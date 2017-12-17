GÃ¼ncelleme: 01:15, 17 AralÄ±k 2017 Pazar

Katar'dan KÃ¶rfez krizi ile ilgili yeni aÃ§Ä±klama

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Katar BaÅŸbakanÄ± ve Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Åžeyh Abdullah bin NasÄ±r bin Halife Al Sani, Ã¼lkesinin, egemenliÄŸine dokunmayacak ÅŸekilde diyalog yoluyla KÃ¶rfez krizini Ã§Ã¶zmek iÃ§in hazÄ±r olduÄŸunu bildirdi.

Katar resmi haber ajansÄ± QNA'ya 18 AralÄ±k Katar Ulusal GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla aÃ§Ä±klamalarda bulunan Al Sani, Ã¼lkesinin iÃ§iÅŸlerine karÄ±ÅŸma giriÅŸimlerini kabul etmediklerini sÃ¶yledi.

TerÃ¶rÃ¼ destekledikleri yÃ¶nÃ¼ndeki iddialarÄ± yalanlayan Al Sani, abluka uygulayan Ã¼lkelere Katar'Ä± vesayet altÄ±na almaya Ã§alÄ±ÅŸmakla suÃ§ladÄ±.

Ulusal gÃ¼nÃ¼ haksÄ±z bir abluka altÄ±nda kutladÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren Al Sani, bu ablukanÄ±n, Katar'Ä±n, ilkelerinden ve egemenliklerinden vazgeÃ§erek kendilerine tabi olmasÄ± amacÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmesinde bulundu.

YapÄ±lmak isteneni kesinlikle kabul etmediklerini belirten Al Sani, abluka krizinin uygulayÄ±cÄ±sÄ± Ã¼lkelerin kÃ¶tÃ¼ niyetlerini ortaya Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

"Krizin baÅŸÄ±ndan bu yana deÄŸiÅŸmeyen tutumumuz, egemenliÄŸe dokunmayacak ve iÃ§iÅŸlerine karÄ±ÅŸÄ±lmayacak ÅŸekilde diyaloÄŸun tek yol olduÄŸuydu." diyen Al Sani, Katar'Ä±n krizi yÃ¶netmeyi ve yansÄ±malarÄ±nÄ±n Ã¼stesinden gelmeyi baÅŸardÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.

Suudi Arabistan, BirleÅŸik Arap Emirlikleri (BAE),Â Bahreyn ve MÄ±sÄ±rÂ yÃ¶netimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tÃ¼m diplomatik iliÅŸkilerini kesmeleri KÃ¶rfez bÃ¶lgesinde krize yol aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±.