12:44, 19 AralÄ±k 2017 SalÄ±

Ä°zmir'deki terÃ¶r operasyonunda 51 gÃ¶zaltÄ±





Ä°zmir Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ve Ä°stihbarat Åžubesi ile MÄ°T BÃ¶lge BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca dÃ¼zenlenen PKK/KCK operasyonunda 51 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°zmirÂ Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ soruÅŸturma kapsamÄ±nda PKK'nÄ±n propagandasÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle 65 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.Â Ä°zmir Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ve Ä°stihbarat Åžubesi ile MÄ°T BÃ¶lge BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca kent merkezi ile Menemen, KemalpaÅŸa, Tire, TorbalÄ± ve AliaÄŸa ilÃ§elerinde eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenlendi. Operasyonda, 51 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ÅžÃ¼phelilerin adreslerinde yapÄ±lan aramalarda, Ã§ok sayÄ±da Ã¶rgÃ¼tsel dokÃ¼man, dijital malzemeler ve av tÃ¼feÄŸi ele geÃ§irildi. ÅžÃ¼phelilerin, daha Ã¶nce Ã¶ldÃ¼rÃ¼len terÃ¶ristler iÃ§in eylem yapmak iÃ§in kente gelecek terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yelerine yardÄ±m ve yataklÄ±k yaptÄ±klarÄ± da ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. ZanlÄ±lar, TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. HaklarÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± bulunan ancak adreslerinde bulunamayan ÅŸÃ¼phelilerin yakalama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi bildirildi.

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