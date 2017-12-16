GÃ¼ncelleme: 15:19, 16 AralÄ±k 2017 Cumartesi

Hariri'den BMGK'ya acil 'DoÄŸu Guta' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriyeli muhaliflerin oluÅŸturduÄŸu MÃ¼zakere YÃ¼ksek Komitesi (MYK) BaÅŸkanÄ±Â NasÄ±r Hariri, BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyine (BMGK) Ã§aÄŸrÄ±da bulunarak, "GÃ¼venlik Konseyi Ã¼yeleriÂ Suriye rejimininÂ acÄ±masÄ±z kuÅŸatmasÄ±nÄ± kÄ±rmak iÃ§in ÅŸimdi harekete geÃ§mezse,Â DoÄŸu Guta'daki sÄ±kÄ±ÅŸan yÃ¼zbinlerce sivilin pek Ã§oÄŸu Ã¶lecek." uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

MYK BaÅŸkanÄ± Hariri, BMGK'ya hitaben yazdÄ±ÄŸÄ± mektupta, DoÄŸu Guta'da 500 Ã§ocuÄŸun tedavilerinin yapÄ±lmasÄ± iÃ§in acilen tahliye edilmesi gerektiÄŸini vurguladÄ±.

BMGK'ya dÃ¼n ulaÅŸtÄ±rÄ±lan mektupta DoÄŸu Guta'nÄ±n en savunmasÄ±z sakinlerinin bebekler, yaÅŸlÄ±lar, hastalar ve yaralÄ±lardan oluÅŸtuÄŸuna dikkati Ã§eken Hariri, "EÄŸer birileri Cenevre sÃ¼reci iÃ§in Ã¶n koÅŸul koyduÄŸumuzu sÃ¶ylemeye kalkÄ±ÅŸÄ±rsa yanlÄ±ÅŸ yÃ¶nlendirilmiÅŸ demektir. Bu, BMGK'nÄ±n 2254 ve 2165 sayÄ±lÄ± kararlarÄ± da dahil uluslararasÄ± hukuka dayanan acil bir Ã§aÄŸrÄ±dÄ±r." ifadesini kullandÄ±.

Hariri, GÃ¼venlik Konseyinin gerekli adÄ±mlarÄ± "acil" ÅŸekilde atmasÄ± durumunda DoÄŸu Guta'nÄ±n Daraya ve Madaya ile aynÄ± kaderi paylaÅŸmasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilebileceÄŸini, aksi halde BMGK'nÄ±n Suriye rejiminin "acÄ±masÄ±z kuÅŸatmasÄ±nÄ±" ÅŸimdi kÄ±rmamasÄ± durumunda DoÄŸu Guta'daki sÄ±kÄ±ÅŸan yÃ¼zbinlerce sivilin pek Ã§oÄŸu Ã¶leceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

GÃ¼venlik Konseyinden kuÅŸatmanÄ±n kÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra bÃ¶lgeye havadan dahil acil insani yardÄ±m ulaÅŸtÄ±rmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan Hariri, ayrÄ±ca DoÄŸu Guta'ya BM gÃ¶zlemcilerinin yerleÅŸtirilmesini ve savaÅŸ suÃ§lulularÄ±nÄ±n yargÄ±lanmasÄ± iÃ§in uluslararasÄ± bir mahkeme kurulmasÄ± gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izdi.

MÄ°STURA REJÄ°MÄ° ELEÅžTÄ°RMÄ°ÅžTÄ°

BM Suriye Ã–zel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye konuluÂ Cenevre 8 gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerininÂ son gÃ¼nÃ¼nde dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, DoÄŸu Guta'da 500 civarÄ±ndaki hasta ve yaralÄ± sivillerin tahliyesine iliÅŸkin "Caferi (rejim heyeti baÅŸkanÄ±) ile bu konuyu konuÅŸtum. Ama kendisinden bu sorunun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ne yÃ¶nelik tatmin edici bir cevap alamadÄ±m." demiÅŸti.