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19:20, 19 AralÄ±k 2017 SalÄ±
DÄ±ÅŸ Politika
12:48, 19 AralÄ±k 2017 SalÄ±

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Ä°brahim KalÄ±n: ABD'nin veto kararÄ±nÄ± kÄ±nÄ±yoruz
Ä°brahim KalÄ±n: ABD'nin veto kararÄ±nÄ± kÄ±nÄ±yoruz

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n, ABD'nin BMGK'daki KudÃ¼s tasarÄ±sÄ±nÄ± veto etmesine iliÅŸkin, "Veto kararÄ±nÄ± kÄ±nÄ±yoruz. BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Kurulu toplanacak ve bu konuda bir oylama yapacak, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± yoÄŸun ÅŸekilde devam ettireceÄŸiz." dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n, Ali Fuad BaÅŸgil Sempozyumu'na katÄ±ldÄ±.

KalÄ±n, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, ABD'nin BMGK'daki KudÃ¼s tasarÄ±sÄ±nÄ± veto etmesine iliÅŸkin ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Veto kararÄ±nÄ± kÄ±nÄ±yoruz, Amerikan yÃ¶netiminin hala hatasÄ±nÄ±n farkÄ±na varmamasÄ±, dÃ¼nyadan bÃ¼tÃ¼n uyarÄ±lara raÄŸmen bu hatasÄ±ndan geri adÄ±m atmamasÄ± da Ã§ok dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼rÃ¼cÃ¼. PerÅŸembe sabahÄ± BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Kurulu toplanacak ve bu konuda bir oylama yapacak. Biz de bugÃ¼n, yarÄ±n, perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ne kadar Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± yoÄŸun ÅŸekilde devam ettireceÄŸiz."



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