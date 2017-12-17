KerkÃ¼k'te Irak TÃ¼rkmen Cephesi bÃ¼rolarÄ±na silahlÄ± saldÄ±rÄ±

Irak'Ä±n KerkÃ¼kÂ kent merkezindeki Musalla semtindeÂ Irak TÃ¼rkmen Cephesi'ne ait iki ayrÄ± bÃ¼roya yÃ¶nelik kimliÄŸi bilinmeyen kiÅŸilerce silahlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendiÄŸi bildirildi.
KerkÃ¼k Polis MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Hattap Ã–mer, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ''KerkÃ¼k kent merkezinde Irak TÃ¼rkmen Cephesi'nin iki bÃ¼rosuna yÃ¶nelik saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi.'' dedi.
Irak TÃ¼rkmen Cephesi Musalla bÃ¼rosu ile TÃ¼rkmen Esnaflar BirliÄŸi bÃ¼rolarÄ±na yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ±n eÅŸ zamanlÄ± olarak dÃ¼zenlendiÄŸini belirten Ã–mer, kentin Musalla semtinde iki ayrÄ± bÃ¼roya yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da can kaybÄ± yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak bÃ¼rolarda maddi hasar oluÅŸtuÄŸunu ifade etti.
KimliÄŸi bilinmeyen kiÅŸiler bÃ¼rolara yÃ¶nelik RPG silahlarÄ± ile saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlediklerini kaydeden Ã–mer, saldÄ±rÄ±lardan hemen sonra bÃ¶lgeye gelen TerÃ¶rle MÃ¼cadele Polis gÃ¼Ã§lerinin geniÅŸ kapsamlÄ± inceleme baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ±, faillerin izlerini sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aktardÄ±.
KerkÃ¼k Polis MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ã–mer, "KerkÃ¼k kent merkezinde Irak TÃ¼rkmen Cephesi'nin iki bÃ¼rosuna yÃ¶nelik saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi." dedi.
Katar BaÅŸbakanÄ± ve Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Al Sani, Ã¼lkesinin, egemenliÄŸine dokunmayacak ÅŸekilde diyalog yoluyla KÃ¶rfez krizini Ã§Ã¶zmek iÃ§in hazÄ±r olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±
Trump'Ä±n 'KudÃ¼s' kararÄ±nÄ± protesto amacÄ±yla Almanyaâ€™nÄ±n Frankfurt, Hollanda'nÄ±n Rotterdam ve Fransa'nÄ±n Strazburg kentlerinde, "Filistin'in baÅŸkenti KudÃ¼s'e destek" mitingleri dÃ¼zenledi.
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KudÃ¼s direniÅŸinin sembol ismi olan 16 yaÅŸÄ±ndaki CÃ¼neydi, Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan kendisine uygulanan iÅŸkenceyi avukatÄ±na anlattÄ±
Fransa'da mahkeme radikalliÄŸin ve ÅŸiddetin teÅŸvik edilmesini gerekÃ§e gÃ¶stererek Ã¼lkenin gÃ¼neyindeki Marsilya'da bir camiyi geÃ§ici olarak kapattÄ±
KudÃ¼s ve Ramallahâ€™ta Ã§Ä±kan olaylara Ä°srail askerlerinin gerÃ§ek mermilerle mÃ¼dahale etmesi sonucu ÅŸehit olan 2 Filistinli ve Gazze'de Ä°srail askerlerinin gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesi sÄ±rasÄ±nda ÅŸehit olan Filistinli engelli Ä°brahim Ebu SÃ¼reyya ile Yasir Sukker iÃ§in binlerce kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± cenaze tÃ¶renleri dÃ¼zenlendi.
Suriyeli muhaliflerin oluÅŸturduÄŸu MÃ¼zakere YÃ¼ksek Komitesi (MYK) BaÅŸkanÄ± Hariri, "GÃ¼venlik Konseyi Ã¼yeleri Suriye rejiminin acÄ±masÄ±z kuÅŸatmasÄ±nÄ± kÄ±rmak iÃ§in ÅŸimdi harekete geÃ§mezse, DoÄŸu Guta'da sÄ±kÄ±ÅŸan yÃ¼zbinlerce sivilin pek Ã§oÄŸu Ã¶lecek." dedi.
Suudi Arabistan'da Haziran 2018'den itibaren araÃ§ kullanma hakkÄ± kazanan kadÄ±nlarÄ±n, kamyon ve motosiklet sÃ¼rmesine de izin verileceÄŸi bildirildi
KudÃ¼s Ticaret OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Hidmi, "Trump'Ä±n KudÃ¼s kararÄ±nÄ±n kentteki Ã§arÅŸÄ± ve turistik iÅŸletmeleri olumsuz etkilediÄŸi Ã§ok aÃ§Ä±k." dedi.
MÄ±sÄ±r, Ä°srail ablukasÄ± altÄ±ndaki Gazze'nin dÃ¼nyaya aÃ§Ä±lan tek kapÄ±sÄ± durumundaki Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ± insani durumlar, Ã¶ÄŸrenci ve mahsur kalanlarÄ±n geÃ§iÅŸi iÃ§in 4 gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne Ã§ift yÃ¶nlÃ¼ aÃ§tÄ±.
Afganistan'Ä±n doÄŸusundaki Nangarhar'da Valilik tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, dÃ¼zenlenen operasyonda 26 DEAÅž Ã¼yesinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi
SÄ±rtladÄ±klarÄ± sepetlerle baÅŸkent Cakartaâ€™nÄ±n tonlarca atÄ±klarÄ±nÄ±n toplandÄ±ÄŸÄ± "Bantar Gebang" ÅŸehir Ã§Ã¶plÃ¼ÄŸÃ¼ne gelen yoksul insanlar, bÃ¼yÃ¼k zorluklar altÄ±nda hayatlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor
Sudan Milli Ãœmmet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Mehdi, ABD'nin KudÃ¼s kararÄ±yla mÃ¼cadele iÃ§in TÃ¼rkiye, Ä°ran ve Arap Ã¼lkeleri arasÄ±nda gÃ¼venlik anlaÅŸmasÄ± imzalanmasÄ±nÄ± ayrÄ±ca bÃ¶lgede SÃ¼nniler ile Åžiiler arasÄ±nda mutabakata varÄ±lmasÄ±nÄ± teklif etti.
Yunanistan BaÅŸbakanÄ± Ã‡ipras, Ã¼lkesince atanan mÃ¼ftÃ¼lerin BatÄ± Trakya'daki azÄ±nlÄ±ÄŸÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ± tarafÄ±ndan tanÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Bu konu, doÄŸrudan Yunan vatandaÅŸÄ± MÃ¼slÃ¼manlarla ele alÄ±nmalÄ±." dedi. Yunanistan EÄŸitim ve Din Ä°ÅŸleri BakanÄ± GavroÄŸlud da, "Mutlaka mÃ¼ftÃ¼lÃ¼klerin akÄ±lcÄ± bir dÃ¼zeye getirilmesi de masaya konmalÄ±. Bunun iÃ§inde mÃ¼ftÃ¼lerin seÃ§imi meselesi de yer almalÄ±." dedi.
Meksika'da Kongre, askerlere polis olarak da gÃ¶rev yapma yetkisi tanÄ±yan yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± onayladÄ±