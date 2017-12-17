GÃ¼ncelleme: 02:20, 17 AralÄ±k 2017 Pazar

Almanya'da Ä°stanbul'dan gelen yolculara kÃ¶pekli arama

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Bir yolcunun cep telefonuyla kaydettiÄŸi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere gÃ¶re,Â TÃ¼rk Hava YollarÄ±nÄ±n (THY)Â tarifeli seferiyle Ä°stanbul'dan DÃ¼sseldorf'a gelen yolcularÄ±n valizleri polis kÃ¶peklerine koklatÄ±lÄ±yor ve bazÄ± yolcular bu durumdan rahatsÄ±z oluyor.

AK Parti Ä°stanbul Milletvekili Mustafa YeneroÄŸlu, sosyal medya hesabÄ±nda bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri paylaÅŸarak polisin bu uygulamasÄ±na tepki gÃ¶sterdi.

YeneroÄŸlu, Twitter'daki paylaÅŸÄ±mÄ±nda, "Ne konuklar, ne de vatandaÅŸlar kÃ¶peklerle karÅŸÄ±lanÄ±r! Bu zorbalÄ±k Almanya iÃ§in utanÃ§tÄ±r ve hemen sonlandÄ±rÄ±lmasÄ± gerekir! TÃ¼rk-Alman iliÅŸkileri bu anlayÄ±ÅŸla normale dÃ¶nmez! Bu tutumlar hiÃ§bir zaman gÃ¼venlik saÄŸlamayacaÄŸÄ± gibi gÃ¼vensizliÄŸi de artÄ±rÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Daha Ã¶nce de benzer bir olay MÃ¼nih HavaalanÄ±nda yaÅŸanmÄ±ÅŸ, TÃ¼rkiye'den gelen yolcular polis kÃ¶pekleriyle aranmÄ±ÅŸtÄ±. KÄ±sa sÃ¼re sonra TÃ¼rkiye, Almanya'dan gelen yolcularÄ± da kÃ¶pekle arayarak karÅŸÄ±lÄ±k vermiÅŸti