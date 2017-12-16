KaramollaoÄŸlu: TerÃ¶rÃ¼ destekleyenlerin stratejilerine dikkat etmek lazÄ±m

Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Temel KaramollaoÄŸlu, "TerÃ¶r sadece silahla mÃ¼cadele edilerek ortadan kaldÄ±rÄ±lamaz. TerÃ¶rÃ¼ destekleyenlerin stratejilerine dikkat etmek lazÄ±m." dedi.
KaramollaoÄŸlu, partisince DiyarbakÄ±r'da dÃ¼zenlenen Genel Ä°dare Kurulu ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±ldÄ±.
Bir otelde gerÃ§ekleÅŸtirilen toplantÄ±da konuÅŸan KaramollaoÄŸlu, TÃ¼rkiye ve bÃ¶lgede yaÅŸanan sorunlarÄ± yakÄ±ndan takip ettiklerini sÃ¶yledi.
KaramollaoÄŸlu, Ã¼lkenin sorunlarÄ±na deÄŸinerek, "Ä°ktidarda bulunan AK Parti geÃ§miÅŸte birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z tarafÄ±ndan yÃ¶netiliyor. Ãœlkemizin problemlerine onlar da Ã§Ã¶zÃ¼m aramaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. Ama Ã¼zÃ¼lerek ifade ediyorum ki maalesef bu Ã§abalarÄ± beklenen neticeleri bir tÃ¼rlÃ¼ meydana getirmedi. Hem dÃ¼nyamÄ±zÄ±n hem bÃ¶lgemizin iÃ§inde bulunduÄŸu problemlere bakarsak 15 sene iktidarda kalan bir partinin bu Ã¼lkenin sorunlarÄ±nÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼lmemiÅŸ olmasÄ±ndan dolayÄ± herhangi bir ÅŸikayette bulunmaya hakkÄ± yok." diye konuÅŸtu.
TerÃ¶rle mÃ¼cadelenin Ã¶nemini dile getiren KaramollaoÄŸlu, Ã¼lkede terÃ¶rÃ¼n bÃ¼tÃ¼nÃ¼yle ortadan kalkmasÄ±nÄ± istediklerini belirtti.
KaramollaoÄŸlu, terÃ¶rÃ¼n bir gerÃ§ek olduÄŸuna iÅŸaret ederek, "TerÃ¶r cereyan ediyor. Ä°ktidarÄ±n terÃ¶rle mÃ¼cadelede ortaya koyduÄŸu tavrÄ± da baÅŸtan beri tenkit ettik. TerÃ¶r sadece silahla mÃ¼cadele edilerek ortadan kaldÄ±rÄ±lamaz. TerÃ¶rÃ¼ destekleyenlerin stratejilerine dikkat etmek lazÄ±m. TerÃ¶rÃ¼ sadece TÃ¼rkiye'de deÄŸil bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyada destekliyorlar. Bundan dolayÄ± bu bÃ¶lgeyi, Ã¶zellikle GÃ¼neydoÄŸu Anadolumuzu Ã¶zel bir yaklaÅŸÄ±mla ele almaya ihtiyacÄ±mÄ±z var." ifadelerini kullandÄ±.
Parti olarak sadece TÃ¼rkiye'de deÄŸil Irak, Ä°ran ve Suriye'de yaÅŸayan KÃ¼rtlerin de meseleleriyle ilgilenmeyi Ã¶nemli bir gÃ¶rev bildiklerini aktaran KaramollaoÄŸlu, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"Erbakan hocamÄ±z 1991'de Refah Partisinin Ankara'daki kongresinde cesaretle kapsamlÄ± olarak ele almÄ±ÅŸtÄ±. EÄŸer o gÃ¼n Erbakan hocamÄ±zÄ±n gÃ¼ndeme getirdiÄŸi konular ciddi olarak ele alÄ±nmÄ±ÅŸ olsaydÄ±, bugÃ¼n bÃ¶yle bir problem belki de hiÃ§ yaÅŸanmayacak veya asgariye inecekti. Ãœzerinde durulmadÄ±ÄŸÄ±, tedbirler alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bu konuyu daha sonra baÅŸka ÅŸekillerde gÃ¼ndeme getirdi. En son BingÃ¶l'de yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸma ne yazÄ±k ki Erbakan hocamÄ±zÄ±n siyasi hayatÄ±nÄ±, o dÃ¶nem iÃ§in noktalamasÄ±na vesile kÄ±lÄ±ndÄ±. Partilerimiz kapatÄ±ldÄ±. Biz itham altÄ±nda tutulmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±k."
KaramollaoÄŸlu, bÃ¶lgenin sorunlarÄ±na deÄŸinerek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Ana dilde eÄŸitim hakkÄ±nÄ±n kullanÄ±mÄ± Ã¶nemli bir adÄ±m. Bu bÃ¶lgede adaletin tesisi Ã¶nemli bir mesele. Bir an Ã¶nce buradaki insanlar geÃ§imlerini saÄŸlayabilecekleri imkana kavuÅŸmalÄ±lar. En Ã¶nemli meselelerden biri de iÃ§ gÃ¼venlik ve emniyet. Bunu biraz daha teferruatlÄ± olarak ele almaya ihtiyacÄ±mÄ±z var. Bundan dolayÄ± da bu konuda kapsamlÄ± olarak bir teklifimiz var. AynÄ± zamanda bu bÃ¶lgede gÃ¶rev yapan bÃ¼tÃ¼n gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n temsilcileri ve kamu kuruluÅŸlarÄ± elbette Ã§ok Ã¶nemli bir vazife Ã¼stleniyorlar. Hem onlarÄ±n korunmasÄ± hem de bÃ¶lgede yaÅŸayan insanlarÄ±n arasÄ±nda insicamÄ±n saÄŸlanmasÄ± Ã§ok Ã¶nem arz ediyor."
KaramollaoÄŸlu, bÃ¶lgede birtakÄ±m gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yaptÄ±klarÄ±na dikkati Ã§ekerek, uzun sÃ¼redir Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± KÃ¼rt sorununa iliÅŸkin raporu yakÄ±n zamanda kamuoyu ile paylaÅŸacaklarÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.
ToplantÄ±ya, Saadet Partisi genel baÅŸkan yardÄ±mcÄ±larÄ± ve Genel Ä°dare Kurulu Ã¼yeleri ile bazÄ± il baÅŸkanlarÄ± katÄ±ldÄ±.
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Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Temel KaramollaoÄŸlu, "TerÃ¶r sadece silahla mÃ¼cadele edilerek ortadan kaldÄ±rÄ±lamaz. TerÃ¶rÃ¼ destekleyenlerin stratejilerine dikkat etmek lazÄ±m." dedi.
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