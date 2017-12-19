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19:22, 19 Aralık 2017 Salı
Dünya
Güncelleme: 11:37, 19 Aralık 2017 Salı

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Yunanistan'da genç işsizlere 400 Avro prim
Yunanistan'da genç işsizlere 400 Avro prim

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Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Yunanistan Çalışma Bakanı Efi Ahtsioglou 18-24 yaş aralığındaki genç işsizlere “gençlik dayanışması” adı altında 400 avro prim verileceğini açıkladı.

Azınlıkça'da yer alan habere göre bir kereye mahsus olmak üzere verilecek olan gençlik dayanışması priminin Ekim ayından itibaren OAED’in işsizler kütüğüne kayıtlı olan ancak işsizlik maaşı almayan 18-24 yaş aralığındaki gençlere dağıtılacağı belirtildi.

Hak sahiplerinin Çarşamba gününe kadar OAED’in resmi internet sitesine girerek iletişim bilgilerini ve yardım parasının yatırılacak banka hesap bilgilerini güncellemeleri gerekiyor.

Çalışma Bakanı bu prim için yaklaşık 20 milyon avro ödenek ayrıldığını ve ödemelerin yıl sonuna kadar yapılacağını söyledi.

 



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