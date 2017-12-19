12:11, 19 AralÄ±k 2017 SalÄ±

Afganistan'da Taciklere verilen sÃ¶z tutulmadÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Afganistan Devlet BaÅŸkanÄ± EÅŸref Gani, Belh Valisi Ata Muhammed Nur'u gÃ¶revden aldÄ±.

Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Åžah HÃ¼seyin Murtazavi, Belh Valisi Ata Muhammed Nur'un geÃ§en sene sunduÄŸu istifa mektubunun kabul edildiÄŸini ve yerine Ä°ncinyer Davud'un atandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

GÃ¶revden alÄ±nmalarÄ±n devlet kurallarÄ±nda normal bir ÅŸey olduÄŸunu ifade eden Murtazavi, kimsenin kalÄ±cÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Belh Valisi ve Cemiyet Partisi Ä°cra Kurulu BaÅŸkanÄ± Nur ise yerel basÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada kendisinin istifa etmediÄŸini ve bu gÃ¶revden alÄ±nmayÄ± da kabul etmediÄŸini vurguladÄ±.

Bu istifa mektubunun devlet baÅŸkanÄ± ile geÃ§en sene bir anlaÅŸma sonucu sunulduÄŸunu dile getiren Nur, anlaÅŸmanÄ±n uygulanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu nedenle bu istifa mektubunun da geÃ§ersiz olduÄŸunu kaydetti.

Nur, ''Devlet baÅŸkanÄ± eÄŸer tek taraflÄ± aldÄ±ÄŸÄ± bu konuda kararlÄ±lÄ±kla devam ederse sonuÃ§ kÃ¶tÃ¼ye gidebilir.'' dedi.

Ã–te yandan Cemiyet Partisi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Zabihullah Fetret ise Nur'un, Devlet BaÅŸkanÄ± Gani'nin aldÄ±ÄŸÄ± bu karara raÄŸmen gÃ¶revde kalacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Fetret, Nur'un devlet baÅŸkanÄ±yla geÃ§en sene yaptÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸmanÄ±n uygulamaya alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± mÃ¼ddetÃ§e kimsenin onu gÃ¶revden alamayacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Fetret, bu konuda atÄ±lacak adÄ±mlarÄ±n en kÄ±sa zamanda belirleneceÄŸinin aktardÄ±.

Afganistan eski Ä°stihbarat BaÅŸkanÄ± ve Cemiyet Partisi Ãœyesi Amrullah Salih, ise Nur'un gÃ¶revden alÄ±nmasÄ±nÄ±n kaygÄ± verici olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Cemiyet Partisinin Ä°cra Kurulu BaÅŸkanÄ± Nur, yaklaÅŸÄ±k 15 yÄ±ldÄ±r Belh valisi olarak gÃ¶rev yapÄ±yor.

DEVLET BAÅžKANIYLA ANLAÅžMA

Ata Muhammad Nur, Afganistan'daki Tacikleri temsil eden Cemiyet Partisinin Ä°cra Kurulu BaÅŸkanÄ± olarak Devlet BaÅŸkanÄ± EÅŸref Gani ile geÃ§en sene anlaÅŸma yapmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.

AynÄ± dÃ¶nemde anlaÅŸmanÄ±n kabul edilmesi ve uygulamaya geÃ§ilmesi sonucu Vali Nur'un istifa edeceÄŸi aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.

Ancak aylar geÃ§mesine raÄŸmen bu anlaÅŸma Devlet BaÅŸkanÄ± Gani tarafÄ±ndan kabul edilmedi. AnlaÅŸmanÄ±n kabul edilmesi durumunda imzalanacak istifa mektubu ise bir gÃ¼n Ã¶nce imzalanarak Nur, gÃ¶revden alÄ±ndÄ±.

TACÄ°KLERE MAKAM SÃ–ZÃœ

AnlaÅŸmada, bazÄ± makamlarÄ±n Taciklere verilmesi ve Nur'un istediÄŸi kiÅŸinin Belh'e vali olarak atanmasÄ± yer alÄ±yordu.

Ata Muhammad Nur, 2014'te yapÄ±lan Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminde mevcut yÃ¶netimdeki Ä°cra Kurulu BaÅŸkanÄ± Abdullah Abdullah'Ä± desteklemiÅŸti.

Aylar sÃ¼ren seÃ§im krizi sonucu Abdullah'Ä±n rakibi EÅŸref Gani ABD'nin arabuluculuk yapmasÄ±yla Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na getirilmiÅŸti.