'WannaCry' saldÄ±rÄ±sÄ±ndan Kuzey Kore sorumlu'

ABD yÃ¶netimi, dÃ¼nyada mayÄ±s ayÄ±ndaÂ binlerce bilgisayarÄ± etkileyen WannaCry fidye yazÄ±lÄ±m saldÄ±rÄ±sÄ±ndanÂ Kuzey Kore'nin sorumlu olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n Milli GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Thomas Bossert, Wall Street Journal gazetesinde yayÄ±mlanan makalesinde, WannaCry fidye yazÄ±lÄ±m saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n "doÄŸrudan sorumlusunun" Kuzey Kore olduÄŸunu yazdÄ±.
Bu tespitin kanÄ±tlara dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Bossert, kanÄ±tlarÄ±n Ä°ngiltere ve Microsoft ÅŸirketinin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu bazÄ± hÃ¼kÃ¼met ve Ã¶zel ÅŸirketler tarafÄ±ndan da doÄŸrulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
Bossert, Kuzey Kore'nin 10 yÄ±ldan uzun sÃ¼redir kÃ¶tÃ¼ eylemlerde bulunduÄŸunu ve WannaCry saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n da tedbirsiz bir davranÄ±ÅŸ olduÄŸunu ifade etti.
Bossert ayrÄ±ca Trump yÃ¶netiminin Kuzey Kore'nin siber ya da baÅŸka tÃ¼r saldÄ±rÄ±lar dÃ¼zenlemesini engellemek iÃ§in maksimum baskÄ± uygulamaya devam edeceÄŸini belirtti.
Ä°nternet yoluyla mayÄ±s ayÄ±nda dÃ¼zenlenen WannaCry fidye yazÄ±lÄ±m saldÄ±rÄ±sÄ±, dÃ¼nya genelinde aralarÄ±nda ABD, Ä°ngiltere, Fransa, Rusya ve Ã‡in'in de olduÄŸu 150 Ã¼lkede Ã§ok sayÄ±da devlet kurumunu etkilemiÅŸti.
Katar, BMGK'ya sunulan KudÃ¼s'le ilgili karar tasarÄ±sÄ±nÄ±n kabul edilmemesini, "esefle karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ±" belirtti. Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, ABD'nin BMGK'daki KudÃ¼s tasarÄ±sÄ±nÄ± veto etmesine tepki gÃ¶sterdi.
Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™na ait IL-18 tipi uÃ§ak Sibiryaâ€™nÄ±n Tiksi kenti yakÄ±nlarÄ±nda dÃ¼ÅŸtÃ¼. Kazada 2 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 11 kiÅŸi yaralandÄ±.
Filistin'deki KudÃ¼s gÃ¶sterilerine Ä°srail askerlerinin mÃ¼dahalesinde birÃ§ok Filistinli yaralandÄ±
Kosova'daki Prizren Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼ engellilere yÃ¶nelik "Okumak Engel Dinlemez" ile "Ãœreten Engelsiz Eller" konulu eÄŸitim programlarÄ±nÄ± tamamlayanlara sertifikalarÄ± verildi
BrÃ¼ksel'de yaklaÅŸÄ±k 25 bin kiÅŸi hÃ¼kÃ¼metin emeklilik reformunu protesto etti
Rusya'da yapÄ±lan bir araÅŸtÄ±rma, RuslarÄ±n yarÄ±sÄ±ndan fazlasÄ±nÄ±n artÄ±k istikrar yerine deÄŸiÅŸim istediÄŸini ortaya koydu
Kremlin SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Peskov, ABD'nin yeni ulusal gÃ¼venlik stratejisinin 'emperyal' bir yapÄ±da olduÄŸunu sÃ¶yledi
AB ve Ä°ngiltere Brexit mÃ¼zakerelerinde birinci aÅŸamayÄ± oluÅŸturan vatandaÅŸlÄ±k haklarÄ±, Ä°rlanda ve mali anlaÅŸma konularÄ±na iliÅŸkin temel hususlarda anlaÅŸma saÄŸladÄ±
Irak Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan, IKBY'nin 'PeÅŸmerge gÃ¼Ã§lerine saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleneceÄŸi iddialarÄ±na yalanlama geldi
TÃ¼rkiye ve Ä°slam Ã¼lkelerinin giriÅŸimleriyle KudÃ¼s iÃ§in baÅŸlatÄ±lan diplomatik hamle devam ediyor. ABD'nin BMGK'yi bloke etmesinin ardÄ±ndan KudÃ¼s kararÄ± perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ BM Genel Kurulunda ele alÄ±nacak.
Yemen topraklarÄ±ndan baÅŸkent Riyad'a atÄ±lan balistik fÃ¼ze havada imha edildi
Ä°ngiltereâ€™nin 3 milyar sterlinlik yeni uÃ§ak gemisi HMS Queen Elizabeth'in su aldÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±kÄ±nca denizdeki testlerine ara verilerek tamire alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.
ABD yÃ¶netimi, dÃ¼nyada mayÄ±s ayÄ±nda binlerce bilgisayarÄ± etkileyen WannaCry fidye yazÄ±lÄ±m saldÄ±rÄ±sÄ±ndan Kuzey Kore'nin sorumlu olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.
Suriye'de DEAÅž iÅŸgalindeki topraklarÄ±n paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ± bitiren Esad rejimi ile PYD/PKK arasÄ±nda gerilim artÄ±yor. Esad, Ã¶rgÃ¼tÃ¼ vatan haini olarak nitelerken, PYD/PKK'dan "rejimin geÃ§erlilik sÃ¼resi bitti" karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± geldi
Tunus Nahda Hareketi Lideri GannuÅŸi, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n KudÃ¼s kararÄ± sonrasÄ±nda Ä°slam dÃ¼nyasÄ±ndaki uyanÄ±ÅŸÄ±nÄ± "yeni bir Arap BaharÄ±" olarak niteleyen GannuÅŸi, "Bu yaÅŸananlar Arap BaharÄ±'nÄ±n geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼dÃ¼r. HalklarÄ±n zulÃ¼m karÅŸÄ±sÄ±nda, terÃ¶r ve ÅŸiddetten uzak biÃ§imde adalet, hÃ¼rriyet, kalkÄ±nma istemesi Arap BaharÄ±'nÄ±n Ã¶zÃ¼dÃ¼r. Ä°ÅŸte Trump, KudÃ¼s davasÄ±yla bunu harekete geÃ§irmiÅŸtir." ifadelerini kullandÄ±
Ã–zbekistan'da ortalama aylÄ±k gelirin yaklaÅŸÄ±k 166 ABD dolarÄ± olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±