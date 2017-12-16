Hariri'den BMGK'ya acil 'DoÄŸu Guta' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Suriyeli muhaliflerin oluÅŸturduÄŸu MÃ¼zakere YÃ¼ksek Komitesi (MYK) BaÅŸkanÄ±Â NasÄ±r Hariri, BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyine (BMGK) Ã§aÄŸrÄ±da bulunarak, "GÃ¼venlik Konseyi Ã¼yeleriÂ Suriye rejimininÂ acÄ±masÄ±z kuÅŸatmasÄ±nÄ± kÄ±rmak iÃ§in ÅŸimdi harekete geÃ§mezse,Â DoÄŸu Guta'daki sÄ±kÄ±ÅŸan yÃ¼zbinlerce sivilin pek Ã§oÄŸu Ã¶lecek." uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
MYK BaÅŸkanÄ± Hariri, BMGK'ya hitaben yazdÄ±ÄŸÄ± mektupta, DoÄŸu Guta'da 500 Ã§ocuÄŸun tedavilerinin yapÄ±lmasÄ± iÃ§in acilen tahliye edilmesi gerektiÄŸini vurguladÄ±.
BMGK'ya dÃ¼n ulaÅŸtÄ±rÄ±lan mektupta DoÄŸu Guta'nÄ±n en savunmasÄ±z sakinlerinin bebekler, yaÅŸlÄ±lar, hastalar ve yaralÄ±lardan oluÅŸtuÄŸuna dikkati Ã§eken Hariri, "EÄŸer birileri Cenevre sÃ¼reci iÃ§in Ã¶n koÅŸul koyduÄŸumuzu sÃ¶ylemeye kalkÄ±ÅŸÄ±rsa yanlÄ±ÅŸ yÃ¶nlendirilmiÅŸ demektir. Bu, BMGK'nÄ±n 2254 ve 2165 sayÄ±lÄ± kararlarÄ± da dahil uluslararasÄ± hukuka dayanan acil bir Ã§aÄŸrÄ±dÄ±r." ifadesini kullandÄ±.
Hariri, GÃ¼venlik Konseyinin gerekli adÄ±mlarÄ± "acil" ÅŸekilde atmasÄ± durumunda DoÄŸu Guta'nÄ±n Daraya ve Madaya ile aynÄ± kaderi paylaÅŸmasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilebileceÄŸini, aksi halde BMGK'nÄ±n Suriye rejiminin "acÄ±masÄ±z kuÅŸatmasÄ±nÄ±" ÅŸimdi kÄ±rmamasÄ± durumunda DoÄŸu Guta'daki sÄ±kÄ±ÅŸan yÃ¼zbinlerce sivilin pek Ã§oÄŸu Ã¶leceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
GÃ¼venlik Konseyinden kuÅŸatmanÄ±n kÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra bÃ¶lgeye havadan dahil acil insani yardÄ±m ulaÅŸtÄ±rmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan Hariri, ayrÄ±ca DoÄŸu Guta'ya BM gÃ¶zlemcilerinin yerleÅŸtirilmesini ve savaÅŸ suÃ§lulularÄ±nÄ±n yargÄ±lanmasÄ± iÃ§in uluslararasÄ± bir mahkeme kurulmasÄ± gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izdi.
BM Suriye Ã–zel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye konuluÂ Cenevre 8 gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerininÂ son gÃ¼nÃ¼nde dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, DoÄŸu Guta'da 500 civarÄ±ndaki hasta ve yaralÄ± sivillerin tahliyesine iliÅŸkin "Caferi (rejim heyeti baÅŸkanÄ±) ile bu konuyu konuÅŸtum. Ama kendisinden bu sorunun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ne yÃ¶nelik tatmin edici bir cevap alamadÄ±m." demiÅŸti.
Suriyeli muhaliflerin oluÅŸturduÄŸu MÃ¼zakere YÃ¼ksek Komitesi (MYK) BaÅŸkanÄ± Hariri, "GÃ¼venlik Konseyi Ã¼yeleri Suriye rejiminin acÄ±masÄ±z kuÅŸatmasÄ±nÄ± kÄ±rmak iÃ§in ÅŸimdi harekete geÃ§mezse, DoÄŸu Guta'da sÄ±kÄ±ÅŸan yÃ¼zbinlerce sivilin pek Ã§oÄŸu Ã¶lecek." dedi.
Suudi Arabistan'da Haziran 2018'den itibaren araÃ§ kullanma hakkÄ± kazanan kadÄ±nlarÄ±n, kamyon ve motosiklet sÃ¼rmesine de izin verileceÄŸi bildirildi
KudÃ¼s Ticaret OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Hidmi, "Trump'Ä±n KudÃ¼s kararÄ±nÄ±n kentteki Ã§arÅŸÄ± ve turistik iÅŸletmeleri olumsuz etkilediÄŸi Ã§ok aÃ§Ä±k." dedi.
MÄ±sÄ±r, Ä°srail ablukasÄ± altÄ±ndaki Gazze'nin dÃ¼nyaya aÃ§Ä±lan tek kapÄ±sÄ± durumundaki Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ± insani durumlar, Ã¶ÄŸrenci ve mahsur kalanlarÄ±n geÃ§iÅŸi iÃ§in 4 gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne Ã§ift yÃ¶nlÃ¼ aÃ§tÄ±.
Afganistan'Ä±n doÄŸusundaki Nangarhar'da Valilik tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, dÃ¼zenlenen operasyonda 26 DEAÅž Ã¼yesinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi
SÄ±rtladÄ±klarÄ± sepetlerle baÅŸkent Cakartaâ€™nÄ±n tonlarca atÄ±klarÄ±nÄ±n toplandÄ±ÄŸÄ± "Bantar Gebang" ÅŸehir Ã§Ã¶plÃ¼ÄŸÃ¼ne gelen yoksul insanlar, bÃ¼yÃ¼k zorluklar altÄ±nda hayatlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor
Sudan Milli Ãœmmet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Mehdi, ABD'nin KudÃ¼s kararÄ±yla mÃ¼cadele iÃ§in TÃ¼rkiye, Ä°ran ve Arap Ã¼lkeleri arasÄ±nda gÃ¼venlik anlaÅŸmasÄ± imzalanmasÄ±nÄ± ayrÄ±ca bÃ¶lgede SÃ¼nniler ile Åžiiler arasÄ±nda mutabakata varÄ±lmasÄ±nÄ± teklif etti.
Yunanistan BaÅŸbakanÄ± Ã‡ipras, Ã¼lkesince atanan mÃ¼ftÃ¼lerin BatÄ± Trakya'daki azÄ±nlÄ±ÄŸÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ± tarafÄ±ndan tanÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Bu konu, doÄŸrudan Yunan vatandaÅŸÄ± MÃ¼slÃ¼manlarla ele alÄ±nmalÄ±." dedi. Yunanistan EÄŸitim ve Din Ä°ÅŸleri BakanÄ± GavroÄŸlud da, "Mutlaka mÃ¼ftÃ¼lÃ¼klerin akÄ±lcÄ± bir dÃ¼zeye getirilmesi de masaya konmalÄ±. Bunun iÃ§inde mÃ¼ftÃ¼lerin seÃ§imi meselesi de yer almalÄ±." dedi.
Meksika'da Kongre, askerlere polis olarak da gÃ¶rev yapma yetkisi tanÄ±yan yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± onayladÄ±
NATO, Ã¼ye Ã¼lkelerin, Rusya'daki bir fÃ¼ze sisteminin Orta Menzilli NÃ¼kleer Kuvvetler AntlaÅŸmasÄ±'nÄ± ihlal ettiÄŸini tespit ettiÄŸini belirterek bu durumun ciddi endiÅŸeye neden olduÄŸunu duyurdu
Irak'ta Åžiilerin dini mercii Sistani, silahlarÄ±n devlet elinde sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± ve HaÅŸdi Åžabi'nin de gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine destek iÃ§in kalmasÄ±nÄ± istedi
Yunanistan'Ä±n baÅŸkenti Atina'da yÃ¼zlerce kiÅŸi, Trump'Ä±n KudÃ¼s'Ã¼ Ä°srail'in baÅŸkenti olarak tanÄ±ma kararÄ±nÄ± protesto etmek iÃ§in ABD'nin Atina BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine yÃ¼rÃ¼dÃ¼
Yemen'de koalisyon gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda ve Ã§atÄ±ÅŸmalarda aralarÄ±nda sivillerin de bulunduÄŸu 27 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi.
Suriyeâ€™de FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± bÃ¶lgesinde gÃ¶rev yapan Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu komutanlarÄ±ndan Ahmed Osman, Rus Sputnik haber ajansÄ±na "Afrin operasyonu"na iliÅŸkin demeÃ§ vermediÄŸini sÃ¶yledi.
Avrupa BirliÄŸi Ã¼lkeleri liderleri, Brexit'te AB-Ä°ngiltere arasÄ±ndaki iliÅŸkilerinin geleceÄŸini belirleyecek ikinci aÅŸamaya geÃ§ilmesini onayladÄ±. Brexit konusunda AB'de birlikteliÄŸinin devam edeceÄŸine inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden AB Konseyi BaÅŸkanÄ± Tusk, bir soru Ã¼zerine ikinci aÅŸamada mÃ¼zakerelerin ilk aÅŸamadan daha zorlu olacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
Endonezya'nÄ±n Java AdasÄ±'nda meydana gelen 7,3 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremde Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±n ikiye yÃ¼kseldiÄŸi bildirildi. Deprem nedeniyle 40'tan fazla ev Ã§Ã¶ktÃ¼, 65 ev hasar gÃ¶rdÃ¼.