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22:30, 16 AralÄ±k 2017 Cumartesi
Afrika
GÃ¼ncelleme: 20:35, 16 AralÄ±k 2017 Cumartesi

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Nijerya'da korsanlarÄ±n kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ± 4 Ã‡inli kurtarÄ±ldÄ±
Nijerya'da korsanlarÄ±n kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ± 4 Ã‡inli kurtarÄ±ldÄ±
Foto: ArÅŸiv

Nijerya'da deniz korsanlarÄ± tarafÄ±ndan dÃ¼n kaÃ§Ä±rÄ±lan 4 Ã‡inlinin, dÃ¼zenlenen operasyonla kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Nijerya'daÂ deniz korsanlarÄ± tarafÄ±ndan dÃ¼n kaÃ§Ä±rÄ±lan 4 Ã‡inli, dÃ¼zenlenen operasyonla kurtarÄ±ldÄ±.Â 

Ordu sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ojo Adelegan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, deniz korsanlarÄ± tarafÄ±ndan kaÃ§Ä±rÄ±lan 4 Ã‡inlininÂ operasyonla kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Adelegan, korsanlardan birinin yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Ã‡inliler, dÃ¼n Lagos'tan Ondo eyaletine seyahat ederken kimliÄŸi belirsiz kiÅŸilerce kaÃ§Ä±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Nijerya'nÄ±n birÃ§ok eyaletinde adam kaÃ§Ä±ranlar idamla yargÄ±lansa da fidye amacÄ±yla kaÃ§Ä±rma olaylarÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilemiyor.

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Nijerya'da korsanlarÄ±n kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ± 4 Ã‡inli kurtarÄ±ldÄ±

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