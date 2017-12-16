GÃ¼ncelleme: 17:38, 16 AralÄ±k 2017 Cumartesi

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: BM gerekeni yapmÄ±yorsa ilgili mercileri zorlayacaÄŸÄ±z

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ±Â Recep Tayyip ErdoÄŸan, AK Parti Yalova Ä°l Kongresi'nde saÄŸlÄ±kta 3 bin 500'Ã¼n Ã¼zerinde yeni hastane aÃ§tÄ±klarÄ±nÄ±, hastaneleri en modern cihazlarla donatarak, saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ±na 513 bin ilave yaptÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.

ErdoÄŸan, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Ey KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu sen bu Ã¼lkede SSK Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yaptÄ±n. SSK Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yaptÄ±ÄŸÄ±n zaman o hastanelerin hali neydi ya? Allah rahmet etsin, SavaÅŸ Ay gÃ¼zel bir program yapmÄ±ÅŸtÄ± bununla. O yaptÄ±ÄŸÄ± programda hastanelerimizin rezaletini ortaya koyuyordu. Ne hijyen var ne bir ÅŸey... Hastanelerde kuyrukta sefalet iÃ§erisindeydik. DÃ¼ÅŸÃ¼nebiliyor musunuz kullanÄ±lan galoÅŸlarÄ± tekrar satÄ±yorlardÄ±. KuyruÄŸa girdik, sÄ±ra gelmez. O Ã§ileleri Ã§ektik, yaÅŸadÄ±k. Ama Beyefendi, kendi bir yaÅŸÄ±ndaki torununu sigortalÄ± yapmanÄ±n gayreti iÃ§ine girdi. 14, 15 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlunu SSK'lÄ± yapmanÄ±n gayreti iÃ§erisine girdi. Åžimdi diyor ki 'Samsun'daki ÅŸu yavru Ã¶lmÃ¼ÅŸ. Neden Ã¶lmÃ¼ÅŸ.' vesaire... Ya zaten sana onun cevabÄ±nÄ± veriyorlar. Benim milletim nerede neyin olduÄŸunu gayet iyi biliyor ama sen bir yaÅŸÄ±ndaki torununu nasÄ±l SSK'lÄ± yaptÄ±n, 14, 15 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuÄŸunu nasÄ±l SSK'lÄ± yaptÄ±n bunlarÄ±n hesabÄ±nÄ± ver. BÃ¶yle avuÃ§ dolusu sahte evraklar sallamakla sen kalkÄ±p da Tayyip ErdoÄŸan'a, ailesine leke sÃ¼remezsin, yargÄ±da hesabÄ±nÄ± vereceksin. Ä°nÅŸallah yargÄ±da o hesabÄ± vereceÄŸi gibi, bundan sonra atacaÄŸÄ± iftiralarÄ±n da onun boynuna nasÄ±l dolanacaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶recek."

"ÃœLKEMÄ°ZÄ° AÄžAÃ‡LARLA DONATTIK"

"Bay Kemal sen hÄ±zlÄ± treni tanÄ±r mÄ±sÄ±n ya? Bilir misin ya? Ä°nÅŸallah binmiÅŸtir." diye seslenen ErdoÄŸan, salonda bulunan bazÄ± partililerin, CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nu istifaya Ã§aÄŸÄ±ran sloganlar atmalarÄ± Ã¼zerine, "Ama onu siz demeyin, onu CHP'ye gÃ¶nÃ¼l veren kardeÅŸlerim sÃ¶ylesin. Onu onlar sÃ¶ylesin." dedi.

GÃ¶reve geldiklerinde TÃ¼rkiye'de havayolu ÅŸirketi olarak sadece THY'nin olduÄŸunu hatÄ±rlatan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Åžimdi sadece Ã¶zel ve THY olarak hamdolsun 8-9 havayolu oldu. Bir de artÄ±k bakÄ±yorsunuz Ã¶zel uÃ§aklarÄ±yla herkes havayollarÄ±nda yerini alÄ±yor, o hale geldik. Bu bir refah seviyesini gÃ¶stermedir. HÃ¼kÃ¼mete geldiÄŸimizde TÃ¼rkiye'de baraj sayÄ±sÄ± neydi? 276. Biz buna 451 baraj daha ilave ettik. AynÄ± ÅŸekilde hidroelektrik santral sayÄ±mÄ±z 105'ti. Buna 510 hidroelektrik santrali daha ilave ettik. Ne demek hidroelektrik santrali? Yani sudan elektrik Ã¼retimi var ya ondan da biz yine 500'Ã¼ aÅŸkÄ±n hidroelektrik santralini devreye aldÄ±k. Orman varlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± 1,5 milyon hektar artÄ±rdÄ±k. OrmanÄ± azalan bir Ã¼lke deÄŸiliz biz, artan bir Ã¼lkeyiz. Yalova'da asÄ±rlÄ±k aÄŸaÃ§ kesilir, biz ise aÄŸaÃ§larÄ± Ã§oÄŸaltmak suretiyle Ã¼lkemizi aÄŸaÃ§larla donatÄ±rÄ±z. AK Parti ile CHP'nin farkÄ± bu." diye konuÅŸtu.

"KUDÃœS'ÃœN HAKKINI SAVUNMAKTAN VAZGEÃ‡MEYECEÄžÄ°Z"

"Ä°srail istemiyor diye Filistin'in, KudÃ¼s'Ã¼n hakkÄ±nÄ± savunmaktan vazgeÃ§meyeceÄŸiz." diyen ErdoÄŸan, "Amerika'nÄ±n baÅŸka hesaplarÄ± var diye Suriye'de bir terÃ¶r devleti kurulmasÄ±na izin vermeyeceÄŸiz. Irak'Ä±n mezhep ve kÃ¶ken temelli bÃ¶lÃ¼nmesine seyirci kalmayacaÄŸÄ±z. AB'nin, NATO'nun, bir baÅŸka gÃ¼cÃ¼n Ã¼lkemizi ve milletimizi istiskal anlamÄ±na gelecek tavÄ±rlarÄ±na asla seyirci ve sessiz kalmayacaÄŸÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.

ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"DÃ¼n Bosna'da nasÄ±l kardeÅŸlerimizin yanÄ±nda yer aldÄ±ysak, dÃ¼n Kafkasya'daki kardeÅŸlerimizin mÃ¼cadelesine nasÄ±l destek verdiysek, dÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n her kÃ¶ÅŸesindeki kardeÅŸimizi nasÄ±l yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±ysak, bugÃ¼n de Ã§ok daha gÃ¼Ã§lÃ¼ ve kararlÄ± bir ÅŸekilde bunu yapÄ±yoruz ve yapacaÄŸÄ±z. EcdadÄ±mÄ±zÄ±n bize emaneti olan bu vakur duruÅŸtan asla vazgeÃ§meyeceÄŸiz."

"BM GEREKENÄ° YAPMIYORSA Ä°LGÄ°LÄ° MERCÄ°LERÄ° ZORLAYACAÄžIZ"

ErdoÄŸan, "BM, BM GÃ¼venlik Konseyi ne gerekiyorsa yapacaksÄ±nÄ±z. YapmÄ±yorsanÄ±z hukuk iÃ§inde gerekeni yapmak iÃ§in ilgili mercileri zorlayacaÄŸÄ±z." dedi.Â