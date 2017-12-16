CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: BM gerekeni yapmÄ±yorsa ilgili mercileri zorlayacaÄŸÄ±z

CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ±Â Recep Tayyip ErdoÄŸan, AK Parti Yalova Ä°l Kongresi'nde saÄŸlÄ±kta 3 bin 500'Ã¼n Ã¼zerinde yeni hastane aÃ§tÄ±klarÄ±nÄ±, hastaneleri en modern cihazlarla donatarak, saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ±na 513 bin ilave yaptÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.
ErdoÄŸan, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:
"Ey KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu sen bu Ã¼lkede SSK Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yaptÄ±n. SSK Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yaptÄ±ÄŸÄ±n zaman o hastanelerin hali neydi ya? Allah rahmet etsin, SavaÅŸ Ay gÃ¼zel bir program yapmÄ±ÅŸtÄ± bununla. O yaptÄ±ÄŸÄ± programda hastanelerimizin rezaletini ortaya koyuyordu. Ne hijyen var ne bir ÅŸey... Hastanelerde kuyrukta sefalet iÃ§erisindeydik. DÃ¼ÅŸÃ¼nebiliyor musunuz kullanÄ±lan galoÅŸlarÄ± tekrar satÄ±yorlardÄ±. KuyruÄŸa girdik, sÄ±ra gelmez. O Ã§ileleri Ã§ektik, yaÅŸadÄ±k. Ama Beyefendi, kendi bir yaÅŸÄ±ndaki torununu sigortalÄ± yapmanÄ±n gayreti iÃ§ine girdi. 14, 15 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlunu SSK'lÄ± yapmanÄ±n gayreti iÃ§erisine girdi. Åžimdi diyor ki 'Samsun'daki ÅŸu yavru Ã¶lmÃ¼ÅŸ. Neden Ã¶lmÃ¼ÅŸ.' vesaire... Ya zaten sana onun cevabÄ±nÄ± veriyorlar. Benim milletim nerede neyin olduÄŸunu gayet iyi biliyor ama sen bir yaÅŸÄ±ndaki torununu nasÄ±l SSK'lÄ± yaptÄ±n, 14, 15 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuÄŸunu nasÄ±l SSK'lÄ± yaptÄ±n bunlarÄ±n hesabÄ±nÄ± ver. BÃ¶yle avuÃ§ dolusu sahte evraklar sallamakla sen kalkÄ±p da Tayyip ErdoÄŸan'a, ailesine leke sÃ¼remezsin, yargÄ±da hesabÄ±nÄ± vereceksin. Ä°nÅŸallah yargÄ±da o hesabÄ± vereceÄŸi gibi, bundan sonra atacaÄŸÄ± iftiralarÄ±n da onun boynuna nasÄ±l dolanacaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶recek."
"Bay Kemal sen hÄ±zlÄ± treni tanÄ±r mÄ±sÄ±n ya? Bilir misin ya? Ä°nÅŸallah binmiÅŸtir." diye seslenen ErdoÄŸan, salonda bulunan bazÄ± partililerin, CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nu istifaya Ã§aÄŸÄ±ran sloganlar atmalarÄ± Ã¼zerine, "Ama onu siz demeyin, onu CHP'ye gÃ¶nÃ¼l veren kardeÅŸlerim sÃ¶ylesin. Onu onlar sÃ¶ylesin." dedi.
GÃ¶reve geldiklerinde TÃ¼rkiye'de havayolu ÅŸirketi olarak sadece THY'nin olduÄŸunu hatÄ±rlatan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Åžimdi sadece Ã¶zel ve THY olarak hamdolsun 8-9 havayolu oldu. Bir de artÄ±k bakÄ±yorsunuz Ã¶zel uÃ§aklarÄ±yla herkes havayollarÄ±nda yerini alÄ±yor, o hale geldik. Bu bir refah seviyesini gÃ¶stermedir. HÃ¼kÃ¼mete geldiÄŸimizde TÃ¼rkiye'de baraj sayÄ±sÄ± neydi? 276. Biz buna 451 baraj daha ilave ettik. AynÄ± ÅŸekilde hidroelektrik santral sayÄ±mÄ±z 105'ti. Buna 510 hidroelektrik santrali daha ilave ettik. Ne demek hidroelektrik santrali? Yani sudan elektrik Ã¼retimi var ya ondan da biz yine 500'Ã¼ aÅŸkÄ±n hidroelektrik santralini devreye aldÄ±k. Orman varlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± 1,5 milyon hektar artÄ±rdÄ±k. OrmanÄ± azalan bir Ã¼lke deÄŸiliz biz, artan bir Ã¼lkeyiz. Yalova'da asÄ±rlÄ±k aÄŸaÃ§ kesilir, biz ise aÄŸaÃ§larÄ± Ã§oÄŸaltmak suretiyle Ã¼lkemizi aÄŸaÃ§larla donatÄ±rÄ±z. AK Parti ile CHP'nin farkÄ± bu." diye konuÅŸtu.
"Ä°srail istemiyor diye Filistin'in, KudÃ¼s'Ã¼n hakkÄ±nÄ± savunmaktan vazgeÃ§meyeceÄŸiz." diyen ErdoÄŸan, "Amerika'nÄ±n baÅŸka hesaplarÄ± var diye Suriye'de bir terÃ¶r devleti kurulmasÄ±na izin vermeyeceÄŸiz. Irak'Ä±n mezhep ve kÃ¶ken temelli bÃ¶lÃ¼nmesine seyirci kalmayacaÄŸÄ±z. AB'nin, NATO'nun, bir baÅŸka gÃ¼cÃ¼n Ã¼lkemizi ve milletimizi istiskal anlamÄ±na gelecek tavÄ±rlarÄ±na asla seyirci ve sessiz kalmayacaÄŸÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.
ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"DÃ¼n Bosna'da nasÄ±l kardeÅŸlerimizin yanÄ±nda yer aldÄ±ysak, dÃ¼n Kafkasya'daki kardeÅŸlerimizin mÃ¼cadelesine nasÄ±l destek verdiysek, dÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n her kÃ¶ÅŸesindeki kardeÅŸimizi nasÄ±l yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±ysak, bugÃ¼n de Ã§ok daha gÃ¼Ã§lÃ¼ ve kararlÄ± bir ÅŸekilde bunu yapÄ±yoruz ve yapacaÄŸÄ±z. EcdadÄ±mÄ±zÄ±n bize emaneti olan bu vakur duruÅŸtan asla vazgeÃ§meyeceÄŸiz."
ErdoÄŸan, "BM, BM GÃ¼venlik Konseyi ne gerekiyorsa yapacaksÄ±nÄ±z. YapmÄ±yorsanÄ±z hukuk iÃ§inde gerekeni yapmak iÃ§in ilgili mercileri zorlayacaÄŸÄ±z." dedi.Â
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, KudÃ¼s konusunda "BM, BM GÃ¼venlik Konseyi ne gerekiyorsa yapacaksÄ±nÄ±z. YapmÄ±yorsanÄ±z hukuk iÃ§inde gerekeni yapmak iÃ§in ilgili mercileri zorlayacaÄŸÄ±z." dedi.
Yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Ä°nousses AdasÄ±'na geÃ§iÅŸ yapan 32 TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±nÄ±n, Yunanistan'a iltica talebinde bulunduÄŸu bildirildi
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, RÄ±dvan Dilmen'in, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a yÃ¶nelik "parkasÄ±z Deniz DezmiÅŸ" yorumuna iliÅŸkin, " Åžiddetle reddediyorum ve TÃ¼rk milletinden Ã¶zÃ¼r dilemesini istiyorum. CumhurbaÅŸkanÄ±, bir dÃ¶nemin terÃ¶ristinin Ã¶zdeÅŸi olarak takdim edilemez." dedi.
AtaÅŸehir Belediye BaÅŸkan VekilliÄŸi'ne CHP'nin adayÄ± Ä°lhami YÄ±lmaz seÃ§ildi.
KÃ¶rfez BÃ¶lgesi'ni hedef pazarlarÄ± arasÄ±na alan HAVELSAN, Katar ve Umman'da imzaladÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zleÅŸmelere yenilerini eklemeye hazÄ±rlanÄ±yor
Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Temel KaramollaoÄŸlu, "TerÃ¶r sadece silahla mÃ¼cadele edilerek ortadan kaldÄ±rÄ±lamaz. TerÃ¶rÃ¼ destekleyenlerin stratejilerine dikkat etmek lazÄ±m." dedi.
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden, Ä°stanbul'da yarÄ±n iÃ§in kuvvetli saÄŸanak uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Ä°slam dÃ¼nyasÄ±, tÄ±pkÄ± bir asÄ±r Ã¶nce olduÄŸu gibi kan, gÃ¶zyaÅŸÄ± ve kardeÅŸ kavgasÄ± Ã¼zerinden yeniden dizayn edilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor." dedi.
TÃ¼rkiye ile Cezayir arasÄ±ndaki 500 yÄ±llÄ±k dostluÄŸun simgelerinden ve Cezayir'in baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k sembolÃ¼ KeÃ§iova Camisinin, TÄ°KA tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len restorasyonunun tamamlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Eski BaÅŸbakanlardan Mesut YÄ±lmaz'Ä±n oÄŸlu Mehmet Yavuz YÄ±lmaz, Beykoz'daki evinde, silahla vurulmuÅŸ halde Ã¶lÃ¼ bulundu
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, BangladeÅŸ BaÅŸbakanÄ± Åžeyh Hasina'nÄ±n davetlisi olarak bu Ã¼lkeye resmi bir ziyaret gerÃ§ekleÅŸtirecek
TBMM BaÅŸkanvekili AydÄ±n, "Kanun metinleri, herkesin anlayabileceÄŸi aÃ§Ä±k ve anlaÅŸÄ±lÄ±r bir ÅŸekilde kaleme alÄ±nmalÄ±dÄ±r. AÃ§Ä±k ve anlaÅŸÄ±lÄ±r bir kanun dilinin zorunlu Ã¶zellikleri ise sadelik, bilimsel tutarlÄ±lÄ±k, kesinlik ve belirginliktir" dedi
Suriye'ye gÃ¶nderilen insani yardÄ±m ve ticari malzemeleri taÅŸÄ±yan tÄ±rlar nedeniyle sÄ±nÄ±rda yoÄŸunluk yaÅŸanÄ±yor
Ä°ÅŸÃ§i, iÅŸveren ve hÃ¼kÃ¼met temsilcilerinden oluÅŸan Asgari Ãœcret Tespit Komisyonu, 2018'de geÃ§erli olacak asgari Ã¼creti belirleme gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri kapsamÄ±nda ikinci kez toplandÄ±
Arnavutluk Polisinin TerÃ¶rle MÃ¼cadele MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne yÃ¶nelik eÄŸitim programÄ±nÄ± tamamlayan 25 personele sertifika verildi
"TÃ¼rkiye'nin ilk sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼z metrosu"nun aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± iÃ§in ÃœskÃ¼dar MeydanÄ±'nda tÃ¶ren dÃ¼zenleniyor