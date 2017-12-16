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18:22, 16 AralÄ±k 2017 Cumartesi
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GÃ¼ncelleme: 16:18, 16 AralÄ±k 2017 Cumartesi

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BahÃ§eli'den RÄ±dvan Dilmen'e "parkasÄ±z Deniz DezmiÅŸ" tepkisi
BahÃ§eli'den RÄ±dvan Dilmen'e

MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, RÄ±dvan Dilmen'in, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a yÃ¶nelik "parkasÄ±z Deniz DezmiÅŸ" yorumuna iliÅŸkin, " Åžiddetle reddediyorum ve TÃ¼rk milletinden Ã¶zÃ¼r dilemesini istiyorum. CumhurbaÅŸkanÄ±, bir dÃ¶nemin terÃ¶ristinin Ã¶zdeÅŸi olarak takdim edilemez." dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, MHP Siyaset ve Liderlik Okulu 14. DÃ¶nem Sertifika TÃ¶reni'nin ardÄ±ndan gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.

Ä°YÄ° Parti'nin "seÃ§im ittifakÄ±" Ã¶nerisine Saadet Partisinin olumlu yanÄ±t verdiÄŸine yÃ¶nelik haberlerin hatÄ±rlatÄ±larak, "Siz ittifakÄ± nasÄ±l deÄŸerlendiriyorsunuz?" sorusu Ã¼zerine BahÃ§eli, "BazÄ± siyasi partilerin bir amaÃ§la bir araya gelmeleri, orada da bir ittifak yapma arzularÄ±nÄ± ortaya koymalarÄ±, onlarÄ±n bileceÄŸi iÅŸtir. Herhangi bir yoruma ihtiyaÃ§ yoktur. Biz 'cumhur' ittifakÄ±nÄ± benimsemiÅŸ ve o ittifakÄ±n gÃ¼Ã§lenmesi iÃ§in gayret gÃ¶steriyoruz." dedi.

"ERKEN SEÃ‡Ä°M TALEBÄ° KÄ°ME NE HÄ°ZMET SUNACAKTIR"

Erken seÃ§im iddialarÄ±na iliÅŸkin bir soruya ise BahÃ§eli, "SeÃ§imler mahalli idareler olarak 30 Mart 2019'da, milletvekilliÄŸi ve cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri olarak 3 KasÄ±m 2019'da yapÄ±lacaktÄ±r. TÃ¼rkiye'nin etrafÄ±nÄ±n ateÅŸle Ã§evrildiÄŸi, terÃ¶r faaliyetlerinin hala sinsice sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bir ortamda erken seÃ§im talebi kime ne hizmet sunacaktÄ±r, onu anlamakta zorluk Ã§ekeriz." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

BahÃ§eli, eski futbolcu RÄ±dvan Dilmen'in, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a yÃ¶nelik "parkasÄ±z Deniz DezmiÅŸ" yorumuna iliÅŸkin de aÃ§Ä±klama yaparak, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"SayÄ±n basÄ±n mensuplarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla TÃ¼rk milletiyle bir konuyu paylaÅŸmak isterim. O da HabertÃ¼rk'te yapÄ±lan 'AkÄ±lda Kalan' programÄ±nda TÃ¼rk sporunda Ã¶nemli baÅŸarÄ±lar saÄŸlamÄ±ÅŸ olan bir sporcunun bir soru Ã¼zerinde yorum yaparken, bazÄ± hatalar ve yanlÄ±ÅŸlÄ±klar iÃ§erisine sÃ¼rÃ¼klenmiÅŸ olduÄŸunu ifade etmek istiyorum. Sahadaki ÅŸeytanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± siyasete taÅŸÄ±masÄ±nlar. TÃ¼rkiye Cumhuriyeti CumhurbaÅŸkanÄ±na 'parkasÄ±z Deniz GezmiÅŸ' ifadesi ne TÃ¼rk milletine yakÄ±ÅŸÄ±r ne CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na yakÄ±ÅŸÄ±r ne de CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na yapÄ±lan bir yalakalÄ±ÄŸa yakÄ±ÅŸÄ±r. Åžiddetle reddediyorum ve TÃ¼rk milletinden Ã¶zÃ¼r dilemesini istiyorum. CumhurbaÅŸkanÄ±, bir dÃ¶nemin terÃ¶ristinin Ã¶zdeÅŸi olarak takdim edilemez."



Ä°lgili Konular Tayyip ErdoÄŸan rÄ±dvan dilmen Devlet BahÃ§eli
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