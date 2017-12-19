13:21, 19 AralÄ±k 2017 SalÄ±

'WannaCry' saldÄ±rÄ±sÄ±ndan Kuzey Kore sorumlu'





ABD yÃ¶netimi, dÃ¼nyada mayÄ±s ayÄ±nda binlerce bilgisayarÄ± etkileyen WannaCry fidye yazÄ±lÄ±m saldÄ±rÄ±sÄ±ndan Kuzey Kore'nin sorumlu olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD yÃ¶netimi, dÃ¼nyada mayÄ±s ayÄ±ndaÂ binlerce bilgisayarÄ± etkileyen WannaCry fidye yazÄ±lÄ±m saldÄ±rÄ±sÄ±ndanÂ Kuzey Kore'nin sorumlu olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±. ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n Milli GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Thomas Bossert, Wall Street Journal gazetesinde yayÄ±mlanan makalesinde, WannaCry fidye yazÄ±lÄ±m saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n "doÄŸrudan sorumlusunun" Kuzey Kore olduÄŸunu yazdÄ±. Bu tespitin kanÄ±tlara dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Bossert, kanÄ±tlarÄ±n Ä°ngiltere ve Microsoft ÅŸirketinin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu bazÄ± hÃ¼kÃ¼met ve Ã¶zel ÅŸirketler tarafÄ±ndan da doÄŸrulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. Bossert, Kuzey Kore'nin 10 yÄ±ldan uzun sÃ¼redir kÃ¶tÃ¼ eylemlerde bulunduÄŸunu ve WannaCry saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n da tedbirsiz bir davranÄ±ÅŸ olduÄŸunu ifade etti. Bossert ayrÄ±ca Trump yÃ¶netiminin Kuzey Kore'nin siber ya da baÅŸka tÃ¼r saldÄ±rÄ±lar dÃ¼zenlemesini engellemek iÃ§in maksimum baskÄ± uygulamaya devam edeceÄŸini belirtti. Ä°nternet yoluyla mayÄ±s ayÄ±nda dÃ¼zenlenen WannaCry fidye yazÄ±lÄ±m saldÄ±rÄ±sÄ±, dÃ¼nya genelinde aralarÄ±nda ABD, Ä°ngiltere, Fransa, Rusya ve Ã‡in'in de olduÄŸu 150 Ã¼lkede Ã§ok sayÄ±da devlet kurumunu etkilemiÅŸti.

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