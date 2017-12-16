BasÄ±n YayÄ±n BirliÄŸi yeni yÃ¶netimini seÃ§ti

BasÄ±n YayÄ±n BirliÄŸi, BeyoÄŸlu Ã–ÄŸretmen Evi'nde yapÄ±lan 12. OlaÄŸan Kurul'un ardÄ±ndan yeni yÃ¶netimini seÃ§ti.
Kurula Ebubekir Erdem, Ä°srafil Kuralay, Muhammed Ali Beydun, Melike GÃ¼nyÃ¼z, Ãœnsal ÃœnlÃ¼, Hayati Bayrak, Sedat Demir, Osman OkÃ§u'nunÂ da aralarÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± yayÄ±n dÃ¼nyasÄ±ndan Ã§ok sayÄ±da isim katÄ±ldÄ±.
Yeni yÃ¶netim adÄ±na aÃ§Ä±klamada bulunan Emrah KÄ±sakÃ¼rek, Ã¶nceki yÃ¶netimde de gÃ¶rev aldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ederek, "Projelerin devamÄ± Ã§ok Ã¶nemli. 'O yÃ¶netim yaptÄ±. Ben yenisini yapayÄ±m' durumu olmuyor yayÄ±ncÄ±lar arasÄ±nda. Birbirini devam ettirmek Ã§ok Ã¶nemli. Ã–nceki dÃ¶nemde planlanmÄ±ÅŸ olan, 'Okuma KÃ¼ltÃ¼rÃ¼ Ã‡alÄ±ÅŸtayÄ±' var. Ã‡ok yakÄ±n bir tarihte yapÄ±lacak. Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ± baÅŸladÄ±. Onu hazÄ±rlÄ±yoruz." dedi.
KÄ±sakÃ¼rek, genÃ§lerin okumasÄ± iÃ§in neler yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸinin de Ã§alÄ±ÅŸtayda ele alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± kaydederek, "Ã–zellikle genÃ§leri hedeflediÄŸimiz iÃ§in, bunun en Ã¶nemli ayaÄŸÄ± Ã¶ÄŸretmenler. BirÃ§oÄŸumuzun bazÄ± yerlere gelmesi iÃ§in Ã¶ÄŸretmenleri teÅŸvik etmiÅŸtir. Bir Ä±ÅŸÄ±k gÃ¶rmÃ¼ÅŸ ve kitap tavsiye etmiÅŸtir." ifadelerini kullandÄ±.
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Yurt iÃ§inde ve dÄ±ÅŸÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen kitap fuarlarÄ±na katÄ±lmaya devam edeceklerinin altÄ±nÄ± Ã§izen KÄ±sakÃ¼rek, "Mart ayÄ±nda Ä°stanbul'da CNR Kitap FuarÄ± yapÄ±lacak. YurtdÄ±ÅŸÄ±ndan da katÄ±lÄ±mcÄ±lar yoÄŸun olarak geliyor. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda BasÄ±n YayÄ±n BirliÄŸi olarak, Ulusal Komite Ã¼yeliÄŸimiz var. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±l KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±nÂ iÅŸtirak edeceÄŸi bÃ¼tÃ¼n fuarlarÄ±n planlamasÄ±na da destek olacaÄŸÄ±z." diye konuÅŸtu.
Emrah KÄ±sakÃ¼rek, yayÄ±mcÄ±larÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ã§eÅŸitli sÄ±kÄ±ntÄ±lar olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izerek, bu sÄ±kÄ±ntÄ±larla da ilgilenilmesi gerektiÄŸine dikkati Ã§ekti.
BirliÄŸin yeni yÃ¶netim kurulu Emrah KÄ±sakÃ¼rek'in yanÄ± sÄ±ra Mustafa KaragÃ¼llÃ¼oÄŸlu, Mustafa DoÄŸru, Adem Saydan, Halil Ã‡elik, Esra Ceceli, Adem KoÅŸkulu, SÃ¼leyman Bayrak ve Neslihan Kurt'tan oluÅŸtu. MÃ¼nir ÃœstÃ¼n, Erdal Cesar ve Mehmet Ali Ã‡alÄ±ÅŸkan da Denetleme Kurulu'nda yer aldÄ±.
BirliÄŸin yeni yÃ¶netim kurulu Emrah KÄ±sakÃ¼rek, Mustafa KaragÃ¼llÃ¼oÄŸlu, Mustafa DoÄŸru, Adem Saydan, Halil Ã‡elik, Esra Ceceli, Adem KoÅŸkulu, SÃ¼leyman Bayrak ve Neslihan Kurt'tan oluÅŸtu
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, KudÃ¼s konusunda "BM, BM GÃ¼venlik Konseyi ne gerekiyorsa yapacaksÄ±nÄ±z. YapmÄ±yorsanÄ±z hukuk iÃ§inde gerekeni yapmak iÃ§in ilgili mercileri zorlayacaÄŸÄ±z." dedi.
Yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Ä°nousses AdasÄ±'na geÃ§iÅŸ yapan 32 TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±nÄ±n, Yunanistan'a iltica talebinde bulunduÄŸu bildirildi
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, RÄ±dvan Dilmen'in, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a yÃ¶nelik "parkasÄ±z Deniz DezmiÅŸ" yorumuna iliÅŸkin, " Åžiddetle reddediyorum ve TÃ¼rk milletinden Ã¶zÃ¼r dilemesini istiyorum. CumhurbaÅŸkanÄ±, bir dÃ¶nemin terÃ¶ristinin Ã¶zdeÅŸi olarak takdim edilemez." dedi.
AtaÅŸehir Belediye BaÅŸkan VekilliÄŸi'ne CHP'nin adayÄ± Ä°lhami YÄ±lmaz seÃ§ildi.
KÃ¶rfez BÃ¶lgesi'ni hedef pazarlarÄ± arasÄ±na alan HAVELSAN, Katar ve Umman'da imzaladÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zleÅŸmelere yenilerini eklemeye hazÄ±rlanÄ±yor
Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Temel KaramollaoÄŸlu, "TerÃ¶r sadece silahla mÃ¼cadele edilerek ortadan kaldÄ±rÄ±lamaz. TerÃ¶rÃ¼ destekleyenlerin stratejilerine dikkat etmek lazÄ±m." dedi.
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden, Ä°stanbul'da yarÄ±n iÃ§in kuvvetli saÄŸanak uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Ä°slam dÃ¼nyasÄ±, tÄ±pkÄ± bir asÄ±r Ã¶nce olduÄŸu gibi kan, gÃ¶zyaÅŸÄ± ve kardeÅŸ kavgasÄ± Ã¼zerinden yeniden dizayn edilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor." dedi.
TÃ¼rkiye ile Cezayir arasÄ±ndaki 500 yÄ±llÄ±k dostluÄŸun simgelerinden ve Cezayir'in baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k sembolÃ¼ KeÃ§iova Camisinin, TÄ°KA tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len restorasyonunun tamamlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Eski BaÅŸbakanlardan Mesut YÄ±lmaz'Ä±n oÄŸlu Mehmet Yavuz YÄ±lmaz, Beykoz'daki evinde, silahla vurulmuÅŸ halde Ã¶lÃ¼ bulundu
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, BangladeÅŸ BaÅŸbakanÄ± Åžeyh Hasina'nÄ±n davetlisi olarak bu Ã¼lkeye resmi bir ziyaret gerÃ§ekleÅŸtirecek
TBMM BaÅŸkanvekili AydÄ±n, "Kanun metinleri, herkesin anlayabileceÄŸi aÃ§Ä±k ve anlaÅŸÄ±lÄ±r bir ÅŸekilde kaleme alÄ±nmalÄ±dÄ±r. AÃ§Ä±k ve anlaÅŸÄ±lÄ±r bir kanun dilinin zorunlu Ã¶zellikleri ise sadelik, bilimsel tutarlÄ±lÄ±k, kesinlik ve belirginliktir" dedi
Suriye'ye gÃ¶nderilen insani yardÄ±m ve ticari malzemeleri taÅŸÄ±yan tÄ±rlar nedeniyle sÄ±nÄ±rda yoÄŸunluk yaÅŸanÄ±yor
Ä°ÅŸÃ§i, iÅŸveren ve hÃ¼kÃ¼met temsilcilerinden oluÅŸan Asgari Ãœcret Tespit Komisyonu, 2018'de geÃ§erli olacak asgari Ã¼creti belirleme gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri kapsamÄ±nda ikinci kez toplandÄ±
Arnavutluk Polisinin TerÃ¶rle MÃ¼cadele MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne yÃ¶nelik eÄŸitim programÄ±nÄ± tamamlayan 25 personele sertifika verildi