GÃ¼ncelleme: 02:50, 17 AralÄ±k 2017 Pazar

Abbas, Katar'da hÃ¼kÃ¼met yetkilileriyle 'KudÃ¼s'Ã¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼





Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas, Katar DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Al Sani ile ABD'nin KudÃ¼s kararÄ±nÄ±n yansÄ±malarÄ±nÄ±, Filistin topraklarÄ±nda yaÅŸanan geliÅŸmeler ve KudÃ¼s'Ã¼n karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya bulunduÄŸu tehlikeleri gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas, Ã§alÄ±ÅŸma ziyaretinde bulunmak Ã¼zere gittiÄŸi Katar'daÂ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Muhammed bin Abdurrahman Al SaniÂ ile bir araya geldi. Filistin resmi haber ajansÄ± WAFA'nÄ±n haberine gÃ¶re, baÅŸkent Doha'da gÃ¶rÃ¼ÅŸen ikili, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ±nÄ±n yansÄ±malarÄ±, Filistin topraklarÄ±nda yaÅŸanan geliÅŸmeler ve KudÃ¼s'Ã¼n karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya bulunduÄŸu tehlikeleri ele aldÄ±. Abbas'Ä±n, Al Sani ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndan Katar Gazze'yi Yeniden Ä°mar Komitesi BaÅŸkanÄ± Muhammed el-Ä°madi ile bir araya geldiÄŸi, aynÄ± konularÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.

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