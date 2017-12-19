GÃ¼ncelleme: 11:56, 19 AralÄ±k 2017 SalÄ±

ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlar Myanmar askerlerinin zulmÃ¼nÃ¼ anlattÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Myanmar ordusunun binlerceÂ ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetmesine yÃ¼z binlercesinin de topraklarÄ±ndan kaÃ§masÄ±na yol aÃ§anÂ sistematik zulÃ¼mleri bir kez daha gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serildi.

Ä°nsan HaklarÄ± Ä°zleme Ã–rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n (HRW) yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± " Nehir KÄ±yÄ±sÄ±nda Katliam: Myanmar Ordusunun Tula Toli'de Ä°ÅŸlediÄŸi Ä°nsanlÄ±k KarÅŸÄ±tÄ± SuÃ§lar" raporuna gÃ¶re, Arakan'Ä±n Tula Toli kÃ¶yÃ¼nden BangladeÅŸ'e kaÃ§an 18 ve bÃ¶lgeden kaÃ§an 200 ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manla yapÄ±lan rÃ¶portajlar, Myanmar ordusunun bÃ¶lgede yaptÄ±ÄŸÄ± kÄ±yÄ±mÄ± ortaya koydu.

Tula Toli'ye baskÄ±n dÃ¼zenleyen Myanmar askerlerinin kÃ¶ylÃ¼leri nehir kÄ±yÄ±sÄ±na gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼,Â kadÄ±n ve Ã§ocuklardan ayÄ±rdÄ±klarÄ± erkekleri katlederek topluca Ã§ukurlara attÄ±klarÄ±nÄ±, Ã¼stlerine benzin dÃ¶kÃ¼p yaktÄ±klarÄ±nÄ± anlatan kÃ¶ylÃ¼ler, askerlerin kadÄ±n ve Ã§ocuklara, defalarca istismarda bulunduklarÄ±nÄ±, bazÄ± Ã§ocuklarÄ± da annelerinden ayÄ±rarak ateÅŸe attÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.

"KENDÄ°ME GELDÄ°ÄžÄ°MDE BULUNDUÄžUM EV, ALEV ALEV YANIYORDU"

ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlardan 30 yaÅŸÄ±ndaki MÃ¼mtaz BegÃ¼m, Myanmar askerlerinin kendilerini nehir kÄ±yÄ±sÄ±nda topladÄ±ÄŸÄ±nda yanÄ±nda 4 Ã§ocuÄŸunun olduÄŸunu, askerlerin ilk olarak bebeÄŸini elinden alarak ezdiklerini anlattÄ±.

Askerlerin daha sonra iki oÄŸlunu elinden aldÄ±klarÄ±nÄ±, sopayla dÃ¶vdÃ¼kten sonra bÄ±Ã§aklayarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼klerini dile getiren BegÃ¼m, "Kendime geldiÄŸimde bulunduÄŸum ev, alev alev yanÄ±yordu. DuvarÄ± yÄ±karak Ã§Ä±ktÄ±m, kÄ±zÄ±m da Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±." diye konuÅŸtu.

Raporda gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine yer verilen HRW Asya DirektÃ¶rÃ¼ Brad Adams, Tula Toli'deki ordu saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n sadece vahÅŸi deÄŸil, aynÄ± zamanda sistematik olduÄŸuna iÅŸaret ederek, "Askerler, yÃ¼zlerce ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manÄ± vahÅŸice Ã¶ldÃ¼rdÃ¼, yÃ¼zlercesine tecavÃ¼z etti. Bu, ancak Ã¶nceden planlandÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶rÃ¼lebilir." ifadelerini kullandÄ±.Â