GÃ¼ncelleme: 22:30, 16 AralÄ±k 2017 Cumartesi

Ä°stanbul Valisi Åžahin'den "Esenyurt Belediyesi" aÃ§Ä±klamasÄ±





Ä°stanbul Valisi Åžahin, "Belediye meclisinin, yeni belediye baÅŸkanÄ±nÄ± seÃ§mek Ã¼zere 20 AralÄ±k Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ toplanmasÄ± valiliÄŸimizce uygun gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r." dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin,Â Esenyurt Belediye BaÅŸkanÄ± Necmi KadÄ±oÄŸlu'nunÂ istifasÄ± sonrasÄ±, belediye meclisinin yeni belediye baÅŸkanÄ±nÄ± seÃ§mek Ã¼zere 20 AralÄ±k Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ toplanacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Vali Åžahin, yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda, 5393 sayÄ±lÄ± Belediye Kanunuâ€™nun 45. Maddesi hÃ¼kÃ¼mleri doÄŸrultusunda Esenyurt Ä°lÃ§e Belediye Meclisinin, yeni belediye baÅŸkanÄ±nÄ± seÃ§mek Ã¼zere, Esenyurt Belediyesi Meclis ToplantÄ± Salonunda 20 AralÄ±k 2017 Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ Saat 15.00â€™te toplanmasÄ±nÄ±n valilikÃ§e uygun gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti. Åžahin, aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "AnÄ±lan yer, tarih ve saatte, 5393 sayÄ±lÄ± Belediye Kanunuâ€™nun 45. Maddesinde belirtilen usullere uygun olarak yapÄ±lacak toplantÄ±ya Belediye Meclis Ãœyelerinin katÄ±lÄ±mlarÄ± gerektiÄŸi 7201 sayÄ±lÄ± Tebligat Kanunuâ€™nun ve 5393 sayÄ±lÄ± Belediye Kanunuâ€™nun ilgili hÃ¼kÃ¼mleri gereÄŸince ilanen duyurulur." ifadelerini kullandÄ±.

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