅŸdi Åžabi'nin de gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine destek iÃ§in kalmasÄ±nÄ± istedi
Yunanistan'Ä±n baÅŸkenti Atina'da yÃ¼zlerce kiÅŸi, Trump'Ä±n KudÃ¼s'Ã¼ Ä°srail'in baÅŸkenti olarak tanÄ±ma kararÄ±nÄ± protesto etmek iÃ§in ABD'nin Atina BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine yÃ¼rÃ¼dÃ¼
Yemen'de koalisyon gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda ve Ã§atÄ±ÅŸmalarda aralarÄ±nda sivillerin de bulunduÄŸu 27 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi.
Suriyeâ€™de FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± bÃ¶lgesinde gÃ¶rev yapan Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu komutanlarÄ±ndan Ahmed Osman, Rus Sputnik haber ajansÄ±na "Afrin operasyonu"na iliÅŸkin demeÃ§ vermediÄŸini sÃ¶yledi.
Avrupa BirliÄŸi Ã¼lkeleri liderleri, Brexit'te AB-Ä°ngiltere arasÄ±ndaki iliÅŸkilerinin geleceÄŸini belirleyecek ikinci aÅŸamaya geÃ§ilmesini onayladÄ±. Brexit konusunda AB'de birlikteliÄŸinin devam edeceÄŸine inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden AB Konseyi BaÅŸkanÄ± Tusk, bir soru Ã¼zerine ikinci aÅŸamada mÃ¼zakerelerin ilk aÅŸamadan daha zorlu olacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
Endonezya'nÄ±n Java AdasÄ±'nda meydana gelen 7,3 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremde Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±n ikiye yÃ¼kseldiÄŸi bildirildi. Deprem nedeniyle 40'tan fazla ev Ã§Ã¶ktÃ¼, 65 ev hasar gÃ¶rdÃ¼.