BahÃ§eli'den RÄ±dvan Dilmen'e

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, MHP Siyaset ve Liderlik Okulu 14. DÃ¶nem Sertifika TÃ¶reni'nin ardÄ±ndan gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.
Ä°YÄ° Parti'nin "seÃ§im ittifakÄ±" Ã¶nerisine Saadet Partisinin olumlu yanÄ±t verdiÄŸine yÃ¶nelik haberlerin hatÄ±rlatÄ±larak, "Siz ittifakÄ± nasÄ±l deÄŸerlendiriyorsunuz?" sorusu Ã¼zerine BahÃ§eli, "BazÄ± siyasi partilerin bir amaÃ§la bir araya gelmeleri, orada da bir ittifak yapma arzularÄ±nÄ± ortaya koymalarÄ±, onlarÄ±n bileceÄŸi iÅŸtir. Herhangi bir yoruma ihtiyaÃ§ yoktur. Biz 'cumhur' ittifakÄ±nÄ± benimsemiÅŸ ve o ittifakÄ±n gÃ¼Ã§lenmesi iÃ§in gayret gÃ¶steriyoruz." dedi.
Erken seÃ§im iddialarÄ±na iliÅŸkin bir soruya ise BahÃ§eli, "SeÃ§imler mahalli idareler olarak 30 Mart 2019'da, milletvekilliÄŸi ve cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri olarak 3 KasÄ±m 2019'da yapÄ±lacaktÄ±r. TÃ¼rkiye'nin etrafÄ±nÄ±n ateÅŸle Ã§evrildiÄŸi, terÃ¶r faaliyetlerinin hala sinsice sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bir ortamda erken seÃ§im talebi kime ne hizmet sunacaktÄ±r, onu anlamakta zorluk Ã§ekeriz." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.
BahÃ§eli, eski futbolcu RÄ±dvan Dilmen'in, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a yÃ¶nelik "parkasÄ±z Deniz DezmiÅŸ" yorumuna iliÅŸkin de aÃ§Ä±klama yaparak, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"SayÄ±n basÄ±n mensuplarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla TÃ¼rk milletiyle bir konuyu paylaÅŸmak isterim. O da HabertÃ¼rk'te yapÄ±lan 'AkÄ±lda Kalan' programÄ±nda TÃ¼rk sporunda Ã¶nemli baÅŸarÄ±lar saÄŸlamÄ±ÅŸ olan bir sporcunun bir soru Ã¼zerinde yorum yaparken, bazÄ± hatalar ve yanlÄ±ÅŸlÄ±klar iÃ§erisine sÃ¼rÃ¼klenmiÅŸ olduÄŸunu ifade etmek istiyorum. Sahadaki ÅŸeytanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± siyasete taÅŸÄ±masÄ±nlar. TÃ¼rkiye Cumhuriyeti CumhurbaÅŸkanÄ±na 'parkasÄ±z Deniz GezmiÅŸ' ifadesi ne TÃ¼rk milletine yakÄ±ÅŸÄ±r ne CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na yakÄ±ÅŸÄ±r ne de CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na yapÄ±lan bir yalakalÄ±ÄŸa yakÄ±ÅŸÄ±r. Åžiddetle reddediyorum ve TÃ¼rk milletinden Ã¶zÃ¼r dilemesini istiyorum. CumhurbaÅŸkanÄ±, bir dÃ¶nemin terÃ¶ristinin Ã¶zdeÅŸi olarak takdim edilemez."
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, KudÃ¼s konusunda "BM, BM GÃ¼venlik Konseyi ne gerekiyorsa yapacaksÄ±nÄ±z. YapmÄ±yorsanÄ±z hukuk iÃ§inde gerekeni yapmak iÃ§in ilgili mercileri zorlayacaÄŸÄ±z." dedi.
Yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Ä°nousses AdasÄ±'na geÃ§iÅŸ yapan 32 TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±nÄ±n, Yunanistan'a iltica talebinde bulunduÄŸu bildirildi
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, RÄ±dvan Dilmen'in, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a yÃ¶nelik "parkasÄ±z Deniz DezmiÅŸ" yorumuna iliÅŸkin, " Åžiddetle reddediyorum ve TÃ¼rk milletinden Ã¶zÃ¼r dilemesini istiyorum. CumhurbaÅŸkanÄ±, bir dÃ¶nemin terÃ¶ristinin Ã¶zdeÅŸi olarak takdim edilemez." dedi.
AtaÅŸehir Belediye BaÅŸkan VekilliÄŸi'ne CHP'nin adayÄ± Ä°lhami YÄ±lmaz seÃ§ildi.
KÃ¶rfez BÃ¶lgesi'ni hedef pazarlarÄ± arasÄ±na alan HAVELSAN, Katar ve Umman'da imzaladÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zleÅŸmelere yenilerini eklemeye hazÄ±rlanÄ±yor
Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Temel KaramollaoÄŸlu, "TerÃ¶r sadece silahla mÃ¼cadele edilerek ortadan kaldÄ±rÄ±lamaz. TerÃ¶rÃ¼ destekleyenlerin stratejilerine dikkat etmek lazÄ±m." dedi.
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden, Ä°stanbul'da yarÄ±n iÃ§in kuvvetli saÄŸanak uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Ä°slam dÃ¼nyasÄ±, tÄ±pkÄ± bir asÄ±r Ã¶nce olduÄŸu gibi kan, gÃ¶zyaÅŸÄ± ve kardeÅŸ kavgasÄ± Ã¼zerinden yeniden dizayn edilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor." dedi.
TÃ¼rkiye ile Cezayir arasÄ±ndaki 500 yÄ±llÄ±k dostluÄŸun simgelerinden ve Cezayir'in baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k sembolÃ¼ KeÃ§iova Camisinin, TÄ°KA tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len restorasyonunun tamamlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Eski BaÅŸbakanlardan Mesut YÄ±lmaz'Ä±n oÄŸlu Mehmet Yavuz YÄ±lmaz, Beykoz'daki evinde, silahla vurulmuÅŸ halde Ã¶lÃ¼ bulundu
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, BangladeÅŸ BaÅŸbakanÄ± Åžeyh Hasina'nÄ±n davetlisi olarak bu Ã¼lkeye resmi bir ziyaret gerÃ§ekleÅŸtirecek
TBMM BaÅŸkanvekili AydÄ±n, "Kanun metinleri, herkesin anlayabileceÄŸi aÃ§Ä±k ve anlaÅŸÄ±lÄ±r bir ÅŸekilde kaleme alÄ±nmalÄ±dÄ±r. AÃ§Ä±k ve anlaÅŸÄ±lÄ±r bir kanun dilinin zorunlu Ã¶zellikleri ise sadelik, bilimsel tutarlÄ±lÄ±k, kesinlik ve belirginliktir" dedi
Suriye'ye gÃ¶nderilen insani yardÄ±m ve ticari malzemeleri taÅŸÄ±yan tÄ±rlar nedeniyle sÄ±nÄ±rda yoÄŸunluk yaÅŸanÄ±yor
Ä°ÅŸÃ§i, iÅŸveren ve hÃ¼kÃ¼met temsilcilerinden oluÅŸan Asgari Ãœcret Tespit Komisyonu, 2018'de geÃ§erli olacak asgari Ã¼creti belirleme gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri kapsamÄ±nda ikinci kez toplandÄ±
Arnavutluk Polisinin TerÃ¶rle MÃ¼cadele MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne yÃ¶nelik eÄŸitim programÄ±nÄ± tamamlayan 25 personele sertifika verildi
"TÃ¼rkiye'nin ilk sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼z metrosu"nun aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± iÃ§in ÃœskÃ¼dar MeydanÄ±'nda tÃ¶ren dÃ¼zenleniyor