GÃ¼ncelleme: 15:38, 16 AralÄ±k 2017 Cumartesi

AtaÅŸehir Belediye BaÅŸkan Vekilli belli oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AtaÅŸehir Belediye BaÅŸkan VekilliÄŸi'neÂ CHP'liÂ Ä°lhami YÄ±lmazÂ seÃ§ildi.Â

Belediye BaÅŸkanÄ±Â Battal Ä°lgezdi'nin 8 AralÄ±k'ta Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nca gÃ¶revinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan AtaÅŸehir Belediye Meclisi, BaÅŸkan Vekili seÃ§imi iÃ§in toplandÄ±.

SeÃ§imde, CHP Grubu'nun adayÄ± Ä°lhami YÄ±lmaz ile AK Parti Grubu'nun adayÄ± Mustafa Cavit ArzÄ±k aday oldu.Â

SeÃ§imin ilk iki turunda 3'te 2 Ã§oÄŸunluk saÄŸlanamayÄ±nca salt Ã§oÄŸunluk aranan Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ tura geÃ§ildi. Bu turda CHP'li Ä°lhami YÄ±lmaz 22 oy, AK Parti'li Mustafa Cavit ArzÄ±k 15 oy aldÄ±.Â

BÃ¶ylece CHP Grubu adayÄ± Ä°lhami YÄ±lmaz, AtaÅŸehir Belediye BaÅŸkan Vekili oldu.

Ä°LHAMÄ° YILMAZ'IN Ã–Z GEÃ‡MÄ°ÅžÄ°

Ä°lhami YÄ±lmaz, 1953'te Malatya'da doÄŸdu. Ä°lk ve orta Ã¶ÄŸrenimini Malatya'da tamamlayan YÄ±lmaz, 1977'de Ä°stanbul Ä°ktisadi Ticari Ä°limler Akademisi'nden mezun oldu. Ä°stanbul Ãœniversitesi Ä°ÅŸletme Ä°ktisadi EnstitÃ¼sÃ¼ ve Ä°stanbul Ãœniversitesi Ä°ÅŸletme FakÃ¼ltesi Finans kÃ¼rsÃ¼sÃ¼nde MBA masterÄ±nÄ± bitiren YÄ±lmaz, kamuda ve Ã¶zel sektÃ¶rde kademeli olarak Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticilik yaptÄ±.Â

YÄ±lmaz, 1999'dan itibaren iki dÃ¶nem KadÄ±kÃ¶y Belediyesi Meclis ÃœyeliÄŸi ve Belediye Meclis BaÅŸkanvekilliÄŸi; 2009'dan itibaren de iki dÃ¶nem AtaÅŸehir Belediyesi Meclis ÃœyeliÄŸi, Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Meclis ÃœyeliÄŸi, Belediye BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve BaÅŸkanvekilliÄŸi yaptÄ±.