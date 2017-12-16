GÃ¼ncelleme: 16:58, 16 AralÄ±k 2017 Cumartesi

32 TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±ndan Yunanistan'a iltica talebi





Yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Ä°nousses AdasÄ±'na geÃ§iÅŸ yapan 32 TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±nÄ±n, Yunanistan'a iltica talebinde bulunduÄŸu bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Yunanistan'Ä±n Kathimerini gazetesine gÃ¶re, SakÄ±z AdasÄ± ve Ã‡eÅŸme arasÄ±nda bulunan adaya geÃ§iÅŸ yapan, insan kaÃ§akÃ§Ä±sÄ± olduÄŸu iddia edilen bir kiÅŸi de dahil olmak Ã¼zere toplam 33 kiÅŸi, Yunan Sahil GÃ¼venliÄŸi tarafÄ±ndanÂ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. AralarÄ±nda akademisyen, Ã¶ÄŸretmen ve doktorlarÄ±n da bulunduÄŸu dÃ¶rdÃ¼ Ã§ocuk 32 kiÅŸinin,Â siyasi sÄ±ÄŸÄ±nma talebinde bulunmak istediklerini beyan ettikleri belirtildi. SÃ¶z konusu kiÅŸilerin SakÄ±z AdasÄ±'na nakledildikleri ve Ada'daki Ä°ltica Ofisi'nde baÅŸvurularÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼leceÄŸi kaydedildi. 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan, aralarÄ±nda Ã§ok sayÄ±daÂ FETÃ–Â mensubunun da bulunduÄŸu tahmin edilen bini aÅŸkÄ±n kiÅŸi Yunanistan'a geÃ§erek sÄ±ÄŸÄ±nma talebinde bulunmuÅŸtu.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.