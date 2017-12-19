12:33, 19 AralÄ±k 2017 SalÄ±

GannuÅŸi: Bu yaÅŸananlar Arap BaharÄ±'nÄ±n geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼dÃ¼r

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Tunus Nahda Hareketi Lideri RaÅŸid el-GannuÅŸi,Â Ä°slam dÃ¼nyasÄ±nÄ± Filistin ve KudÃ¼s kadar bir araya getiren baÅŸka bir dava olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Ä°slam Ã¢lemindeki gerek mezhepsel, gerek hizbi farklÄ±lÄ±klar, Filistin davasÄ± Ã¶nÃ¼nde silinir gider." dedi.

GannuÅŸi, ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±masÄ±nÄ±, tepkileri veÂ Ä°stanbul'da dÃ¼zenlenen Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (Ä°Ä°T) OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Zirvesi'niÂ deÄŸerlendirdi.

Washington yÃ¶netiminin 1,5 milyarlÄ±k Ä°slam dÃ¼nyasÄ±nda KudÃ¼s'Ã¼n Ã¶nemini algÄ±layamadan bu kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten GannuÅŸi, "Filistin ve KudÃ¼s davasÄ±, mÃ¼barek bir davadÄ±r; Ä°slam Ã¢lemini birleÅŸtirerek, kÃ¼Ã§Ã¼k ve Ã¶nemsiz farklÄ±lÄ±klarÄ±n bir kenara kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlar. Ä°slam Ã¢lemindeki gerek mezhepsel, gerek hizbi farklÄ±lÄ±klar, Filistin davasÄ± Ã¶nÃ¼nde silinir gider. Filistin nehri aktÄ±ÄŸÄ± zaman, farklÄ±lÄ±k setleri yÄ±kÄ±lÄ±r." diye konuÅŸtu.

"YAÅžANANLAR ARAP BAHARI'NIN GERÄ° DÃ–NÃœÅžÃœDÃœR"

GannuÅŸi, ABD'nin kararÄ± sonrasÄ±nda MÃ¼slÃ¼man Ã¼lkelerde gerÃ§ekleÅŸen gÃ¶sterilerde "ne mezhep, ne parti, ne de baÅŸka bir aidiyet" ile hareket edildiÄŸini, Ä°slam Ã¢leminin bir bÃ¼tÃ¼nlÃ¼k sergilediÄŸini vurguladÄ±.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n KudÃ¼s kararÄ± sonrasÄ±nda Ä°slam dÃ¼nyasÄ±ndaki uyanÄ±ÅŸÄ± "yeni bir Arap BaharÄ±" olarak niteleyen GannuÅŸi, "Bu yaÅŸananlar Arap BaharÄ±'nÄ±n geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼dÃ¼r. HalklarÄ±n zulÃ¼m karÅŸÄ±sÄ±nda, terÃ¶r ve ÅŸiddetten uzak biÃ§imde adalet, hÃ¼rriyet, kalkÄ±nma istemesi Arap BaharÄ±'nÄ±n Ã¶zÃ¼dÃ¼r. Ä°ÅŸte Trump, KudÃ¼s davasÄ±yla bunu harekete geÃ§irmiÅŸtir." ifadelerini kullandÄ±.

"Ä°STANBUL, ARAP BÄ°RLÄ°ÄžÄ°'NÄ°N YAPAMADIÄžINI YAPTI"

GannuÅŸi, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla Ä°stanbul'da dÃ¼zenlenen Ä°Ä°T OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Zirvesi'ne iÅŸaret ederek, Arap BirliÄŸi'nin liderler seviyesinde bÃ¶yle bir toplantÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmek konusunda geÃ§ kaldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ paylaÅŸtÄ±.

Ä°stanbul'daki zirvenin gÃ¼Ã§lÃ¼ bir sembolik Ã¶nem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken GannuÅŸi, "Ä°slam'Ä±n baÅŸkentlerinden Ä°stanbul, Arap BirliÄŸi'nin yapamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaparak bu toplantÄ±yÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä± bu giriÅŸiminden dolayÄ± tebrik ediyorum." dedi.

"ASIL Ã–NEMLÄ°SÄ°, Ä°SLAM DÃœNYASININ FÄ°LÄ°STÄ°N DAVASINDAN VAZGEÃ‡MEYECEÄžÄ° MESAJIDIR"

Ä°Ä°T Zirvesi'nin, Ä°slam Ã¼lkelerinin tÃ¼m farklÄ±lÄ±klarÄ± geride bÄ±rakarak Filistin davasÄ± ve KudÃ¼s iÃ§in bir araya gelebildiÄŸini ispatlamasÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli olduÄŸunu aktaran GannuÅŸi, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Filistin ve KudÃ¼s bu Ã¼mmet iÃ§in Ã¶nemli bir yer kaplÄ±yor. Tarihte MÃ¼slÃ¼manlar iÃ§in Ã¶nemli bir baÅŸkent olan Ä°stanbul'da, MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n kutsallarÄ±nÄ± savunmak Ã¼zere toplanmasÄ± olumlu bir adÄ±mdÄ±r. Sadece KudÃ¼s ve Filistin adÄ±na toplanmak, Filistin davasÄ±na, Filistin devletine destek sunmak, Filistin'in tanÄ±nmasÄ±na Ã§aÄŸrÄ± yapmak hepsi olumlu adÄ±mdÄ±r. Ancak asÄ±l Ã¶nemlisi Amerikan yÃ¶netimine verilen, Ä°slam dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Filistin davasÄ±ndan vazgeÃ§meyeceÄŸi mesajÄ±dÄ±r."

FÄ°LÄ°STÄ°NLÄ°LERE MÄ°LLÄ° BÄ°RLÄ°K Ã‡AÄžRISI

Nahda Hareketi Lideri, ABD yÃ¶netiminin attÄ±ÄŸÄ± adÄ±mla MÃ¼slÃ¼manlar arasÄ±nda bir kez daha Filistin ve KudÃ¼s ÅŸuuru uyandÄ±rarak "Ä°slam dÃ¼nyasÄ±nÄ±n tarihi amili Filistin ve KudÃ¼s davasÄ±nÄ± harekete geÃ§irdiÄŸini" sÃ¶yledi.

GannuÅŸi, Filistinlilere "ufak tefek ayrÄ±lÄ±klarÄ± geride bÄ±rakarak milli direniÅŸte birlik olmalarÄ±" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunurken, "TÃ¼m farklÄ±lÄ±klar, yaÄŸmalanan, MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n elinden kaÃ§Ä±rÄ±lan KudÃ¼s karÅŸÄ±sÄ±nda Ã¶nemsizdir. TÃ¼m milli, mezhebi ve hizbi ayrÄ±lÄ±klar KudÃ¼s meselesi karÅŸÄ±sÄ±nda saÃ§madÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.

Trump yÃ¶netiminin "sahibi olmadÄ±ÄŸÄ± bir ÅŸeyi hak etmeyen siyonist bir yapÄ±ya hediye edemeyeceÄŸinin" altÄ±nÄ± Ã§izen GannuÅŸi, MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra Hristiyan dÃ¼nyasÄ±nÄ±n kutsal mekÃ¢nlarÄ±nÄ±n da Filistin devletinin gÃ¼vencesi altÄ±nda olduÄŸunu dile getirdi.

RaÅŸid el-GannuÅŸi, Afrika'nÄ±n bir ucundan Asya'nÄ±n en Ã¼cra kÃ¶ÅŸelerine kadar Ä°slam Ã¢leminin tepkileri yanÄ±nda, Avrupa'nÄ±n da Trump'Ä±n kararÄ±nÄ± reddetmesinin Washington'un bu adÄ±mÄ± tarihsel temelden uzak bir biÃ§imde attÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koyduÄŸunu sÃ¶zlerine ekledi.Â