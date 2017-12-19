Esad-PYD/PKK ittifakÄ±nda Ã§atlak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Suriye'de BeÅŸÅŸar Esad ile uzun sÃ¼re ittifak iÃ§inde olduÄŸu terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK arasÄ±nda karÅŸÄ±lÄ±klÄ± suÃ§lamalar arttÄ±.
Rejimin haber ajansÄ± SANA'da yer alan habere gÃ¶re, Esad, dÃ¼n Åžam'da basÄ±n mensuplarÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "BaÅŸta ABD olmak Ã¼zere yabancÄ± bir Ã¼lkenin Ã§Ä±karÄ±na hizmet edenler, vatan hainidir." dedi.
Bunun Ã¼zerine PYD/PKK elebaÅŸlarÄ±ndan bir dizi karÅŸÄ± aÃ§Ä±klama geldi. Ã–rgÃ¼tÃ¼n Haseke'deki elebaÅŸlarÄ±ndan Rezan Killo, "Vatanseverlik sertifikasÄ±nÄ± Esad'dan almÄ±yoruz." diyerek Ã¼lkeyi zaten Esad'in deÄŸil uluslararasÄ± gÃ¼Ã§lerin yÃ¶nettiÄŸini savundu. Killo, "Rejimin geÃ§erlilik sÃ¼resi bitti" dedi.
Ã–te yandan PYD/PKK'nÄ±n paravan olarak kullandÄ±ÄŸÄ± SDG'nin sosyal medya hesaplarÄ±ndan "Ä°hanet konusunu son konuÅŸabilecek kiÅŸi BeÅŸÅŸar Esad ve rejiminden kalan artÄ±klardÄ±r. TerÃ¶ristleri hapishanelerden serbest bÄ±rakan rejimim kendisidir." ifadelerine yer verildi.
Ä°Ã§ savaÅŸÄ±n baÅŸÄ±ndan bu yana bÃ¼yÃ¼k Ã§aplÄ± Ã§atÄ±ÅŸmaya girmeyen PYD/PKK ve Esad rejiminin birÃ§ok alanda iÅŸbirliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ± biliniyor. Petrol sahalarÄ±nÄ± birlikte koruyan ve Ã§Ä±kan petrolÃ¼ paylaÅŸan taraflar, ortak askeri eÄŸitim ve operasyonlar dÃ¼zenliyor.
AA'nÄ±n harita alan Ã¶lÃ§Ã¼mlerine gÃ¶re, yaklaÅŸÄ±k 185 bin kilometrekareyi kaplayan Suriye topraklarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 23'Ã¼nÃ¼ PYD/PKK iÅŸgal ediyor.
26 EylÃ¼l'de de rejimin dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanÄ± Velid Muallim, PYD/PKK ile Ã¶zerklik isteÄŸinin mÃ¼zakere edilebileceÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Ancak rejim istihbaratÄ± ile Ã¶rgÃ¼tÃ¼n geÃ§en ekim ayÄ±ndaki mÃ¼zakerelerinde anlaÅŸmaya varÄ±lamamÄ±ÅŸtÄ±.
Ãœlkenin Irak sÄ±nÄ±rÄ±nda yer alan Deyrizor'da son aylarda DEAÅž'tan ele geÃ§irilen enerji zengini bÃ¶lgelerin paylaÅŸÄ±mÄ± sÄ±rasÄ±nda taraflar arasÄ±nda tansiyon yÃ¼kselmiÅŸti.
Rejim, gaz ve petrol yataklarÄ± ile sahalarÄ±nÄ±n yoÄŸunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±, FÄ±rat Nehri'nin doÄŸusunda kalan kÄ±smÄ±, PYD/PKK'ye bÄ±rakmak istememiÅŸti. PYD/PKK ile ortaÄŸÄ± ABD, rejimin DEAÅž'a karÅŸÄ± yalnÄ±zca nehrin batÄ±sÄ±nda ilerlemesine gÃ¶z yummuÅŸtu. Ã–rgÃ¼t, enerji alanlarÄ±nÄ±n neredeyse tÃ¼mÃ¼nÃ¼ iÅŸgal etmiÅŸti.
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Fransa'nÄ±n ev sahipliÄŸinde dÃ¼zenlenen G5 Sahel Zirvesine, davet edilmesine raÄŸmen Cezayir'in katÄ±lmamasÄ±nÄ±n arkasÄ±nda bazÄ± siyasi etkenlerin olduÄŸu belirtiliyor.
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Tunus Nahda Hareketi Lideri GannuÅŸi, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n KudÃ¼s kararÄ± sonrasÄ±nda Ä°slam dÃ¼nyasÄ±ndaki uyanÄ±ÅŸÄ±nÄ± "yeni bir Arap BaharÄ±" olarak niteleyen GannuÅŸi, "Bu yaÅŸananlar Arap BaharÄ±'nÄ±n geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼dÃ¼r. HalklarÄ±n zulÃ¼m karÅŸÄ±sÄ±nda, terÃ¶r ve ÅŸiddetten uzak biÃ§imde adalet, hÃ¼rriyet, kalkÄ±nma istemesi Arap BaharÄ±'nÄ±n Ã¶zÃ¼dÃ¼r. Ä°ÅŸte Trump, KudÃ¼s davasÄ±yla bunu harekete geÃ§irmiÅŸtir." ifadelerini kullandÄ±