Almanya'da Ä°stanbul'dan gelen yolculara kÃ¶pekli arama

Bir yolcunun cep telefonuyla kaydettiÄŸi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere gÃ¶re,Â TÃ¼rk Hava YollarÄ±nÄ±n (THY)Â tarifeli seferiyle Ä°stanbul'dan DÃ¼sseldorf'a gelen yolcularÄ±n valizleri polis kÃ¶peklerine koklatÄ±lÄ±yor ve bazÄ± yolcular bu durumdan rahatsÄ±z oluyor.
AK Parti Ä°stanbul Milletvekili Mustafa YeneroÄŸlu, sosyal medya hesabÄ±nda bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri paylaÅŸarak polisin bu uygulamasÄ±na tepki gÃ¶sterdi.
YeneroÄŸlu, Twitter'daki paylaÅŸÄ±mÄ±nda, "Ne konuklar, ne de vatandaÅŸlar kÃ¶peklerle karÅŸÄ±lanÄ±r! Bu zorbalÄ±k Almanya iÃ§in utanÃ§tÄ±r ve hemen sonlandÄ±rÄ±lmasÄ± gerekir! TÃ¼rk-Alman iliÅŸkileri bu anlayÄ±ÅŸla normale dÃ¶nmez! Bu tutumlar hiÃ§bir zaman gÃ¼venlik saÄŸlamayacaÄŸÄ± gibi gÃ¼vensizliÄŸi de artÄ±rÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Daha Ã¶nce de benzer bir olay MÃ¼nih HavaalanÄ±nda yaÅŸanmÄ±ÅŸ, TÃ¼rkiye'den gelen yolcular polis kÃ¶pekleriyle aranmÄ±ÅŸtÄ±. KÄ±sa sÃ¼re sonra TÃ¼rkiye, Almanya'dan gelen yolcularÄ± da kÃ¶pekle arayarak karÅŸÄ±lÄ±k vermiÅŸti
Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas, Katar DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Al Sani ile ABD'nin KudÃ¼s kararÄ±nÄ±n yansÄ±malarÄ±nÄ±, Filistin topraklarÄ±nda yaÅŸanan geliÅŸmeler ve KudÃ¼s'Ã¼n karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya bulunduÄŸu tehlikeleri gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
Almanya'nÄ±n DÃ¼sseldorf HavalimanÄ±nda Ä°stanbul'dan gelen yolcularÄ±n valizleri polis kÃ¶pekleriyle arandÄ±
Almanya'nÄ±n DÃ¼sseldorf HavalimanÄ±nda Ä°stanbul'dan gelen yolcularÄ±n valizleri polis kÃ¶pekleriyle arandÄ±
KerkÃ¼k Polis MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ã–mer, "KerkÃ¼k kent merkezinde Irak TÃ¼rkmen Cephesi'nin iki bÃ¼rosuna yÃ¶nelik saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi." dedi.
Katar BaÅŸbakanÄ± ve Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Al Sani, Ã¼lkesinin, egemenliÄŸine dokunmayacak ÅŸekilde diyalog yoluyla KÃ¶rfez krizini Ã§Ã¶zmek iÃ§in hazÄ±r olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±
Trump'Ä±n 'KudÃ¼s' kararÄ±nÄ± protesto amacÄ±yla Almanyaâ€™nÄ±n Frankfurt, Hollanda'nÄ±n Rotterdam ve Fransa'nÄ±n Strazburg kentlerinde, "Filistin'in baÅŸkenti KudÃ¼s'e destek" mitingleri dÃ¼zenledi.
Nijerya'da deniz korsanlarÄ± tarafÄ±ndan dÃ¼n kaÃ§Ä±rÄ±lan 4 Ã‡inlinin, dÃ¼zenlenen operasyonla kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
KudÃ¼s direniÅŸinin sembol ismi olan 16 yaÅŸÄ±ndaki CÃ¼neydi, Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan kendisine uygulanan iÅŸkenceyi avukatÄ±na anlattÄ±
Fransa'da mahkeme radikalliÄŸin ve ÅŸiddetin teÅŸvik edilmesini gerekÃ§e gÃ¶stererek Ã¼lkenin gÃ¼neyindeki Marsilya'da bir camiyi geÃ§ici olarak kapattÄ±
KudÃ¼s ve Ramallahâ€™ta Ã§Ä±kan olaylara Ä°srail askerlerinin gerÃ§ek mermilerle mÃ¼dahale etmesi sonucu ÅŸehit olan 2 Filistinli ve Gazze'de Ä°srail askerlerinin gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesi sÄ±rasÄ±nda ÅŸehit olan Filistinli engelli Ä°brahim Ebu SÃ¼reyya ile Yasir Sukker iÃ§in binlerce kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± cenaze tÃ¶renleri dÃ¼zenlendi.
Suriyeli muhaliflerin oluÅŸturduÄŸu MÃ¼zakere YÃ¼ksek Komitesi (MYK) BaÅŸkanÄ± Hariri, "GÃ¼venlik Konseyi Ã¼yeleri Suriye rejiminin acÄ±masÄ±z kuÅŸatmasÄ±nÄ± kÄ±rmak iÃ§in ÅŸimdi harekete geÃ§mezse, DoÄŸu Guta'da sÄ±kÄ±ÅŸan yÃ¼zbinlerce sivilin pek Ã§oÄŸu Ã¶lecek." dedi.
Suudi Arabistan'da Haziran 2018'den itibaren araÃ§ kullanma hakkÄ± kazanan kadÄ±nlarÄ±n, kamyon ve motosiklet sÃ¼rmesine de izin verileceÄŸi bildirildi
KudÃ¼s Ticaret OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Hidmi, "Trump'Ä±n KudÃ¼s kararÄ±nÄ±n kentteki Ã§arÅŸÄ± ve turistik iÅŸletmeleri olumsuz etkilediÄŸi Ã§ok aÃ§Ä±k." dedi.
MÄ±sÄ±r, Ä°srail ablukasÄ± altÄ±ndaki Gazze'nin dÃ¼nyaya aÃ§Ä±lan tek kapÄ±sÄ± durumundaki Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ± insani durumlar, Ã¶ÄŸrenci ve mahsur kalanlarÄ±n geÃ§iÅŸi iÃ§in 4 gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne Ã§ift yÃ¶nlÃ¼ aÃ§tÄ±.
Afganistan'Ä±n doÄŸusundaki Nangarhar'da Valilik tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, dÃ¼zenlenen operasyonda 26 DEAÅž Ã¼yesinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi
SÄ±rtladÄ±klarÄ± sepetlerle baÅŸkent Cakartaâ€™nÄ±n tonlarca atÄ±klarÄ±nÄ±n toplandÄ±ÄŸÄ± "Bantar Gebang" ÅŸehir Ã§Ã¶plÃ¼ÄŸÃ¼ne gelen yoksul insanlar, bÃ¼yÃ¼k zorluklar altÄ±nda hayatlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor