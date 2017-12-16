GÃ¼ncelleme: 17:19, 16 AralÄ±k 2017 Cumartesi

Fransa'da radikallik ve ÅŸiddeti teÅŸvik bahanesiyle cami kapatÄ±ldÄ±



Foto: ArÅŸiv

Fransa'da mahkeme radikalliÄŸin ve ÅŸiddetin teÅŸvik edilmesini gerekÃ§e gÃ¶stererek Ã¼lkenin gÃ¼neyindeki Marsilya'da bir camiyi geÃ§ici olarak kapattÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MarsilyaÂ Ä°dari Mahkemesi, bÃ¶lge valisi Pierre Dartout'un kent merkezindeki "Es-Sunna" adlÄ± caminin 6 aylÄ±ÄŸÄ±na kapatÄ±lmasÄ± talebini kabul etti. Mahkeme, din gÃ¶revlisinin "radikal ideolojiyi, ayÄ±rÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve ÅŸiddeti teÅŸvik ettiÄŸi"ne hÃ¼kmederek camiyi 6 aylÄ±ÄŸÄ±na kapatma kararÄ± verdi. FransÄ±z basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re "Es-Sunna" Cami DerneÄŸinin avukatÄ± Philippe Perollier, mahkemede ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa ve ÅŸiddette teÅŸvik ettiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len cuma hutbelerinin 2013 yÄ±lÄ±na ait hutbelerin olduÄŸunu ve bu yÃ¼zden verilen kapatma kararÄ±nÄ± ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± bulduÄŸunu ifade etti. Ãœlkede 13 KasÄ±m 2015'te 130 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne yol aÃ§an terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±ndan sonra ilan edilen OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Hal (OHAL) uygulamasÄ± 1 KasÄ±m'da kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. OHAL'in sona ermesiyle terÃ¶rle mÃ¼cadele kanununda yapÄ±lan bazÄ± deÄŸiÅŸikliklerle OHAL'in kapsadÄ±ÄŸÄ± bazÄ± dÃ¼zenlemeler kalÄ±cÄ± hale getirilmiÅŸti. Yeni kanuna gÃ¶re, adli makamlarÄ±n birÃ§ok yetkisi valiliklere devredilirken camilerin kapatÄ±lmasÄ± kolaylaÅŸÄ±yor. Ãœlke genelinde OHAL Ã§erÃ§evesinde 19Â camiÂ kapatÄ±lÄ±rken herhangi bir sinagog veya kilise kapatÄ±lmadÄ±.

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