KÃ¶rfez Ã¼lkelerine TÃ¼rk savunma Ã¼rÃ¼nleri

YazÄ±lÄ±m yoÄŸunÂ Ã¼rÃ¼nlerle askeri ve sivil alanda Ã§eÅŸitli Ã§Ã¶zÃ¼mler Ã¼retenÂ HAVELSAN,Â KÃ¶rfez BÃ¶lgesi'ndeki Ã¼lkelerde Ã¼stlendiÄŸi iÅŸlereÂ yenilerini eklemeyeÂ hazÄ±rlanÄ±yor.
Kuveyt'te dÃ¼zenlenen KÃ¶rfez Savunma ve HavacÄ±lÄ±k FuarÄ±'na katÄ±lan HAVELSAN, Elektronik Harp Test ve EÄŸitim SahasÄ± Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼, sahadaki askeri personelin anlÄ±k haberleÅŸmesine olanak veren uygulamasÄ± ve bÃ¼nyesine kattÄ±ÄŸÄ± Quantum3D ÅŸirketinin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ Ã¼retecini sergiledi. HAVELSAN yÃ¶neticileri, baÅŸta Kuveyt olmak Ã¼zere Ã§eÅŸitli Ã¼lkelerin Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticilerinin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu pek Ã§ok kiÅŸiyle gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yaptÄ±.
HAVELSAN Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ahmet Hamdi Atalay, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Kuveyt ve KÃ¶rfez BÃ¶lgesi'nde yÃ¼rÃ¼ttÃ¼kleri Ã§alÄ±ÅŸmalar ve hedeflerine iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.
KÃ¶rfez BÃ¶lgesi'nin hedef pazarlarÄ± arasÄ±nda olduÄŸunu belirten Atalay, bÃ¶lgede Ã¶ncelikli olarak 3 Ã¼lkeye yoÄŸunlaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Katar'da yaklaÅŸÄ±k 3 yÄ±ldÄ±r faaliyet gÃ¶sterdiklerini ve aÃ§tÄ±klarÄ± ofisle Ã¼lkede kalÄ±cÄ± hale geldiklerini anlatan Atalay, bu Ã¼lkeyle imzalanmÄ±ÅŸ sÃ¶zleÅŸmeleri bulunduÄŸunu ve imza aÅŸamasÄ±na getirdikleri yeni bir sÃ¶zleÅŸme olduÄŸunu bildirdi.
Umman'a yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± da bir sÃ¶zleÅŸmeye dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rdÃ¼klerini dile getiren Atalay, sÃ¶zleÅŸme kapsamÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼ttÃ¼klerini, baÅŸka alanlardaki tekliflerinin de deÄŸerlendirildiÄŸini ifade etti.
Atalay, Kuveyt'e ise son bir yÄ±ldÄ±r odaklandÄ±klarÄ±na dikkati Ã§ekti.
Ãœlkede faaliyet alanlarÄ±na yÃ¶nelik Ã¶nemli pazar potansiyeli olduÄŸunu vurgulayan Atalay, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"Kuveyt'te bir arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ± yerleÅŸik hale getirdik. Ofis aÃ§ma faaliyeti baÅŸlattÄ±k. 2018'in ilk Ã§eyreÄŸinde ofisimizi aÃ§mÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z. O sayede buradaki yerel firmalar, Ã¼niversiteler ve araÅŸtÄ±rma kurumlarÄ±yla iÅŸ birliÄŸi ve ortak projeler geliÅŸtirmeye hedefliyoruz. Teklif verdiÄŸimiz ve sÃ¶zleÅŸme noktasÄ±na gelen, teklif Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z projeler var. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki 1 yÄ±lda yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler kapsamÄ±nda sÃ¶zleÅŸmeler yapabileceÄŸimizi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Yerli firmalarla sivil ve savunmada farklÄ± alanlar iÃ§in temsilcilik gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri de gerÃ§ekleÅŸtiriyoruz."
Kuveyt ile yÃ¼rÃ¼ttÃ¼kleri gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde Ã¶ncelikli ve en hÄ±zlÄ± geliÅŸtirilebilecek alanÄ±n eÄŸitim ve test konularÄ± olduÄŸunu anlatan Atalay, bu kapsamda Kuveyt makamlarÄ±na bir atÄ±ÅŸ skorlama sistemi teklif ettiklerini, simÃ¼latÃ¶r projeleriyle de ilgilendiklerini sÃ¶yledi.
Atalay, Kuveyt'e yÃ¶nelik gemi modernizasyonu konusunda Savunma Teknolojileri MÃ¼hendislik ve Ticaret AÅž ile Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± projeler de bulunduÄŸunu, deniz platformlarÄ±nda komuta kontrol sistemlerini temin ettikleri iÃ§in bu konudaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin takipÃ§isi olduklarÄ±nÄ± belirtti.
AtaÅŸehir Belediye BaÅŸkan VekilliÄŸi'ne CHP'nin adayÄ± Ä°lhami YÄ±lmaz seÃ§ildi.
KÃ¶rfez BÃ¶lgesi'ni hedef pazarlarÄ± arasÄ±na alan HAVELSAN, Katar ve Umman'da imzaladÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zleÅŸmelere yenilerini eklemeye hazÄ±rlanÄ±yor
Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Temel KaramollaoÄŸlu, "TerÃ¶r sadece silahla mÃ¼cadele edilerek ortadan kaldÄ±rÄ±lamaz. TerÃ¶rÃ¼ destekleyenlerin stratejilerine dikkat etmek lazÄ±m." dedi.
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden, Ä°stanbul'da yarÄ±n iÃ§in kuvvetli saÄŸanak uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Ä°slam dÃ¼nyasÄ±, tÄ±pkÄ± bir asÄ±r Ã¶nce olduÄŸu gibi kan, gÃ¶zyaÅŸÄ± ve kardeÅŸ kavgasÄ± Ã¼zerinden yeniden dizayn edilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor." dedi.
TÃ¼rkiye ile Cezayir arasÄ±ndaki 500 yÄ±llÄ±k dostluÄŸun simgelerinden ve Cezayir'in baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k sembolÃ¼ KeÃ§iova Camisinin, TÄ°KA tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len restorasyonunun tamamlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Eski BaÅŸbakanlardan Mesut YÄ±lmaz'Ä±n oÄŸlu Mehmet Yavuz YÄ±lmaz, Beykoz'daki evinde, silahla vurulmuÅŸ halde Ã¶lÃ¼ bulundu
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TBMM BaÅŸkanvekili AydÄ±n, "Kanun metinleri, herkesin anlayabileceÄŸi aÃ§Ä±k ve anlaÅŸÄ±lÄ±r bir ÅŸekilde kaleme alÄ±nmalÄ±dÄ±r. AÃ§Ä±k ve anlaÅŸÄ±lÄ±r bir kanun dilinin zorunlu Ã¶zellikleri ise sadelik, bilimsel tutarlÄ±lÄ±k, kesinlik ve belirginliktir" dedi
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Ä°ÅŸÃ§i, iÅŸveren ve hÃ¼kÃ¼met temsilcilerinden oluÅŸan Asgari Ãœcret Tespit Komisyonu, 2018'de geÃ§erli olacak asgari Ã¼creti belirleme gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri kapsamÄ±nda ikinci kez toplandÄ±
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Milli Savunma BakanÄ± Canikli, "Bu sistemin saÄŸlayacaÄŸÄ± istihbaratÄ± elde etmek iÃ§in birÃ§ok Ã¼lke Ã§ok ciddi bedel Ã¶demeyi gÃ¶nÃ¼llÃ¼ olarak isteyebilir. O nedenle bu sistemde Ã¼retilen bilgilerin, bu trafiÄŸin ortaya Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± istihbaratÄ±n TÃ¼rkiye'de kalmasÄ± son derece Ã¶nemli" dedi