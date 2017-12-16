32 TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±ndan Yunanistan'a iltica talebi

Yunanistan'Ä±n Kathimerini gazetesine gÃ¶re, SakÄ±z AdasÄ± ve Ã‡eÅŸme arasÄ±nda bulunan adaya geÃ§iÅŸ yapan, insan kaÃ§akÃ§Ä±sÄ± olduÄŸu iddia edilen bir kiÅŸi de dahil olmak Ã¼zere toplam 33 kiÅŸi, Yunan Sahil GÃ¼venliÄŸi tarafÄ±ndanÂ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
AralarÄ±nda akademisyen, Ã¶ÄŸretmen ve doktorlarÄ±n da bulunduÄŸu dÃ¶rdÃ¼ Ã§ocuk 32 kiÅŸinin,Â siyasi sÄ±ÄŸÄ±nma talebinde bulunmak istediklerini beyan ettikleri belirtildi.
SÃ¶z konusu kiÅŸilerin SakÄ±z AdasÄ±'na nakledildikleri ve Ada'daki Ä°ltica Ofisi'nde baÅŸvurularÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼leceÄŸi kaydedildi.
15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan, aralarÄ±nda Ã§ok sayÄ±daÂ FETÃ–Â mensubunun da bulunduÄŸu tahmin edilen bini aÅŸkÄ±n kiÅŸi Yunanistan'a geÃ§erek sÄ±ÄŸÄ±nma talebinde bulunmuÅŸtu.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, KudÃ¼s konusunda "BM, BM GÃ¼venlik Konseyi ne gerekiyorsa yapacaksÄ±nÄ±z. YapmÄ±yorsanÄ±z hukuk iÃ§inde gerekeni yapmak iÃ§in ilgili mercileri zorlayacaÄŸÄ±z." dedi.
Yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Ä°nousses AdasÄ±'na geÃ§iÅŸ yapan 32 TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±nÄ±n, Yunanistan'a iltica talebinde bulunduÄŸu bildirildi
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, RÄ±dvan Dilmen'in, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a yÃ¶nelik "parkasÄ±z Deniz DezmiÅŸ" yorumuna iliÅŸkin, " Åžiddetle reddediyorum ve TÃ¼rk milletinden Ã¶zÃ¼r dilemesini istiyorum. CumhurbaÅŸkanÄ±, bir dÃ¶nemin terÃ¶ristinin Ã¶zdeÅŸi olarak takdim edilemez." dedi.
AtaÅŸehir Belediye BaÅŸkan VekilliÄŸi'ne CHP'nin adayÄ± Ä°lhami YÄ±lmaz seÃ§ildi.
KÃ¶rfez BÃ¶lgesi'ni hedef pazarlarÄ± arasÄ±na alan HAVELSAN, Katar ve Umman'da imzaladÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zleÅŸmelere yenilerini eklemeye hazÄ±rlanÄ±yor
Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Temel KaramollaoÄŸlu, "TerÃ¶r sadece silahla mÃ¼cadele edilerek ortadan kaldÄ±rÄ±lamaz. TerÃ¶rÃ¼ destekleyenlerin stratejilerine dikkat etmek lazÄ±m." dedi.
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden, Ä°stanbul'da yarÄ±n iÃ§in kuvvetli saÄŸanak uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Ä°slam dÃ¼nyasÄ±, tÄ±pkÄ± bir asÄ±r Ã¶nce olduÄŸu gibi kan, gÃ¶zyaÅŸÄ± ve kardeÅŸ kavgasÄ± Ã¼zerinden yeniden dizayn edilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor." dedi.
TÃ¼rkiye ile Cezayir arasÄ±ndaki 500 yÄ±llÄ±k dostluÄŸun simgelerinden ve Cezayir'in baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k sembolÃ¼ KeÃ§iova Camisinin, TÄ°KA tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len restorasyonunun tamamlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Eski BaÅŸbakanlardan Mesut YÄ±lmaz'Ä±n oÄŸlu Mehmet Yavuz YÄ±lmaz, Beykoz'daki evinde, silahla vurulmuÅŸ halde Ã¶lÃ¼ bulundu
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, BangladeÅŸ BaÅŸbakanÄ± Åžeyh Hasina'nÄ±n davetlisi olarak bu Ã¼lkeye resmi bir ziyaret gerÃ§ekleÅŸtirecek
TBMM BaÅŸkanvekili AydÄ±n, "Kanun metinleri, herkesin anlayabileceÄŸi aÃ§Ä±k ve anlaÅŸÄ±lÄ±r bir ÅŸekilde kaleme alÄ±nmalÄ±dÄ±r. AÃ§Ä±k ve anlaÅŸÄ±lÄ±r bir kanun dilinin zorunlu Ã¶zellikleri ise sadelik, bilimsel tutarlÄ±lÄ±k, kesinlik ve belirginliktir" dedi
Suriye'ye gÃ¶nderilen insani yardÄ±m ve ticari malzemeleri taÅŸÄ±yan tÄ±rlar nedeniyle sÄ±nÄ±rda yoÄŸunluk yaÅŸanÄ±yor
Ä°ÅŸÃ§i, iÅŸveren ve hÃ¼kÃ¼met temsilcilerinden oluÅŸan Asgari Ãœcret Tespit Komisyonu, 2018'de geÃ§erli olacak asgari Ã¼creti belirleme gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri kapsamÄ±nda ikinci kez toplandÄ±
Arnavutluk Polisinin TerÃ¶rle MÃ¼cadele MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne yÃ¶nelik eÄŸitim programÄ±nÄ± tamamlayan 25 personele sertifika verildi
"TÃ¼rkiye'nin ilk sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼z metrosu"nun aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± iÃ§in ÃœskÃ¼dar MeydanÄ±'nda tÃ¶ren dÃ¼zenleniyor