12:28, 19 AralÄ±k 2017 SalÄ±

Ã–zbeklerin ortalama maaÅŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã–zbekistan Devlet Ä°statistik Komitesi BaÅŸkanÄ± Bahodir Begalov'a gÃ¶re, bu yÄ±lÄ±n EylÃ¼l ayÄ± itibariyle Ã¼lkedeki ortalama aylÄ±k gelir 1 milyon 346 Ã–zbek Somu (yaklaÅŸÄ±k 166 ABD dolarÄ±) oldu.

Bu rakam, geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re yÃ¼zde 14.3 oranÄ±nda artÄ±ÅŸ anlamÄ±na geliyor.

Bahodir Begalov Ã¼lke ekonomisi ile ilgili baÅŸka rakamlarÄ± de aÃ§Ä±kladÄ±. Begalov, bu yÄ±lÄ±n EylÃ¼l ayÄ± itibari ile 1.3 milyon Ã–zbek vatandaÅŸÄ±nÄ±n yabancÄ± Ã¼lkelerde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde Semerkand Ã–zbekistanâ€™Ä±n en bÃ¼yÃ¼k nÃ¼fusunu barÄ±ndÄ±ran bÃ¶lgesi olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Bu ilde ÅŸu anda 3,7 milyon insan yaÅŸÄ±yor. Fergana ilinde 3.6 milyon, Kashkadarya ilinde ise 3.1 milyon kiÅŸi yaÅŸÄ±yor.

Ã–zbekistan'da 3045 ortak giriÅŸim ve 2386 yabancÄ± sermayeli ÅŸirket olmak Ã¼zere toplam 5421 ÅŸirket var. Ãœlkede Rusya, Ã‡in, Kazakistan, GÃ¼ney Kore ve TÃ¼rkiye ana yatÄ±rÄ±mcÄ±lar konumunda.

Ã–zbekistan'Ä±n ihracatÄ±nÄ±n yÃ¼zde 14,3'Ã¼ enerji kaynaklarÄ±, yÃ¼zde 6,3'Ã¼ demir ve demir dÄ±ÅŸÄ± metalurji, yÃ¼zde 6,5'i kimyasal Ã¼rÃ¼nler, yÃ¼zde 6,5'i gÄ±da ve meyve ve sebze Ã¼rÃ¼nleri. yÃ¼zde 3,4 pamuk, yÃ¼zde 2,6 makine ve teÃ§hizat olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±.

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