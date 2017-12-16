GÃ¼ncelleme: 14:54, 16 AralÄ±k 2017 Cumartesi

KÃ¶rfez Ã¼lkelerine TÃ¼rk savunma Ã¼rÃ¼nleri

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

YazÄ±lÄ±m yoÄŸunÂ Ã¼rÃ¼nlerle askeri ve sivil alanda Ã§eÅŸitli Ã§Ã¶zÃ¼mler Ã¼retenÂ HAVELSAN,Â KÃ¶rfez BÃ¶lgesi'ndeki Ã¼lkelerde Ã¼stlendiÄŸi iÅŸlereÂ yenilerini eklemeyeÂ hazÄ±rlanÄ±yor.

Kuveyt'te dÃ¼zenlenen KÃ¶rfez Savunma ve HavacÄ±lÄ±k FuarÄ±'na katÄ±lan HAVELSAN, Elektronik Harp Test ve EÄŸitim SahasÄ± Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼, sahadaki askeri personelin anlÄ±k haberleÅŸmesine olanak veren uygulamasÄ± ve bÃ¼nyesine kattÄ±ÄŸÄ± Quantum3D ÅŸirketinin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ Ã¼retecini sergiledi. HAVELSAN yÃ¶neticileri, baÅŸta Kuveyt olmak Ã¼zere Ã§eÅŸitli Ã¼lkelerin Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticilerinin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu pek Ã§ok kiÅŸiyle gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yaptÄ±.

HAVELSAN Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ahmet Hamdi Atalay, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Kuveyt ve KÃ¶rfez BÃ¶lgesi'nde yÃ¼rÃ¼ttÃ¼kleri Ã§alÄ±ÅŸmalar ve hedeflerine iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.

KÃ¶rfez BÃ¶lgesi'nin hedef pazarlarÄ± arasÄ±nda olduÄŸunu belirten Atalay, bÃ¶lgede Ã¶ncelikli olarak 3 Ã¼lkeye yoÄŸunlaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Katar'da yaklaÅŸÄ±k 3 yÄ±ldÄ±r faaliyet gÃ¶sterdiklerini ve aÃ§tÄ±klarÄ± ofisle Ã¼lkede kalÄ±cÄ± hale geldiklerini anlatan Atalay, bu Ã¼lkeyle imzalanmÄ±ÅŸ sÃ¶zleÅŸmeleri bulunduÄŸunu ve imza aÅŸamasÄ±na getirdikleri yeni bir sÃ¶zleÅŸme olduÄŸunu bildirdi.

Umman'a yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± da bir sÃ¶zleÅŸmeye dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rdÃ¼klerini dile getiren Atalay, sÃ¶zleÅŸme kapsamÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼ttÃ¼klerini, baÅŸka alanlardaki tekliflerinin de deÄŸerlendirildiÄŸini ifade etti.

KUVEYT'TE Ã–NEMLÄ° POTANSÄ°YEL BULUNUYOR

Atalay, Kuveyt'e ise son bir yÄ±ldÄ±r odaklandÄ±klarÄ±na dikkati Ã§ekti.

Ãœlkede faaliyet alanlarÄ±na yÃ¶nelik Ã¶nemli pazar potansiyeli olduÄŸunu vurgulayan Atalay, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Kuveyt'te bir arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ± yerleÅŸik hale getirdik. Ofis aÃ§ma faaliyeti baÅŸlattÄ±k. 2018'in ilk Ã§eyreÄŸinde ofisimizi aÃ§mÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z. O sayede buradaki yerel firmalar, Ã¼niversiteler ve araÅŸtÄ±rma kurumlarÄ±yla iÅŸ birliÄŸi ve ortak projeler geliÅŸtirmeye hedefliyoruz. Teklif verdiÄŸimiz ve sÃ¶zleÅŸme noktasÄ±na gelen, teklif Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z projeler var. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki 1 yÄ±lda yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler kapsamÄ±nda sÃ¶zleÅŸmeler yapabileceÄŸimizi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Yerli firmalarla sivil ve savunmada farklÄ± alanlar iÃ§in temsilcilik gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri de gerÃ§ekleÅŸtiriyoruz."

Kuveyt ile yÃ¼rÃ¼ttÃ¼kleri gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde Ã¶ncelikli ve en hÄ±zlÄ± geliÅŸtirilebilecek alanÄ±n eÄŸitim ve test konularÄ± olduÄŸunu anlatan Atalay, bu kapsamda Kuveyt makamlarÄ±na bir atÄ±ÅŸ skorlama sistemi teklif ettiklerini, simÃ¼latÃ¶r projeleriyle de ilgilendiklerini sÃ¶yledi.

Atalay, Kuveyt'e yÃ¶nelik gemi modernizasyonu konusunda Savunma Teknolojileri MÃ¼hendislik ve Ticaret AÅž ile Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± projeler de bulunduÄŸunu, deniz platformlarÄ±nda komuta kontrol sistemlerini temin ettikleri iÃ§in bu konudaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin takipÃ§isi olduklarÄ±nÄ± belirtti.