14:02, 19 AralÄ±k 2017 SalÄ±

Yemen'den Riyad'a balistik fÃ¼ze





Yemen topraklarÄ±ndan baÅŸkent Riyad'a atÄ±lan balistik fÃ¼ze havada imha edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Yemen topraklarÄ±ndan atÄ±lan balistik fÃ¼zenin Suudi Arabistan'Ä±n baÅŸkenti Riyad semalarÄ±nda hava savunma sistemleri tarafÄ±ndan imha edildiÄŸi belirtildi. Konuya iliÅŸkin aÃ§Ä±klama Suudi Arabistan Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyon gÃ¼Ã§leri komutanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±. Suudi Arabistan'Ä±n resmi televizyonunda yayÄ±mlanan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Yemen topraklarÄ±ndan Husilerce baÅŸkent Riyad'a balistik fÃ¼ze atÄ±ldÄ±. AÃ§Ä±klamada, fÃ¼zenin Riyad'Ä±n gÃ¼ney kesimlerinde iken hava savunma sistemleri tarafÄ±ndan imha edildiÄŸi aktarÄ±ldÄ±. BaÅŸkent Riyad'da yerel saat ile 15.00 civarÄ±nda art arda iki ÅŸiddetli patlama sesi duyulmuÅŸ, sonrasÄ±nda gÃ¶kyÃ¼zÃ¼nde duman tabakasÄ± oluÅŸmuÅŸtu.

Ä°lgili Konular Suudi Arabistan

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.