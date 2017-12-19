14:05, 19 AralÄ±k 2017 SalÄ±

KudÃ¼s iÃ§in diplomatik giriÅŸimlerde yeni aÅŸama

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD yÃ¶netiminin KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti"Â olarak tanÄ±ma kararÄ±yla ilgili BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyine (BMGK) sunulan karar tasarÄ±sÄ±nÄ±n, ABD tarafÄ±ndan veto edilmesinin ardÄ±ndan konu, BM Genel Kuruluna taÅŸÄ±nÄ±yor. ABD'nin BMGK'de yalnÄ±z kalmasÄ±yla tasarÄ±ya BM Genel Kurulunda gÃ¼Ã§lÃ¼ destek bekleniyor.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n 6 AralÄ±k'ta duyurduÄŸu KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ±nÄ±n geri Ã§ekmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±lan karar tasarÄ±sÄ±, dÃ¼n BMGK'nin geÃ§ici Ã¼yelerinden MÄ±sÄ±r tarafÄ±ndan Konseye sunuldu ancak 15 Ã¼yeli Konseyde sadece ABD'nin vetosuyla reddedildi.

TasarÄ±nÄ±n reddedilmesi zaten bekleniyordu. Åžimdi ise diplomatik giriÅŸimlerin yeni aÅŸamasÄ±na geÃ§iliyor ve tasarÄ±, bu kez benzer bir iÃ§erikle BM Genel Kuruluna getiriliyor.

Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (Ä°Ä°T) kaynaklarÄ±na gÃ¶re,Â TÃ¼rkiye ve Ä°Ä°T'nin yoÄŸun giriÅŸimleriyle oylanacak tasarÄ±nÄ±n 193 Ã¼yeli BM Genel Kurulunda en fazla desteÄŸe ulaÅŸmasÄ± hedefleniyor.

TasarÄ±nÄ±n 15 Ã¼yeli BMGK'de sadece ABD'nin karÅŸÄ± oyuyla 14'e 1 reddedilmiÅŸ olmasÄ±, BM Genel Kurulu iÃ§in olumlu hava oluÅŸturdu.

BMGK'de daimi ya da geÃ§ici bazÄ± Ã¼ye Ã¼lkelerin ABD'nin yanÄ±nda yer almasÄ± ya da en azÄ±ndan Ã§ekimser kalmasÄ± ihtimaline karÅŸÄ±n 14'e 1'lik bir baÅŸarÄ±nÄ±n, ÅŸimdi Genel Kuruldaki oylamayÄ± olumlu etkilemesi bekleniyor. BÃ¶ylece destek veren Ã¼lke sayÄ±sÄ±nÄ±n 160'Ä± aÅŸabileceÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor.

Ä°Ä°T ÃœLKELERÄ° GÄ°RÄ°ÅžÄ°MLERÄ°NÄ° HIZLANDIRIYOR

KudÃ¼s tasarÄ±sÄ±nÄ±n BM Genel Kurulundan geÃ§mesi, Ä°Ä°T Ã¼lkelerinin Ä°stanbul'da Filistin iÃ§in baÅŸlattÄ±klarÄ± hamlenin Ã¶nemli uluslararasÄ± destek kazanmasÄ± anlamÄ±na gelecek.

Ä°Ä°T Zirve DÃ¶nem BaÅŸkanÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±nÂ Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla 13 AralÄ±k'ta Ä°stanbul'da bir araya gelen Ä°Ä°T Ã¼lkelerinin liderleri, aldÄ±klarÄ± kararla DoÄŸu KudÃ¼s'Ã¼ Filistin'in iÅŸgal altÄ±ndaki baÅŸkenti olarak tanÄ±mÄ±ÅŸtÄ±.

TÃ¼rkiye'nin Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla toplanan Ä°Ä°T Ã¼yesi Ã¼lkeler, Filistin'e destek iÃ§in giriÅŸimlerini hÄ±zlandÄ±rÄ±yor. Åžimdi BM nezdindeki olumlu havanÄ±n da etkisiyle bu giriÅŸimlerin artmasÄ± hedefleniyor.

Ä°Ä°T Ã¼yeleri, baÅŸta Avrupa Ã¼lkeleri olmak Ã¼zere Filistin'i tanÄ±mayan Ã¼lkelerin tanÄ±masÄ± ve Filistin'in yeni uluslararasÄ± Ã¶rgÃ¼tlere Ã¼yeliÄŸinin yanÄ± sÄ±ra Ã¶rgÃ¼tlerde Filistin'in daha fazla temsilinin ve gÃ¶rÃ¼nÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n artÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã§aba gÃ¶sterecek.

AyrÄ±ca BM'de Filistin sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n 1967 Ã¶ncesine gÃ¶re oluÅŸturulmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸacak bir komite kurulmasÄ± iÃ§in de Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±lacak. Ä°Ä°T Ã¼lkeleri, Filistin uzlaÅŸÄ±sÄ±nÄ±n gÃ¼Ã§lendirilmesi iÃ§in taraflar nezdinde yapÄ±cÄ± katkÄ±larÄ± artÄ±rmak amacÄ±yla da gÃ¼Ã§ birliÄŸi yaparak giriÅŸimlerde bulunacak.

TÃ¼rkiye'nin Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde MÄ±sÄ±r tarafÄ±ndan BMGK'ye sunulan ve "ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ Ä°srail'in baÅŸkenti kabul etmesine iliÅŸkin kararÄ±n" ilgili BM kararlarÄ±na aykÄ±rÄ± olmasÄ± sebebiyle "hukuken geÃ§ersiz" sayÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren tasarÄ±, ABD tarafÄ±ndan veto edilmiÅŸti. ABD'nin vetosuna karÅŸÄ±n Konseyin daimi Ã¼yeleri Ä°ngiltere, Fransa, Ã‡in, Rusya ile geÃ§ici Ã¼yeleri Uruguay, Bolivya, Etiyopya, Ä°talya, Japonya, Kazakistan, Senegal, Ä°sveÃ§ ve Ukrayna, MÄ±sÄ±r'Ä±n tasarÄ±sÄ± lehinde oy kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

TasarÄ±da, KudÃ¼s'Ã¼n statÃ¼sÃ¼nÃ¼ veya demografik yapÄ±sÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmeye yÃ¶nelik tÃ¼m tek taraflÄ± adÄ±mlarÄ±n "hukuki baÄŸlayÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± olmayan, geÃ§ersiz ve ilgili anlaÅŸmalar gereÄŸi iptal edilmesi gereken" adÄ±mlar olduÄŸuna vurgu yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. TasarÄ±da herhangi bir Ã¼lkenin bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±mamasÄ± gerektiÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki Ã§aÄŸrÄ±ya da yer verilmiÅŸti.

GeÃ§en hafta Ä°stanbul'da Ä°Ä°T Ã¼yelerini toplayan ve DoÄŸu KudÃ¼s'Ã¼n Filistin'in baÅŸkenti olarak sayÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde bir kararÄ±n Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±na Ã¶ncÃ¼lÃ¼k eden TÃ¼rkiye'nin, BM Genel Kurulu sÃ¼recinde de aktif rol oynayacaÄŸÄ±na ve Ã¼Ã§te iki imzanÄ±n toplanmasÄ± hususunda Ã§aba gÃ¶stereceÄŸine iÅŸaret edilmiÅŸti.