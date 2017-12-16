Nijerya'da korsanlarÄ±n kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ± 4 Ã‡inli kurtarÄ±ldÄ±

Nijerya'daÂ deniz korsanlarÄ± tarafÄ±ndan dÃ¼n kaÃ§Ä±rÄ±lan 4 Ã‡inli, dÃ¼zenlenen operasyonla kurtarÄ±ldÄ±.Â
Ordu sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ojo Adelegan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, deniz korsanlarÄ± tarafÄ±ndan kaÃ§Ä±rÄ±lan 4 Ã‡inlininÂ operasyonla kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
Adelegan, korsanlardan birinin yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
Ã‡inliler, dÃ¼n Lagos'tan Ondo eyaletine seyahat ederken kimliÄŸi belirsiz kiÅŸilerce kaÃ§Ä±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
Nijerya'nÄ±n birÃ§ok eyaletinde adam kaÃ§Ä±ranlar idamla yargÄ±lansa da fidye amacÄ±yla kaÃ§Ä±rma olaylarÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilemiyor.
Nijerya'da deniz korsanlarÄ± tarafÄ±ndan dÃ¼n kaÃ§Ä±rÄ±lan 4 Ã‡inlinin, dÃ¼zenlenen operasyonla kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
KudÃ¼s direniÅŸinin sembol ismi olan 16 yaÅŸÄ±ndaki CÃ¼neydi, Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan kendisine uygulanan iÅŸkenceyi avukatÄ±na anlattÄ±
Fransa'da mahkeme radikalliÄŸin ve ÅŸiddetin teÅŸvik edilmesini gerekÃ§e gÃ¶stererek Ã¼lkenin gÃ¼neyindeki Marsilya'da bir camiyi geÃ§ici olarak kapattÄ±
KudÃ¼s ve Ramallahâ€™ta Ã§Ä±kan olaylara Ä°srail askerlerinin gerÃ§ek mermilerle mÃ¼dahale etmesi sonucu ÅŸehit olan 2 Filistinli ve Gazze'de Ä°srail askerlerinin gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesi sÄ±rasÄ±nda ÅŸehit olan Filistinli engelli Ä°brahim Ebu SÃ¼reyya ile Yasir Sukker iÃ§in binlerce kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± cenaze tÃ¶renleri dÃ¼zenlendi.
Suriyeli muhaliflerin oluÅŸturduÄŸu MÃ¼zakere YÃ¼ksek Komitesi (MYK) BaÅŸkanÄ± Hariri, "GÃ¼venlik Konseyi Ã¼yeleri Suriye rejiminin acÄ±masÄ±z kuÅŸatmasÄ±nÄ± kÄ±rmak iÃ§in ÅŸimdi harekete geÃ§mezse, DoÄŸu Guta'da sÄ±kÄ±ÅŸan yÃ¼zbinlerce sivilin pek Ã§oÄŸu Ã¶lecek." dedi.
Suudi Arabistan'da Haziran 2018'den itibaren araÃ§ kullanma hakkÄ± kazanan kadÄ±nlarÄ±n, kamyon ve motosiklet sÃ¼rmesine de izin verileceÄŸi bildirildi
KudÃ¼s Ticaret OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Hidmi, "Trump'Ä±n KudÃ¼s kararÄ±nÄ±n kentteki Ã§arÅŸÄ± ve turistik iÅŸletmeleri olumsuz etkilediÄŸi Ã§ok aÃ§Ä±k." dedi.
MÄ±sÄ±r, Ä°srail ablukasÄ± altÄ±ndaki Gazze'nin dÃ¼nyaya aÃ§Ä±lan tek kapÄ±sÄ± durumundaki Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ± insani durumlar, Ã¶ÄŸrenci ve mahsur kalanlarÄ±n geÃ§iÅŸi iÃ§in 4 gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne Ã§ift yÃ¶nlÃ¼ aÃ§tÄ±.
Afganistan'Ä±n doÄŸusundaki Nangarhar'da Valilik tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, dÃ¼zenlenen operasyonda 26 DEAÅž Ã¼yesinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi
SÄ±rtladÄ±klarÄ± sepetlerle baÅŸkent Cakartaâ€™nÄ±n tonlarca atÄ±klarÄ±nÄ±n toplandÄ±ÄŸÄ± "Bantar Gebang" ÅŸehir Ã§Ã¶plÃ¼ÄŸÃ¼ne gelen yoksul insanlar, bÃ¼yÃ¼k zorluklar altÄ±nda hayatlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor
Sudan Milli Ãœmmet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Mehdi, ABD'nin KudÃ¼s kararÄ±yla mÃ¼cadele iÃ§in TÃ¼rkiye, Ä°ran ve Arap Ã¼lkeleri arasÄ±nda gÃ¼venlik anlaÅŸmasÄ± imzalanmasÄ±nÄ± ayrÄ±ca bÃ¶lgede SÃ¼nniler ile Åžiiler arasÄ±nda mutabakata varÄ±lmasÄ±nÄ± teklif etti.
Yunanistan BaÅŸbakanÄ± Ã‡ipras, Ã¼lkesince atanan mÃ¼ftÃ¼lerin BatÄ± Trakya'daki azÄ±nlÄ±ÄŸÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ± tarafÄ±ndan tanÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Bu konu, doÄŸrudan Yunan vatandaÅŸÄ± MÃ¼slÃ¼manlarla ele alÄ±nmalÄ±." dedi. Yunanistan EÄŸitim ve Din Ä°ÅŸleri BakanÄ± GavroÄŸlud da, "Mutlaka mÃ¼ftÃ¼lÃ¼klerin akÄ±lcÄ± bir dÃ¼zeye getirilmesi de masaya konmalÄ±. Bunun iÃ§inde mÃ¼ftÃ¼lerin seÃ§imi meselesi de yer almalÄ±." dedi.
Meksika'da Kongre, askerlere polis olarak da gÃ¶rev yapma yetkisi tanÄ±yan yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± onayladÄ±
NATO, Ã¼ye Ã¼lkelerin, Rusya'daki bir fÃ¼ze sisteminin Orta Menzilli NÃ¼kleer Kuvvetler AntlaÅŸmasÄ±'nÄ± ihlal ettiÄŸini tespit ettiÄŸini belirterek bu durumun ciddi endiÅŸeye neden olduÄŸunu duyurdu
Irak'ta Åžiilerin dini mercii Sistani, silahlarÄ±n devlet elinde sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± ve HaÅŸdi Åžabi'nin de gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine destek iÃ§in kalmasÄ±nÄ± istedi
Yunanistan'Ä±n baÅŸkenti Atina'da yÃ¼zlerce kiÅŸi, Trump'Ä±n KudÃ¼s'Ã¼ Ä°srail'in baÅŸkenti olarak tanÄ±ma kararÄ±nÄ± protesto etmek iÃ§in ABD'nin Atina BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine yÃ¼rÃ¼dÃ¼