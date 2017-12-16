GÃ¼ncelleme: 17:57, 16 AralÄ±k 2017 Cumartesi

KudÃ¼s direniÅŸinin sembol ismi CÃ¼neydi, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iÅŸkenceyi anlattÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Filistinli Mahkumlar DerneÄŸi,Â ABDÂ BaÅŸkanÄ±Â Donald Trump'Ä±n,Â KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndanÂ BatÄ± Åžeria'da talimatÄ±Â protestoÂ eden ve Ã§ok sayÄ±da Ä°srail askeri tarafÄ±ndan gÃ¶zleri baÄŸlÄ± ÅŸekilde gÃ¶tÃ¼rÃ¼lÃ¼rken Ã§ekilen fotoÄŸrafÄ±yla adeta KudÃ¼s direniÅŸinin sembolÃ¼ olan 16 yaÅŸÄ±ndakiÂ Fevzi el-CÃ¼neydi'nin insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± muamelelere maruz kaldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â

Dernekten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ä°srail Ofer hapishanesinde CÃ¼neydi'yi ziyaret eden avukatÂ Memun el-HaÅŸim, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nma sÃ¼recindeki detaylarÄ± kendisinden dinledi.

AÃ§Ä±klamada ifadelerine yer verilen, CÃ¼neydi 7 AralÄ±k'ta Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Tuffah Caddesinden akrabalarÄ±nÄ± ziyarete giderken Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan darp edilerek gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

"Ä°ÅžKENCEDEN DUYDUÄžU ACI SEBEBÄ°YLE KENDÄ°NDEN GEÃ‡ECEK BÄ°R DURUMA GELDÄ°"

Ellerinin askerler tarafÄ±ndan plastik kelepÃ§eyle baÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen CÃ¼neydi, gÃ¶zlerinin kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ã§Ä±plak ayakla konteyner bÃ¶lgesine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, yolda hakarete ve darba maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ayrÄ±ca ayakkabÄ±sÄ±nÄ± istediÄŸinde askerler tarafÄ±ndan daha fazla dÃ¶vÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aktardÄ±.

CÃ¼neydi, askerlerin kendisini bir odaya kapattÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ayaÄŸÄ±na soÄŸuk su dÃ¶kerek Ã¼zerine botlarÄ±yla Ã§Ä±karak Ã§iÄŸnediklerini, sÃ¶z konusu bu iÅŸkenceden duyduÄŸu acÄ± sebebiyle kendinden geÃ§ecek bir duruma geldiÄŸini sÃ¶yledi.

VÃ¼cudundaki darp izleri ve saÄŸlÄ±k durumunun kÃ¶tÃ¼ olmasÄ± sebebiyle Atsiyon Cezaevi Ä°daresinin kendisini kabul etmediÄŸini aktaran CÃ¼neydi, bunun Ã¼zerine hastaneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ daha sonra da Ofer hapishanesine getirildiÄŸini belirtti.

Avukat HaÅŸim ise CÃ¼neydi'nin sorgulama iÃ§in kelepÃ§elendiÄŸini, ailesini aramasÄ±na ve avukatÄ±nÄ±n sorgulamada hazÄ±r bulunmasÄ±na izin verilmediÄŸini ayrÄ±ca ifadesinin tercÃ¼me edilmeden Ä°branice olarak imzalanmaya zorlandÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekti.