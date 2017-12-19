ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlar Myanmar askerlerinin zulmÃ¼nÃ¼ anlattÄ±

Myanmar ordusunun binlerceÂ ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetmesine yÃ¼z binlercesinin de topraklarÄ±ndan kaÃ§masÄ±na yol aÃ§anÂ sistematik zulÃ¼mleri bir kez daha gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serildi.
Ä°nsan HaklarÄ± Ä°zleme Ã–rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n (HRW) yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± " Nehir KÄ±yÄ±sÄ±nda Katliam: Myanmar Ordusunun Tula Toli'de Ä°ÅŸlediÄŸi Ä°nsanlÄ±k KarÅŸÄ±tÄ± SuÃ§lar" raporuna gÃ¶re, Arakan'Ä±n Tula Toli kÃ¶yÃ¼nden BangladeÅŸ'e kaÃ§an 18 ve bÃ¶lgeden kaÃ§an 200 ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manla yapÄ±lan rÃ¶portajlar, Myanmar ordusunun bÃ¶lgede yaptÄ±ÄŸÄ± kÄ±yÄ±mÄ± ortaya koydu.
Tula Toli'ye baskÄ±n dÃ¼zenleyen Myanmar askerlerinin kÃ¶ylÃ¼leri nehir kÄ±yÄ±sÄ±na gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼,Â kadÄ±n ve Ã§ocuklardan ayÄ±rdÄ±klarÄ± erkekleri katlederek topluca Ã§ukurlara attÄ±klarÄ±nÄ±, Ã¼stlerine benzin dÃ¶kÃ¼p yaktÄ±klarÄ±nÄ± anlatan kÃ¶ylÃ¼ler, askerlerin kadÄ±n ve Ã§ocuklara, defalarca istismarda bulunduklarÄ±nÄ±, bazÄ± Ã§ocuklarÄ± da annelerinden ayÄ±rarak ateÅŸe attÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.
ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlardan 30 yaÅŸÄ±ndaki MÃ¼mtaz BegÃ¼m, Myanmar askerlerinin kendilerini nehir kÄ±yÄ±sÄ±nda topladÄ±ÄŸÄ±nda yanÄ±nda 4 Ã§ocuÄŸunun olduÄŸunu, askerlerin ilk olarak bebeÄŸini elinden alarak ezdiklerini anlattÄ±.
Askerlerin daha sonra iki oÄŸlunu elinden aldÄ±klarÄ±nÄ±, sopayla dÃ¶vdÃ¼kten sonra bÄ±Ã§aklayarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼klerini dile getiren BegÃ¼m, "Kendime geldiÄŸimde bulunduÄŸum ev, alev alev yanÄ±yordu. DuvarÄ± yÄ±karak Ã§Ä±ktÄ±m, kÄ±zÄ±m da Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±." diye konuÅŸtu.
Raporda gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine yer verilen HRW Asya DirektÃ¶rÃ¼ Brad Adams, Tula Toli'deki ordu saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n sadece vahÅŸi deÄŸil, aynÄ± zamanda sistematik olduÄŸuna iÅŸaret ederek, "Askerler, yÃ¼zlerce ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manÄ± vahÅŸice Ã¶ldÃ¼rdÃ¼, yÃ¼zlercesine tecavÃ¼z etti. Bu, ancak Ã¶nceden planlandÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶rÃ¼lebilir." ifadelerini kullandÄ±.Â
Fransa'nÄ±n ev sahipliÄŸinde dÃ¼zenlenen G5 Sahel Zirvesine, davet edilmesine raÄŸmen Cezayir'in katÄ±lmamasÄ±nÄ±n arkasÄ±nda bazÄ± siyasi etkenlerin olduÄŸu belirtiliyor.
Katar, BMGK'ya sunulan KudÃ¼s'le ilgili karar tasarÄ±sÄ±nÄ±n kabul edilmemesini, "esefle karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ±" belirtti. Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, ABD'nin BMGK'daki KudÃ¼s tasarÄ±sÄ±nÄ± veto etmesine tepki gÃ¶sterdi.
Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™na ait IL-18 tipi uÃ§ak Sibiryaâ€™nÄ±n Tiksi kenti yakÄ±nlarÄ±nda dÃ¼ÅŸtÃ¼. Kazada 2 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 11 kiÅŸi yaralandÄ±.
Filistin'deki KudÃ¼s gÃ¶sterilerine Ä°srail askerlerinin mÃ¼dahalesinde birÃ§ok Filistinli yaralandÄ±
Kosova'daki Prizren Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼ engellilere yÃ¶nelik "Okumak Engel Dinlemez" ile "Ãœreten Engelsiz Eller" konulu eÄŸitim programlarÄ±nÄ± tamamlayanlara sertifikalarÄ± verildi
BrÃ¼ksel'de yaklaÅŸÄ±k 25 bin kiÅŸi hÃ¼kÃ¼metin emeklilik reformunu protesto etti
Rusya'da yapÄ±lan bir araÅŸtÄ±rma, RuslarÄ±n yarÄ±sÄ±ndan fazlasÄ±nÄ±n artÄ±k istikrar yerine deÄŸiÅŸim istediÄŸini ortaya koydu
Kremlin SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Peskov, ABD'nin yeni ulusal gÃ¼venlik stratejisinin 'emperyal' bir yapÄ±da olduÄŸunu sÃ¶yledi
AB ve Ä°ngiltere Brexit mÃ¼zakerelerinde birinci aÅŸamayÄ± oluÅŸturan vatandaÅŸlÄ±k haklarÄ±, Ä°rlanda ve mali anlaÅŸma konularÄ±na iliÅŸkin temel hususlarda anlaÅŸma saÄŸladÄ±
Irak Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan, IKBY'nin 'PeÅŸmerge gÃ¼Ã§lerine saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleneceÄŸi iddialarÄ±na yalanlama geldi
TÃ¼rkiye ve Ä°slam Ã¼lkelerinin giriÅŸimleriyle KudÃ¼s iÃ§in baÅŸlatÄ±lan diplomatik hamle devam ediyor. ABD'nin BMGK'yi bloke etmesinin ardÄ±ndan KudÃ¼s kararÄ± perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ BM Genel Kurulunda ele alÄ±nacak.
Yemen topraklarÄ±ndan baÅŸkent Riyad'a atÄ±lan balistik fÃ¼ze havada imha edildi
Ä°ngiltereâ€™nin 3 milyar sterlinlik yeni uÃ§ak gemisi HMS Queen Elizabeth'in su aldÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±kÄ±nca denizdeki testlerine ara verilerek tamire alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.
ABD yÃ¶netimi, dÃ¼nyada mayÄ±s ayÄ±nda binlerce bilgisayarÄ± etkileyen WannaCry fidye yazÄ±lÄ±m saldÄ±rÄ±sÄ±ndan Kuzey Kore'nin sorumlu olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.
Suriye'de DEAÅž iÅŸgalindeki topraklarÄ±n paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ± bitiren Esad rejimi ile PYD/PKK arasÄ±nda gerilim artÄ±yor. Esad, Ã¶rgÃ¼tÃ¼ vatan haini olarak nitelerken, PYD/PKK'dan "rejimin geÃ§erlilik sÃ¼resi bitti" karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± geldi
Tunus Nahda Hareketi Lideri GannuÅŸi, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n KudÃ¼s kararÄ± sonrasÄ±nda Ä°slam dÃ¼nyasÄ±ndaki uyanÄ±ÅŸÄ±nÄ± "yeni bir Arap BaharÄ±" olarak niteleyen GannuÅŸi, "Bu yaÅŸananlar Arap BaharÄ±'nÄ±n geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼dÃ¼r. HalklarÄ±n zulÃ¼m karÅŸÄ±sÄ±nda, terÃ¶r ve ÅŸiddetten uzak biÃ§imde adalet, hÃ¼rriyet, kalkÄ±nma istemesi Arap BaharÄ±'nÄ±n Ã¶zÃ¼dÃ¼r. Ä°ÅŸte Trump, KudÃ¼s davasÄ±yla bunu harekete geÃ§irmiÅŸtir." ifadelerini kullandÄ±