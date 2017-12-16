GÃ¼ncelleme: 19:32, 16 AralÄ±k 2017 Cumartesi

BasÄ±n YayÄ±n BirliÄŸi yeni yÃ¶netimini seÃ§ti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BasÄ±n YayÄ±n BirliÄŸi, BeyoÄŸlu Ã–ÄŸretmen Evi'nde yapÄ±lan 12. OlaÄŸan Kurul'un ardÄ±ndan yeni yÃ¶netimini seÃ§ti.

Kurula Ebubekir Erdem, Ä°srafil Kuralay, Muhammed Ali Beydun, Melike GÃ¼nyÃ¼z, Ãœnsal ÃœnlÃ¼, Hayati Bayrak, Sedat Demir, Osman OkÃ§u'nunÂ da aralarÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± yayÄ±n dÃ¼nyasÄ±ndan Ã§ok sayÄ±da isim katÄ±ldÄ±.

Yeni yÃ¶netim adÄ±na aÃ§Ä±klamada bulunan Emrah KÄ±sakÃ¼rek, Ã¶nceki yÃ¶netimde de gÃ¶rev aldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ederek, "Projelerin devamÄ± Ã§ok Ã¶nemli. 'O yÃ¶netim yaptÄ±. Ben yenisini yapayÄ±m' durumu olmuyor yayÄ±ncÄ±lar arasÄ±nda. Birbirini devam ettirmek Ã§ok Ã¶nemli. Ã–nceki dÃ¶nemde planlanmÄ±ÅŸ olan, 'Okuma KÃ¼ltÃ¼rÃ¼ Ã‡alÄ±ÅŸtayÄ±' var. Ã‡ok yakÄ±n bir tarihte yapÄ±lacak. Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ± baÅŸladÄ±. Onu hazÄ±rlÄ±yoruz." dedi.

KÄ±sakÃ¼rek, genÃ§lerin okumasÄ± iÃ§in neler yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸinin de Ã§alÄ±ÅŸtayda ele alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± kaydederek, "Ã–zellikle genÃ§leri hedeflediÄŸimiz iÃ§in, bunun en Ã¶nemli ayaÄŸÄ± Ã¶ÄŸretmenler. BirÃ§oÄŸumuzun bazÄ± yerlere gelmesi iÃ§in Ã¶ÄŸretmenleri teÅŸvik etmiÅŸtir. Bir Ä±ÅŸÄ±k gÃ¶rmÃ¼ÅŸ ve kitap tavsiye etmiÅŸtir." ifadelerini kullandÄ±.

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Yurt iÃ§inde ve dÄ±ÅŸÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen kitap fuarlarÄ±na katÄ±lmaya devam edeceklerinin altÄ±nÄ± Ã§izen KÄ±sakÃ¼rek, "Mart ayÄ±nda Ä°stanbul'da CNR Kitap FuarÄ± yapÄ±lacak. YurtdÄ±ÅŸÄ±ndan da katÄ±lÄ±mcÄ±lar yoÄŸun olarak geliyor. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda BasÄ±n YayÄ±n BirliÄŸi olarak, Ulusal Komite Ã¼yeliÄŸimiz var. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±l KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±nÂ iÅŸtirak edeceÄŸi bÃ¼tÃ¼n fuarlarÄ±n planlamasÄ±na da destek olacaÄŸÄ±z." diye konuÅŸtu.

Emrah KÄ±sakÃ¼rek, yayÄ±mcÄ±larÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ã§eÅŸitli sÄ±kÄ±ntÄ±lar olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izerek, bu sÄ±kÄ±ntÄ±larla da ilgilenilmesi gerektiÄŸine dikkati Ã§ekti.

BirliÄŸin yeni yÃ¶netim kurulu Emrah KÄ±sakÃ¼rek'in yanÄ± sÄ±ra Mustafa KaragÃ¼llÃ¼oÄŸlu, Mustafa DoÄŸru, Adem Saydan, Halil Ã‡elik, Esra Ceceli, Adem KoÅŸkulu, SÃ¼leyman Bayrak ve Neslihan Kurt'tan oluÅŸtu. MÃ¼nir ÃœstÃ¼n, Erdal Cesar ve Mehmet Ali Ã‡alÄ±ÅŸkan da Denetleme Kurulu'nda yer aldÄ±.