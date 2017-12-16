GÃ¼ncelleme: 15:57, 16 AralÄ±k 2017 Cumartesi

KudÃ¼s, BatÄ± Åžeria ve Gazze ÅŸehitlerini uÄŸurladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail askerlerinin, iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼sâ€™Ã¼n kuzeyindeki Anata beldesi ile BatÄ± Åžeriaâ€™nÄ±n Ramallah kentlerinde ABDâ€™nin KudÃ¼s kararÄ±nÄ± protesto eden gÃ¶stericilere yaptÄ±ÄŸÄ± mÃ¼dahale sÄ±rasÄ±nda ÅŸehit olan 2 Filistinli iÃ§in geniÅŸ katÄ±lÄ±mlÄ± cenaze tÃ¶renleri dÃ¼zenlendi.

Ä°srail askerlerinin dÃ¼n ABD'nin KudÃ¼sâ€™Ã¼ "Ä°srailâ€™in baÅŸkenti" olarak tanÄ±yan kararÄ±nÄ± protesto etmek iÃ§in Ramallahâ€™ta dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilerde bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ± giriÅŸiminde bulunduÄŸu iddiasÄ±yla ÅŸehit edilen Muhammed AkÄ±l iÃ§in memleketi El-Halilâ€™de cenaze tÃ¶reni dÃ¼zenlendi.

Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeriaâ€™nÄ±n El-Halil kentinde bulunan Ehli Hastanesinden alÄ±nan AkÄ±lâ€™Ä±n cenazesi, ailesinin son bir kez gÃ¶rmesi iÃ§in El-Halilâ€™in Beyt Evla beldesine getirildi. Binlerce kiÅŸinin tekbir ve sloganlarla katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± cenaze tÃ¶reni Beyt Evlaâ€™daki kabristanda tamamlanan defin iÅŸleminin ardÄ±ndan sona erdi.

ÅžEHÄ°T'Ä°N NAAÅžI KELÄ°ME-Ä° TEVHÄ°D VE FÄ°LÄ°STÄ°N BAYRAKLARIYLA KARÅžILANDI

Ã–te yandan iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼sâ€™Ã¼n Anata beldesinde ABDâ€™nin sÃ¶z konusu kararÄ±nÄ± protesto eden gÃ¶stericilere gerÃ§ek mermi ile mÃ¼dahale eden Ä°srail askerlerince ÅŸehit edilen Basil Ä°brahimâ€™in cenazesi ise bugÃ¼n Anata beldesindeki Ulu Camiâ€™den kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeriaâ€™nÄ±n Ramallah kentindeki Ramallah TÄ±p Merkeziâ€™nden askeri konvoy eÅŸliÄŸinde cenazesi alÄ±nan Ä°brahim, Anata beldesi giriÅŸinde tekbir ve silahlarla havaya ateÅŸ aÃ§Ä±lmasÄ±yla karÅŸÄ±landÄ±. Kelime-i Tevhid ve Filistin bayraklarÄ±nÄ±n taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± cenaze tÃ¶reninde Ä°brahimâ€™in naaÅŸÄ± Anata Ulu Cami'de kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan defin iÅŸlemleri iÃ§in Anata kabristanÄ±na gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Binlerce kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± cenaze tÃ¶reninde ABD ve Ä°srail aleyhine sloganlar atÄ±ldÄ±.

Ä°srail askerlerinin, ABD'nin KudÃ¼s kararÄ±nÄ± protesto etmek iÃ§in Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesinde de 2 Filistinlinin ÅŸehit olduÄŸu aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.

OLAYLARDA ÅžU ANA KADAR 8 FÄ°LÄ°STÄ°NLÄ° ÅžEHÄ°T OLDU

Ä°srailâ€™in, ABDâ€™nin KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Gazze, KudÃ¼s ve iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerinde dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesi ile geÃ§en hafta Gazze Åžeridi'ne dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ±ndan ÅŸimdiye kadar 8 Filistinli ÅŸehit oldu.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n sÃ¶z konusu kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan baÅŸlayan olaylarda Ã§ok sayÄ±da Filistinli gerÃ§ek ve plastik mermiyle yaralanÄ±rken, yÃ¼zlercesi de atÄ±lan gaz bombalarÄ±ndan etkilendi.

FÄ°LÄ°STÄ°NLÄ° ENGELLÄ° ÅžEHÄ°T Ä°BRAHÄ°M EBU SÃœREYYA TOÄžRAÄžA VERÄ°LDÄ°

Gazze Åžeridi'nde, Ä°srail askerlerinin gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesi sÄ±rasÄ±nda ÅŸehit olan 2 Filistinli iÃ§in geniÅŸ katÄ±lÄ±mlÄ± cenaze tÃ¶renleri dÃ¼zenlendi.

Ä°srail'in 2008'de Gazze'ye dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda iki bacaÄŸÄ±nÄ± kaybetmesine raÄŸmen katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± KudÃ¼s'e destek gÃ¶sterilerinde ÅŸehit olan FilistinliÂ Ä°brahim Ebu SÃ¼reyyaÂ (29) ileÂ Yasir SukkerÂ (23), binlerce kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± cenaze tÃ¶renlerinin ardÄ±ndan Gazze'de topraÄŸa verildi.

Cenaze tÃ¶renine Hamas'Ä±n Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± Ä°smail Heniyye ve Filistinli gruplarÄ±n yÃ¶neticileri de katÄ±ldÄ±.

Heniyye, Ebu SÃ¼reyya'nÄ±n cenaze tÃ¶reninde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Åžehit dÃ¼ÅŸen Ebu SÃ¼reyya'dan cihat ve direniÅŸ yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ kalkmÄ±ÅŸtÄ±, ancak o saflarÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§erek Ã§atÄ±ÅŸma hattÄ±na ulaÅŸtÄ±." dedi.

Ebu SÃ¼reyya'nÄ±n herkes iÃ§in bir delil olduÄŸunu belirten Heniyye, "Filistin halkÄ± ABD yÃ¶netiminin KudÃ¼s hakkÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± kararÄ± geÃ§ersiz kÄ±lmak ve bu kutsal kent iÃ§in savaÅŸÄ±yor. TerÃ¶r, iÅŸgalcinin (Ä°srail) kendisidir. HalkÄ±mÄ±z ise Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k istiyor." diye konuÅŸtu.

Gazze'deki SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ EÅŸref el-Kudra, dÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ä°srail askerlerinin Gazze'nin sÄ±nÄ±r bÃ¶lgelerinde dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesinde Yasir Sukker (23) ve Ä°brahim Ebu SÃ¼reyya'nÄ±n (29) ÅŸehit olduÄŸunu, 5'i aÄŸÄ±r 82 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ±" belirtmiÅŸti.

Kudra, Ebu SÃ¼reyya'nÄ±n Ä°srail'in 2008'deki hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda iki bacaÄŸÄ±nÄ± kaybeden engelli bir vatandaÅŸ olduÄŸunu kaydetmiÅŸti.