13:40, 19 AralÄ±k 2017 SalÄ±

TÃ¼rk Ã§evirmenler Avrupa'ya aÃ§Ä±lÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡eviri Ä°ÅŸletmeleri DerneÄŸi (Ã‡Ä°D), TÃ¼rkiye'yi temsilen Avrupa Ã‡eviri Ä°ÅŸletmeleri BirliÄŸi'ne (EUATC) Ã¼ye olarak kabul edildi.

Konuyla ilgili dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda AA muhabirine aÃ§Ä±klama yapan Ã‡Ä°D BaÅŸkanÄ± Rafet SaltÄ±k, bu durumun, TÃ¼rkiye Ã§eviri sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Avrupa BirliÄŸi'ne (AB) girmesi anlamÄ±na geldiÄŸini sÃ¶yledi.

SaltÄ±k, tarihin Ã¶nemli dÃ¶nÃ¼m noktalarÄ±nda Ã§evirmenlerin bÃ¼yÃ¼k rol oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, bÃ¼yÃ¼k ordularda, o dÃ¶nemlerdeki ticaret kervanlarÄ±nda da tercÃ¼manlar bulunduÄŸunu ifade etti.

Ä°lk tercÃ¼me merkezinin 800'lÃ¼ yÄ±llarda BaÄŸdat'ta kurulduÄŸuna dikkati Ã§eken SaltÄ±k, "DÃ¼nyanÄ±n ilk tercÃ¼me bÃ¼rosu 'BeytÃ¼'l Hikme'de, Ã¶nceki medeniyetlere ait bilimsel ve kÃ¼ltÃ¼rel metinlerin Ã§evirileri yapÄ±lÄ±yor. Daha sonra 12. yÃ¼zyÄ±lda Ä°spanyollar EndÃ¼lÃ¼s'teki Toledo ÅŸehrini ele geÃ§iriyor. Oradaki AraplarÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± tercÃ¼meleri ele geÃ§irip, onlarÄ± BatÄ± dillerine tercÃ¼me ediyorlar. Bu tercÃ¼me geleneÄŸi arkasÄ±ndan sanayi ve teknoloji devrimini getiriyor. TercÃ¼me, bir anlamda Avrupa'nÄ±n yÃ¼zÃ¼nÃ¼ deÄŸiÅŸtiriyor." diye konuÅŸtu.

SaltÄ±k, TÃ¼rkiye'nin AB'ye tam Ã¼yeliÄŸini desteklediklerine iÅŸaret ederek, "TÃ¼rk Ã§eviri sektÃ¶rÃ¼ olarak bu konuda Ã¼zerimize dÃ¼ÅŸeni yapacaÄŸÄ±z. TÃ¼rkiye Avrupa'nÄ±n ayrÄ±lmaz bir parÃ§asÄ±dÄ±r. TÃ¼rkiye'siz bir Avrupa'yÄ± ya da Avrupa'sÄ±z bir TÃ¼rkiye'yi dÃ¼ÅŸÃ¼nmek mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir. DerneÄŸimizin EUATC'ye Ã¼yeliÄŸi bu anlamda da ayrÄ±ca Ã¶nemlidir." dedi.

TÃœRK Ã‡EVÄ°RÄ° SEKTÃ–RÃœ Ä°Ã‡Ä°N HAYATÄ° ADIM

Ã‡evirinin yabancÄ± taraflar arasÄ±nda iletiÅŸim kÃ¶prÃ¼sÃ¼ olduÄŸunu aktaran SaltÄ±k, "Ã‡eviri, siyaset, bilim, sanayi, teknoloji ve kÃ¼ltÃ¼r gibi birÃ§ok alanda etkin bir gÃ¶rev Ã¼stlenir ve Avrupa Ã§eviriye Ã§ok Ã¶nem veriyor. Biz ÅŸimdi AB'ye Ã§eviri yoluyla adÄ±m atmÄ±ÅŸ bulunuyoruz. Bu Ã¼yelik, Avrupa'nÄ±n bizi anlamasÄ±na, TÃ¼rk toplumunun da AvrupalÄ±yÄ± anlamasÄ±na katkÄ± saÄŸlayacaktÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.

SaltÄ±k, EUATC'nin, Ã¼ye Ã¼lkelerdeki Ã§eviri sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n ve sektÃ¶re yeni giren profesyonellerin geliÅŸimine katkÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "EUATC, uluslararasÄ± kurumlar Ã¶nÃ¼nde, Ã¼yelerinin bir temsilcisi olarak bulunuyor. Bu anlamda birliÄŸe Ã¼yeliÄŸimiz, henÃ¼z geliÅŸim aÅŸamasÄ±nda olan TÃ¼rk Ã§eviri sektÃ¶rÃ¼ iÃ§in hayati bir adÄ±mdÄ±r. EUATC, Ã¶zel destek fonlarÄ± da saÄŸlar ve uluslararasÄ± etkinlikleri destekler." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

TÃ¼rklerle AvrupalÄ±larÄ±n zaten birbiriyle Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±na deÄŸinen Rafet SaltÄ±k, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bu Ã¼yelik fiilen yeni bir durum deÄŸil, resmi olarak bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda ise Ã§ok ciddi bir yenilik. BÃ¼tÃ¼n Avrupa Ã¼lkelerinde bir akreditasyon sistemi var. TÃ¼rkiye'de bu sistem yok ama bu vesileyle bizim resmi rakamlara doÄŸrudan Ã¶rnek yÃ¶netmelik, taslak ve programlarÄ± sunma gÃ¼cÃ¼mÃ¼z doÄŸuyor. Ã‡eviri mesleÄŸini icra edenlerin belli bir standardÄ± var. Bu vesileyle TÃ¼rk tercÃ¼manlar resmi anlamda daha gÃ¶rÃ¼nÃ¼r hale gelecek ve hak ettikleri getirileri edinecek."