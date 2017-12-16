KudÃ¼s, BatÄ± Åžeria ve Gazze ÅŸehitlerini uÄŸurladÄ±

Ä°srail askerlerinin, iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼sâ€™Ã¼n kuzeyindeki Anata beldesi ile BatÄ± Åžeriaâ€™nÄ±n Ramallah kentlerinde ABDâ€™nin KudÃ¼s kararÄ±nÄ± protesto eden gÃ¶stericilere yaptÄ±ÄŸÄ± mÃ¼dahale sÄ±rasÄ±nda ÅŸehit olan 2 Filistinli iÃ§in geniÅŸ katÄ±lÄ±mlÄ± cenaze tÃ¶renleri dÃ¼zenlendi.
Ä°srail askerlerinin dÃ¼n ABD'nin KudÃ¼sâ€™Ã¼ "Ä°srailâ€™in baÅŸkenti" olarak tanÄ±yan kararÄ±nÄ± protesto etmek iÃ§in Ramallahâ€™ta dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilerde bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ± giriÅŸiminde bulunduÄŸu iddiasÄ±yla ÅŸehit edilen Muhammed AkÄ±l iÃ§in memleketi El-Halilâ€™de cenaze tÃ¶reni dÃ¼zenlendi.
Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeriaâ€™nÄ±n El-Halil kentinde bulunan Ehli Hastanesinden alÄ±nan AkÄ±lâ€™Ä±n cenazesi, ailesinin son bir kez gÃ¶rmesi iÃ§in El-Halilâ€™in Beyt Evla beldesine getirildi. Binlerce kiÅŸinin tekbir ve sloganlarla katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± cenaze tÃ¶reni Beyt Evlaâ€™daki kabristanda tamamlanan defin iÅŸleminin ardÄ±ndan sona erdi.
Ã–te yandan iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼sâ€™Ã¼n Anata beldesinde ABDâ€™nin sÃ¶z konusu kararÄ±nÄ± protesto eden gÃ¶stericilere gerÃ§ek mermi ile mÃ¼dahale eden Ä°srail askerlerince ÅŸehit edilen Basil Ä°brahimâ€™in cenazesi ise bugÃ¼n Anata beldesindeki Ulu Camiâ€™den kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeriaâ€™nÄ±n Ramallah kentindeki Ramallah TÄ±p Merkeziâ€™nden askeri konvoy eÅŸliÄŸinde cenazesi alÄ±nan Ä°brahim, Anata beldesi giriÅŸinde tekbir ve silahlarla havaya ateÅŸ aÃ§Ä±lmasÄ±yla karÅŸÄ±landÄ±. Kelime-i Tevhid ve Filistin bayraklarÄ±nÄ±n taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± cenaze tÃ¶reninde Ä°brahimâ€™in naaÅŸÄ± Anata Ulu Cami'de kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan defin iÅŸlemleri iÃ§in Anata kabristanÄ±na gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Binlerce kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± cenaze tÃ¶reninde ABD ve Ä°srail aleyhine sloganlar atÄ±ldÄ±.
Ä°srail askerlerinin, ABD'nin KudÃ¼s kararÄ±nÄ± protesto etmek iÃ§in Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesinde de 2 Filistinlinin ÅŸehit olduÄŸu aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.
Ä°srailâ€™in, ABDâ€™nin KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Gazze, KudÃ¼s ve iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerinde dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesi ile geÃ§en hafta Gazze Åžeridi'ne dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ±ndan ÅŸimdiye kadar 8 Filistinli ÅŸehit oldu.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n sÃ¶z konusu kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan baÅŸlayan olaylarda Ã§ok sayÄ±da Filistinli gerÃ§ek ve plastik mermiyle yaralanÄ±rken, yÃ¼zlercesi de atÄ±lan gaz bombalarÄ±ndan etkilendi.
Gazze Åžeridi'nde, Ä°srail askerlerinin gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesi sÄ±rasÄ±nda ÅŸehit olan 2 Filistinli iÃ§in geniÅŸ katÄ±lÄ±mlÄ± cenaze tÃ¶renleri dÃ¼zenlendi.
Ä°srail'in 2008'de Gazze'ye dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda iki bacaÄŸÄ±nÄ± kaybetmesine raÄŸmen katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± KudÃ¼s'e destek gÃ¶sterilerinde ÅŸehit olan FilistinliÂ Ä°brahim Ebu SÃ¼reyyaÂ (29) ileÂ Yasir SukkerÂ (23), binlerce kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± cenaze tÃ¶renlerinin ardÄ±ndan Gazze'de topraÄŸa verildi.
Cenaze tÃ¶renine Hamas'Ä±n Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± Ä°smail Heniyye ve Filistinli gruplarÄ±n yÃ¶neticileri de katÄ±ldÄ±.
Heniyye, Ebu SÃ¼reyya'nÄ±n cenaze tÃ¶reninde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Åžehit dÃ¼ÅŸen Ebu SÃ¼reyya'dan cihat ve direniÅŸ yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ kalkmÄ±ÅŸtÄ±, ancak o saflarÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§erek Ã§atÄ±ÅŸma hattÄ±na ulaÅŸtÄ±." dedi.
Ebu SÃ¼reyya'nÄ±n herkes iÃ§in bir delil olduÄŸunu belirten Heniyye, "Filistin halkÄ± ABD yÃ¶netiminin KudÃ¼s hakkÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± kararÄ± geÃ§ersiz kÄ±lmak ve bu kutsal kent iÃ§in savaÅŸÄ±yor. TerÃ¶r, iÅŸgalcinin (Ä°srail) kendisidir. HalkÄ±mÄ±z ise Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k istiyor." diye konuÅŸtu.
Gazze'deki SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ EÅŸref el-Kudra, dÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ä°srail askerlerinin Gazze'nin sÄ±nÄ±r bÃ¶lgelerinde dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesinde Yasir Sukker (23) ve Ä°brahim Ebu SÃ¼reyya'nÄ±n (29) ÅŸehit olduÄŸunu, 5'i aÄŸÄ±r 82 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ±" belirtmiÅŸti.
Kudra, Ebu SÃ¼reyya'nÄ±n Ä°srail'in 2008'deki hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda iki bacaÄŸÄ±nÄ± kaybeden engelli bir vatandaÅŸ olduÄŸunu kaydetmiÅŸti.
KudÃ¼s direniÅŸinin sembol ismi olan 16 yaÅŸÄ±ndaki CÃ¼neydi, Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan kendisine uygulanan iÅŸkenceyi avukatÄ±na anlattÄ±
Fransa'da mahkeme radikalliÄŸin ve ÅŸiddetin teÅŸvik edilmesini gerekÃ§e gÃ¶stererek Ã¼lkenin gÃ¼neyindeki Marsilya'da bir camiyi geÃ§ici olarak kapattÄ±
KudÃ¼s ve Ramallahâ€™ta Ã§Ä±kan olaylara Ä°srail askerlerinin gerÃ§ek mermilerle mÃ¼dahale etmesi sonucu ÅŸehit olan 2 Filistinli ve Gazze'de Ä°srail askerlerinin gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesi sÄ±rasÄ±nda ÅŸehit olan Filistinli engelli Ä°brahim Ebu SÃ¼reyya ile Yasir Sukker iÃ§in binlerce kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± cenaze tÃ¶renleri dÃ¼zenlendi.
Suriyeli muhaliflerin oluÅŸturduÄŸu MÃ¼zakere YÃ¼ksek Komitesi (MYK) BaÅŸkanÄ± Hariri, "GÃ¼venlik Konseyi Ã¼yeleri Suriye rejiminin acÄ±masÄ±z kuÅŸatmasÄ±nÄ± kÄ±rmak iÃ§in ÅŸimdi harekete geÃ§mezse, DoÄŸu Guta'da sÄ±kÄ±ÅŸan yÃ¼zbinlerce sivilin pek Ã§oÄŸu Ã¶lecek." dedi.
Suudi Arabistan'da Haziran 2018'den itibaren araÃ§ kullanma hakkÄ± kazanan kadÄ±nlarÄ±n, kamyon ve motosiklet sÃ¼rmesine de izin verileceÄŸi bildirildi
KudÃ¼s Ticaret OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Hidmi, "Trump'Ä±n KudÃ¼s kararÄ±nÄ±n kentteki Ã§arÅŸÄ± ve turistik iÅŸletmeleri olumsuz etkilediÄŸi Ã§ok aÃ§Ä±k." dedi.
MÄ±sÄ±r, Ä°srail ablukasÄ± altÄ±ndaki Gazze'nin dÃ¼nyaya aÃ§Ä±lan tek kapÄ±sÄ± durumundaki Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ± insani durumlar, Ã¶ÄŸrenci ve mahsur kalanlarÄ±n geÃ§iÅŸi iÃ§in 4 gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne Ã§ift yÃ¶nlÃ¼ aÃ§tÄ±.
Afganistan'Ä±n doÄŸusundaki Nangarhar'da Valilik tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, dÃ¼zenlenen operasyonda 26 DEAÅž Ã¼yesinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi
SÄ±rtladÄ±klarÄ± sepetlerle baÅŸkent Cakartaâ€™nÄ±n tonlarca atÄ±klarÄ±nÄ±n toplandÄ±ÄŸÄ± "Bantar Gebang" ÅŸehir Ã§Ã¶plÃ¼ÄŸÃ¼ne gelen yoksul insanlar, bÃ¼yÃ¼k zorluklar altÄ±nda hayatlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor
Sudan Milli Ãœmmet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Mehdi, ABD'nin KudÃ¼s kararÄ±yla mÃ¼cadele iÃ§in TÃ¼rkiye, Ä°ran ve Arap Ã¼lkeleri arasÄ±nda gÃ¼venlik anlaÅŸmasÄ± imzalanmasÄ±nÄ± ayrÄ±ca bÃ¶lgede SÃ¼nniler ile Åžiiler arasÄ±nda mutabakata varÄ±lmasÄ±nÄ± teklif etti.
Yunanistan BaÅŸbakanÄ± Ã‡ipras, Ã¼lkesince atanan mÃ¼ftÃ¼lerin BatÄ± Trakya'daki azÄ±nlÄ±ÄŸÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ± tarafÄ±ndan tanÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Bu konu, doÄŸrudan Yunan vatandaÅŸÄ± MÃ¼slÃ¼manlarla ele alÄ±nmalÄ±." dedi. Yunanistan EÄŸitim ve Din Ä°ÅŸleri BakanÄ± GavroÄŸlud da, "Mutlaka mÃ¼ftÃ¼lÃ¼klerin akÄ±lcÄ± bir dÃ¼zeye getirilmesi de masaya konmalÄ±. Bunun iÃ§inde mÃ¼ftÃ¼lerin seÃ§imi meselesi de yer almalÄ±." dedi.
Meksika'da Kongre, askerlere polis olarak da gÃ¶rev yapma yetkisi tanÄ±yan yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± onayladÄ±
NATO, Ã¼ye Ã¼lkelerin, Rusya'daki bir fÃ¼ze sisteminin Orta Menzilli NÃ¼kleer Kuvvetler AntlaÅŸmasÄ±'nÄ± ihlal ettiÄŸini tespit ettiÄŸini belirterek bu durumun ciddi endiÅŸeye neden olduÄŸunu duyurdu
Irak'ta Åžiilerin dini mercii Sistani, silahlarÄ±n devlet elinde sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± ve HaÅŸdi Åžabi'nin de gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine destek iÃ§in kalmasÄ±nÄ± istedi
Yunanistan'Ä±n baÅŸkenti Atina'da yÃ¼zlerce kiÅŸi, Trump'Ä±n KudÃ¼s'Ã¼ Ä°srail'in baÅŸkenti olarak tanÄ±ma kararÄ±nÄ± protesto etmek iÃ§in ABD'nin Atina BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine yÃ¼rÃ¼dÃ¼
Yemen'de koalisyon gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda ve Ã§atÄ±ÅŸmalarda aralarÄ±nda sivillerin de bulunduÄŸu 27 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi.