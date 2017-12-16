GÃ¼ncelleme: 21:34, 16 AralÄ±k 2017 Cumartesi

Ä°HH'dan Suriye'deki yetim Ã§ocuklar iÃ§in anaokulu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°nsan Hak ve HÃ¼rriyetleri (Ä°HH)Â Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ±Â tarafÄ±ndan, Ã¼lkelerindeki iÃ§ savaÅŸta babalarÄ±nÄ± kaybeden 3 ila 5 yaÅŸlarÄ±ndaki Suriyeli Ã§ocuklar iÃ§in Azez'de anaokulu kuruldu.

Ä°HH Kilis Koordinasyon Merkezi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Halep kentine baÄŸlÄ± Azez ilÃ§esindeki Babuselam KampÄ±'nda, 90 yetim Ã¶ÄŸrencinin eÄŸitim gÃ¶receÄŸi anaokulunun aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi.

Ä°lk defa okulla tanÄ±ÅŸan Ã§ocuklara, Ã§eÅŸitli hediyeler ve kÄ±rtasiye malzemesi daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.

AÃ§Ä±klamada gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine yer verilen Ä°HH Suriye Yetim Birim Sorumlusu Ghassan Kenco, Babuselam KampÄ±'nda yaklaÅŸÄ±k 9 bin 500 kiÅŸinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Kampta yetim Ã§ocuÄŸu bulunan 125 aile olduÄŸunu aktaran Kenco, bu ailelerin tÃ¼m eÄŸitim masraflarÄ±nÄ±n ve diÄŸer temel ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Anaokulunda 5 kadÄ±n Ã¶ÄŸretmenin gÃ¶rev yapacaÄŸÄ±nÄ± bildiren Kenco, "Bu Ã§ocuklarÄ±mÄ±z babalarÄ±nÄ± veya annelerini savaÅŸ esnasÄ±nda kaybeden yetimlerimiz. Bizler bu yeni anaokulumuz ile Ã§ocuklar hem eÄŸlenecek hem de Ã¶ÄŸrenecekler. BÃ¶ylelikle savaÅŸÄ±n kÃ¶tÃ¼ hatÄ±ralarÄ±nÄ± bir nebze olsa dahi unutmuÅŸ olacaklar." ifadelerini kullandÄ±.