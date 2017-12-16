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16:04, 16 AralÄ±k 2017 Cumartesi
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GÃ¼ncelleme: 14:36, 16 AralÄ±k 2017 Cumartesi

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Suudi Arabistan'da kadÄ±nlarÄ±n araÃ§ kullanma hakkÄ± geniÅŸletiliyor
Suudi Arabistan'da kadÄ±nlarÄ±n araÃ§ kullanma hakkÄ± geniÅŸletiliyor
Foto: ArÅŸiv

Suudi Arabistan'da Haziran 2018'den itibaren araÃ§ kullanma hakkÄ± kazanan kadÄ±nlarÄ±n, kamyon ve motosiklet sÃ¼rmesine de izin verileceÄŸi bildirildi

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DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suudi ArabistanÂ resmi haber ajansÄ± SPA'da, Trafik Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve KarayollarÄ± GÃ¼venlik GÃ¼Ã§leri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, kadÄ±nlarÄ±n araÃ§ kullanÄ±mÄ±yla ilgili bazÄ± sorulara verdiÄŸi yanÄ±tlar yer aldÄ±.

Haziran 2018'den itibaren araÃ§ kullanma hakkÄ± kazanan Suudi kadÄ±nlarÄ±n,Â  kamyon veÂ  motosikletÂ  kullanmasÄ±na da izin verileceÄŸi kaydedilen haberde ayrÄ±ca KarayollarÄ± GÃ¼venlik kontrol noktalarÄ±nda kadÄ±nlarÄ±n gÃ¶rev almasÄ±nda herhangi bir mahzur olmadÄ±ÄŸÄ± ve ilerleyen zamanlarda gerekli eÄŸitim ve donanÄ±ma sahip olduktan sonra askeri gÃ¶revlerde de yer alabilecekleri bilgisi paylaÅŸÄ±ldÄ±.

Suudi Arabistan KralÄ± Selman bin Abdulaziz'in eylÃ¼l ayÄ±nda yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± kararnameyle Ã¼lkede Haziran 2018'den itibaren kadÄ±nlara da ehliyet alarak araÃ§ kullanma izni verilmiÅŸti.

DÃ¼nyada kadÄ±nlarÄ±n araÃ§ kullanmasÄ±nÄ±n bir dÃ¶nem yasak olduÄŸu tek Ã¼lke olan Suudi Arabistan'da, Ãœst DÃ¼zey Alimler Kurulu tarafÄ±ndan "KadÄ±nlarÄ±n araÃ§ kullanmasÄ± haramdÄ±r." fetvasÄ±ndan dolayÄ± yasal deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lamÄ±yordu.

Kurul BaÅŸkanÄ± Abdulaziz bin Baz ve diÄŸer birÃ§ok din adamÄ± kadÄ±nlarÄ±n araÃ§ kullanmasÄ± iÃ§in "haram" fetvasÄ± verirken, Åžeyh Abdulaziz el-Åžeyh gibi bazÄ± din adamlarÄ± ise bu fetvayÄ± eleÅŸtiriyor ve kadÄ±nlarÄ±n da araÃ§ sÃ¼rebileceÄŸini ifade ediyor.

Ãœlkede "kadÄ±nlarÄ±n araÃ§ kullanmasÄ±na izin veren yasa Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±" talebiyle ilki 1990'da olmak Ã¼zere 2011, 2013, 2014 ve 2015 yÄ±llarÄ±nda pek Ã§ok kampanya dÃ¼zenlenmiÅŸti.

Riyad yÃ¶netiminin 2030 hedefleri arasÄ±nda kadÄ±nlarÄ±n Ã§alÄ±ÅŸma hayatÄ±na katÄ±lÄ±m oranÄ±nÄ±n yÃ¼zde 22'den yÃ¼zde 30'a yÃ¼kseltilmesi de bulunuyor.



Ä°lgili Konular Suudi Arabistan
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