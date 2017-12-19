Afganistan'da Taciklere verilen sÃ¶z tutulmadÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Afganistan Devlet BaÅŸkanÄ± EÅŸref Gani, Belh Valisi Ata Muhammed Nur'u gÃ¶revden aldÄ±.
Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Åžah HÃ¼seyin Murtazavi, Belh Valisi Ata Muhammed Nur'un geÃ§en sene sunduÄŸu istifa mektubunun kabul edildiÄŸini ve yerine Ä°ncinyer Davud'un atandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
GÃ¶revden alÄ±nmalarÄ±n devlet kurallarÄ±nda normal bir ÅŸey olduÄŸunu ifade eden Murtazavi, kimsenin kalÄ±cÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Belh Valisi ve Cemiyet Partisi Ä°cra Kurulu BaÅŸkanÄ± Nur ise yerel basÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada kendisinin istifa etmediÄŸini ve bu gÃ¶revden alÄ±nmayÄ± da kabul etmediÄŸini vurguladÄ±.
Bu istifa mektubunun devlet baÅŸkanÄ± ile geÃ§en sene bir anlaÅŸma sonucu sunulduÄŸunu dile getiren Nur, anlaÅŸmanÄ±n uygulanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu nedenle bu istifa mektubunun da geÃ§ersiz olduÄŸunu kaydetti.
Nur, ''Devlet baÅŸkanÄ± eÄŸer tek taraflÄ± aldÄ±ÄŸÄ± bu konuda kararlÄ±lÄ±kla devam ederse sonuÃ§ kÃ¶tÃ¼ye gidebilir.'' dedi.
Ã–te yandan Cemiyet Partisi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Zabihullah Fetret ise Nur'un, Devlet BaÅŸkanÄ± Gani'nin aldÄ±ÄŸÄ± bu karara raÄŸmen gÃ¶revde kalacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Fetret, Nur'un devlet baÅŸkanÄ±yla geÃ§en sene yaptÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸmanÄ±n uygulamaya alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± mÃ¼ddetÃ§e kimsenin onu gÃ¶revden alamayacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.
Fetret, bu konuda atÄ±lacak adÄ±mlarÄ±n en kÄ±sa zamanda belirleneceÄŸinin aktardÄ±.
Afganistan eski Ä°stihbarat BaÅŸkanÄ± ve Cemiyet Partisi Ãœyesi Amrullah Salih, ise Nur'un gÃ¶revden alÄ±nmasÄ±nÄ±n kaygÄ± verici olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Cemiyet Partisinin Ä°cra Kurulu BaÅŸkanÄ± Nur, yaklaÅŸÄ±k 15 yÄ±ldÄ±r Belh valisi olarak gÃ¶rev yapÄ±yor.
DEVLET BAÅžKANIYLA ANLAÅžMA
Ata Muhammad Nur, Afganistan'daki Tacikleri temsil eden Cemiyet Partisinin Ä°cra Kurulu BaÅŸkanÄ± olarak Devlet BaÅŸkanÄ± EÅŸref Gani ile geÃ§en sene anlaÅŸma yapmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.
AynÄ± dÃ¶nemde anlaÅŸmanÄ±n kabul edilmesi ve uygulamaya geÃ§ilmesi sonucu Vali Nur'un istifa edeceÄŸi aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.
Ancak aylar geÃ§mesine raÄŸmen bu anlaÅŸma Devlet BaÅŸkanÄ± Gani tarafÄ±ndan kabul edilmedi. AnlaÅŸmanÄ±n kabul edilmesi durumunda imzalanacak istifa mektubu ise bir gÃ¼n Ã¶nce imzalanarak Nur, gÃ¶revden alÄ±ndÄ±.
TACÄ°KLERE MAKAM SÃ–ZÃœ
AnlaÅŸmada, bazÄ± makamlarÄ±n Taciklere verilmesi ve Nur'un istediÄŸi kiÅŸinin Belh'e vali olarak atanmasÄ± yer alÄ±yordu.
Ata Muhammad Nur, 2014'te yapÄ±lan Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminde mevcut yÃ¶netimdeki Ä°cra Kurulu BaÅŸkanÄ± Abdullah Abdullah'Ä± desteklemiÅŸti.
Aylar sÃ¼ren seÃ§im krizi sonucu Abdullah'Ä±n rakibi EÅŸref Gani ABD'nin arabuluculuk yapmasÄ±yla Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na getirilmiÅŸti.
Fransa'nÄ±n ev sahipliÄŸinde dÃ¼zenlenen G5 Sahel Zirvesine, davet edilmesine raÄŸmen Cezayir'in katÄ±lmamasÄ±nÄ±n arkasÄ±nda bazÄ± siyasi etkenlerin olduÄŸu belirtiliyor.
Katar, BMGK'ya sunulan KudÃ¼s'le ilgili karar tasarÄ±sÄ±nÄ±n kabul edilmemesini, "esefle karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ±" belirtti. Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, ABD'nin BMGK'daki KudÃ¼s tasarÄ±sÄ±nÄ± veto etmesine tepki gÃ¶sterdi.
Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™na ait IL-18 tipi uÃ§ak Sibiryaâ€™nÄ±n Tiksi kenti yakÄ±nlarÄ±nda dÃ¼ÅŸtÃ¼. Kazada 2 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 11 kiÅŸi yaralandÄ±.
Filistin'deki KudÃ¼s gÃ¶sterilerine Ä°srail askerlerinin mÃ¼dahalesinde birÃ§ok Filistinli yaralandÄ±
Kosova'daki Prizren Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼ engellilere yÃ¶nelik "Okumak Engel Dinlemez" ile "Ãœreten Engelsiz Eller" konulu eÄŸitim programlarÄ±nÄ± tamamlayanlara sertifikalarÄ± verildi
BrÃ¼ksel'de yaklaÅŸÄ±k 25 bin kiÅŸi hÃ¼kÃ¼metin emeklilik reformunu protesto etti
Rusya'da yapÄ±lan bir araÅŸtÄ±rma, RuslarÄ±n yarÄ±sÄ±ndan fazlasÄ±nÄ±n artÄ±k istikrar yerine deÄŸiÅŸim istediÄŸini ortaya koydu
Kremlin SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Peskov, ABD'nin yeni ulusal gÃ¼venlik stratejisinin 'emperyal' bir yapÄ±da olduÄŸunu sÃ¶yledi
AB ve Ä°ngiltere Brexit mÃ¼zakerelerinde birinci aÅŸamayÄ± oluÅŸturan vatandaÅŸlÄ±k haklarÄ±, Ä°rlanda ve mali anlaÅŸma konularÄ±na iliÅŸkin temel hususlarda anlaÅŸma saÄŸladÄ±
Irak Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan, IKBY'nin 'PeÅŸmerge gÃ¼Ã§lerine saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleneceÄŸi iddialarÄ±na yalanlama geldi
TÃ¼rkiye ve Ä°slam Ã¼lkelerinin giriÅŸimleriyle KudÃ¼s iÃ§in baÅŸlatÄ±lan diplomatik hamle devam ediyor. ABD'nin BMGK'yi bloke etmesinin ardÄ±ndan KudÃ¼s kararÄ± perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ BM Genel Kurulunda ele alÄ±nacak.
Yemen topraklarÄ±ndan baÅŸkent Riyad'a atÄ±lan balistik fÃ¼ze havada imha edildi
Ä°ngiltereâ€™nin 3 milyar sterlinlik yeni uÃ§ak gemisi HMS Queen Elizabeth'in su aldÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±kÄ±nca denizdeki testlerine ara verilerek tamire alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.
ABD yÃ¶netimi, dÃ¼nyada mayÄ±s ayÄ±nda binlerce bilgisayarÄ± etkileyen WannaCry fidye yazÄ±lÄ±m saldÄ±rÄ±sÄ±ndan Kuzey Kore'nin sorumlu olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.
Suriye'de DEAÅž iÅŸgalindeki topraklarÄ±n paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ± bitiren Esad rejimi ile PYD/PKK arasÄ±nda gerilim artÄ±yor. Esad, Ã¶rgÃ¼tÃ¼ vatan haini olarak nitelerken, PYD/PKK'dan "rejimin geÃ§erlilik sÃ¼resi bitti" karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± geldi
Tunus Nahda Hareketi Lideri GannuÅŸi, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n KudÃ¼s kararÄ± sonrasÄ±nda Ä°slam dÃ¼nyasÄ±ndaki uyanÄ±ÅŸÄ±nÄ± "yeni bir Arap BaharÄ±" olarak niteleyen GannuÅŸi, "Bu yaÅŸananlar Arap BaharÄ±'nÄ±n geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼dÃ¼r. HalklarÄ±n zulÃ¼m karÅŸÄ±sÄ±nda, terÃ¶r ve ÅŸiddetten uzak biÃ§imde adalet, hÃ¼rriyet, kalkÄ±nma istemesi Arap BaharÄ±'nÄ±n Ã¶zÃ¼dÃ¼r. Ä°ÅŸte Trump, KudÃ¼s davasÄ±yla bunu harekete geÃ§irmiÅŸtir." ifadelerini kullandÄ±