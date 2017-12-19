11:38, 19 AralÄ±k 2017 SalÄ±

SÄ±nÄ±rlarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda en Ã§ok vatandaÅŸÄ± yaÅŸayan Ã¼lke belli oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÃ¼nyada ana vatanlarÄ±ndan ayrÄ±lÄ±p baÅŸka Ã¼lkelerde yaÅŸayan 258 milyonÂ gÃ¶Ã§menÂ bulunduÄŸu bildirildi.

BM'ninÂ UluslararasÄ± GÃ¶Ã§ GÃ¼nÃ¼Â nedeniyle yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± rapora gÃ¶re, uluslararasÄ± gÃ¶Ã§menlerin sayÄ±sÄ± 2000 yÄ±lÄ±ndan bu yana yÃ¼zde 49'luk artÄ±ÅŸla 2017'de 258 milyona yÃ¼kseldi. Bu gÃ¶Ã§menlerin 49,8 milyonuna (yÃ¼zde 19'una) ABD ev sahipliÄŸi yapÄ±yor.

Raporda, ABD'den sonra en fazla gÃ¶Ã§mene ev sahipliÄŸi yapanlarÄ±n sÄ±rasÄ±yla her birinde 12 milyon civarÄ±nda gÃ¶Ã§menin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Suudi Arabistan, Almanya ve Rusya olduÄŸu, 5. sÄ±rada Ä°ngiltere'nin (yaklaÅŸÄ±k 9 milyon) geldiÄŸi, yÃ¼ksek gelirli Ã¼lkelerin, uluslararasÄ± gÃ¶Ã§menlerin yaklaÅŸÄ±k 165 milyonunu (yÃ¼zde 64'Ã¼nÃ¼) aÄŸÄ±rladÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

BM, 2017'de uluslararasÄ± gÃ¶Ã§menlerin Ã¼Ã§te ikisinin sadece 20 Ã¼lkede yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±na, gÃ¶Ã§menlerin Kuzey Amerika ve Okyanusya'da nÃ¼fusun bÃ¼yÃ¼mesine katkÄ±da bulunduÄŸuna ve Avrupa'da nÃ¼fusun gÃ¶Ã§menler olmasa azalacaÄŸÄ±na dikkati Ã§ekti.

GÃ¶Ã§menlerin 2000-2015 yÄ±llarÄ±nda Kuzey Amerika'da nÃ¼fusun bÃ¼yÃ¼mesine yÃ¼zde 42, Okyanusya'da yÃ¼zde 31 oranÄ±nda katkÄ± sunduÄŸu kaydedildi.

26 MÄ°LYONU MÃœLTECÄ° VEYA SIÄžINMACI KONUMUNDA

Rapora gÃ¶re, 2017'de uluslararasÄ± gÃ¶Ã§menlerin 26 milyonu (yÃ¼zde 10'unun) mÃ¼lteci veya sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± konumunda.

UluslararasÄ± gÃ¶Ã§menlerin bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne yÃ¼ksek gelirli Ã¼lkeler ev sahipliÄŸi yaparken mÃ¼lteci ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n 22 milyonunu (yÃ¼zde 84'Ã¼ne) dÃ¼ÅŸÃ¼k ve orta gelirli Ã¼lkelerin aÄŸÄ±rladÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret edildi.

BM, uluslararasÄ± gÃ¶Ã§menlerin dÃ¶rtte Ã¼Ã§Ã¼nÃ¼n (yÃ¼zde 74'Ã¼nÃ¼n) 20 ila 64 yaÅŸlarÄ±nda, yaÅŸ ortalamasÄ±nÄ±n 39,2 olduÄŸunu da bildirdi.

YÃœZDE 48,4'Ãœ KADIN

UluslararasÄ± gÃ¶Ã§menlerin 2017 yÄ±lÄ± itibariyle yÃ¼zde 48,4'Ã¼nÃ¼n kadÄ±n olduÄŸu, kadÄ±n gÃ¶Ã§menlerin Afrika ve Asya dÄ±ÅŸÄ±nda tÃ¼m bÃ¶lgelerde erkeklerden fazla olduÄŸu belirtildi.

Her 10 uluslararasÄ± gÃ¶Ã§menden 6'sÄ±nÄ±n Avrupa veya Asya'da yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±, Avrupa, Kuzey Amerika ve Okyanusya'daki birÃ§ok Ã¼lkede nÃ¼fusun yÃ¼zde 10'unu teÅŸkil ettiÄŸi ifade edildi.

Raporda ayrÄ±ca Hindistan'Ä±n, sÄ±nÄ±rlarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan en Ã§ok sayÄ±da vatandaÅŸa (17 milyon) sahip Ã¼lke olduÄŸu, Hindistan'Ä± Meksika'nÄ±n (13 milyon) izlediÄŸi belirtildi. Rusya, Ã‡in, BangladeÅŸ, Suriye, Pakistan ve Ukrayna'nÄ±n yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan vatandaÅŸ sayÄ±sÄ±nÄ±n da 6 ila 11 milyon olduÄŸu kaydedildi.

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