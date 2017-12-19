14:25, 19 AralÄ±k 2017 SalÄ±

'TÃ¼rkÃ§e'nin UluslararasÄ± Åžiir ÅžÃ¶leni' TÃ¼rkistan'da dÃ¼zenlenecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye Yazarlar BirliÄŸi tarafÄ±ndan,Â KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± desteÄŸiyle, bu yÄ±l 12'ncisi dÃ¼zenlenenÂ "TÃ¼rkÃ§e'nin UluslararasÄ± Åžiir ÅžÃ¶leni"Â 20-23 AralÄ±k tarihleri arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilecek.

Bu yÄ±l Kazakistan'Ä±n TÃ¼rkistan ÅŸehrinde dÃ¼zenlenecek etkinliÄŸe iliÅŸkin aÃ§Ä±klamada bulunanÂ Åžiir ÅžÃ¶leni Daimi Heyet BaÅŸkanÄ± Mehmet DoÄŸan, ÅŸÃ¶lenin ilk olarak 1992 yÄ±lÄ±nda Bursa ve Konya'da yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

ÅžÃ¶lenin her yÄ±l farklÄ± bir Ã¼lkede devam ettiÄŸini belirten DoÄŸan, "Åžiir ve edebi metinler Ã¼zerinden yapÄ±lan, benzeri olmayan bir kÃ¼ltÃ¼rel faaliyet." dedi.

YazÄ±lÄ± edebiyattan Ã¶nce ÅŸiirin var olduÄŸuna iÅŸaret eden DoÄŸan, "BÃ¼yÃ¼k ve kÃ¶klÃ¼ edebiyatlarÄ±n hepsinde Ã¶nce ÅŸiir vardÄ±r. TÃ¼rkÃ§e binlerce yÄ±llÄ±k zengin bir ÅŸiir mirasÄ±na sahip. Tarih boyunca TÃ¼rk lehÃ§eleri bÃ¼yÃ¼k ÅŸairler yetiÅŸtirdi. TÃ¼rkiye Yazarlar BirliÄŸi de 1990'larda dÃ¼nyada meydana gelen deÄŸiÅŸmenin yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± serbestlikten yararlanarak bÃ¼tÃ¼n TÃ¼rk dÃ¼nyasÄ±ndan ÅŸairlerin katÄ±lacaÄŸÄ± uluslararasÄ± bir ÅŸiir ÅŸÃ¶leni dÃ¼zenlemeyi kararlaÅŸtÄ±rdÄ±." ifadelerini kullandÄ±.

"ÅžÃ–LEN EDEBÄ°YAT DÃœNYAMIZDA YENÄ° BÄ°R DÄ°RÄ°LÄ°ÅžÄ°N ZEMÄ°NÄ°NÄ° HAZIRLIYOR"

DoÄŸan, 12 yÄ±ldÄ±r devam eden ÅŸÃ¶lenin artÄ±k geleneksel hale geldiÄŸine iÅŸaret ederek, ÅŸu deÄŸerlendirmede bulundu:

"Ã‡in'den Balkanlara yaygÄ±n bir coÄŸrafyada, farklÄ± lehÃ§elerde yÃ¼z yÄ±llar boyunca zengin bir ÅŸiir varlÄ±ÄŸÄ± ortaya koyan, TÃ¼rk dilli topluluklarÄ±n ortak bir dil ve edebiyat zemini oluÅŸturmalarÄ±nÄ± saÄŸlamak maksadÄ±yla tasarlanmÄ±ÅŸ, baÅŸlangÄ±Ã§tan bugÃ¼ne bu Ã§erÃ§eveyi koruyarak sÃ¼reklileÅŸmiÅŸ ve gerÃ§ek manasÄ±yla ÅŸÃ¶len gelenekleÅŸmiÅŸtir."

ÅžÃ¶lenin, TuÌˆrk duÌˆnyasÄ±nÄ±n dÃ¼nyayÄ± dolaÅŸan en buÌˆyuÌˆk edebi faaliyeti olduÄŸuna dikkati Ã§eken DoÄŸan, etkinliÄŸin daha Ã¶nceki yÄ±llarda Kazakistan, TÃ¼rkmenistan, KÄ±brÄ±s, Fransa, KÄ±rÄ±m, Makedonya, Azerbaycan, Kosova, KÄ±rgÄ±zistan ve Tataristan'da yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

DoÄŸan, yedi iklim dÃ¶rt bucaktan dil ve ÅŸiir ustalarÄ±nÄ± buluÅŸturan ÅŸÃ¶lenin Ã¶nemine deÄŸinerek, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"23 yÄ±l iÃ§inde 11 defa yapÄ±lan ÅŸÃ¶lenimiz TÃ¼rkÃ§e Ã¼zerinden edebiyat merkezli, metin esaslÄ±. Biz TÃ¼rkÃ§enin ÅŸÃ¶lenini yapÄ±yoruz, Ã§eÅŸitli lehÃ§e, ÅŸive, Ã¼slup ve tarzda yazan ÅŸairleri bir araya getiriyoruz. TuÌˆrk duÌˆnyasÄ±nÄ±n uÌˆÃ§ buÌˆyuÌˆk ÅŸair ve yazarÄ± adÄ±na buÌˆyuÌˆk Ã¶duÌˆller veriyoruz. 'TuÌˆrkÃ§e'nin UluslararasÄ± Åžiir ÅžÃ¶leni', geÃ§miÅŸ asÄ±rlarÄ±n anÄ±tlaÅŸmÄ±ÅŸ ÅŸairlerini hatÄ±rlatmak yanÄ±nda, yedi iklim dÃ¶rt bucaktan zamanÄ±mÄ±zÄ±n yaÅŸayan dil ve ÅŸiir ustalarÄ±nÄ± bir araya getirerek edebiyat dÃ¼nyamÄ±zda yeni bir diriliÅŸin zeminini hazÄ±rlÄ±yor. UfuklarÄ±mÄ±z her ÅŸÃ¶lende coÄŸrafyalar, insanlar ve asÄ±rlar boyu geniÅŸliyor, bilgi ve hassasiyetlerimiz de o nisbette geliÅŸiyor ve derinleÅŸiyor."

"MÄ°MAR SÄ°NAN'IN MÄ°MARÄ°DE YAPTIÄžINI BAKÄ° ÅžÄ°Ä°RDE YAPMIÅžTIR"

Bu yÄ±l etkinliÄŸinÂ TÃ¼rk mutasavvÄ±f ve ÅŸair Ahmed Yesevi anÄ±sÄ±na TÃ¼rkistan'daÂ dÃ¼zenleneceÄŸini kaydeden DoÄŸan, "Ä°slami TÃ¼rk edebiyatÄ±nÄ±n iki temel eserinden biri 'Divan-Ä± Hikmet', diÄŸeri 'Kutadgu Bilig'dir. BÃ¼tÃ¼n edebiyatÄ±mÄ±z Yusuf Has Hacib'in Ã§apanÄ± ve Yesevi'nin hÄ±rkasÄ±ndan Ã§Ä±ktÄ± desek yeri var." diye konuÅŸtu.

DoÄŸan, bu yÄ±l ÅŸÃ¶lende aynÄ± zamanda Kazakistan'Ä±n Ã¼nlÃ¼ ÅŸairi MaÄŸcan Cumabayulu, Divan edebiyatÄ±nÄ±n Ã¶nemli isimlerinden ve "SultanÃ¼ÅŸ'ÅŸuara" olarak anÄ±lan Baki ile HÃ¼seyin Baykara adÄ±na Ã¶dÃ¼l verileceÄŸini aktararak, ÅŸunlarÄ± anlattÄ±:

"MaÄŸcan Cumabay Ã¼nlÃ¼ bir Kazak ÅŸairi. Milli MÃ¼cadelemiz sÄ±rasÄ±nda TÃ¼rkiye adÄ±na azap Ã§eken ve bunu ÅŸiirinde ifade eden bir ÅŸair. Onun 'AlÄ±staki BavrÄ±ma' (uzaktaki kardeÅŸime) baÅŸlÄ±klÄ± ÅŸiiri Ã§ok Ã¼nlÃ¼dÃ¼r. MaÄŸcan Cumabay, genÃ§ yaÅŸÄ±nda, 1938'de bir Ã§ok Kazak yazarÄ± ve aydÄ±nÄ± gibi Stalin'in emriyle katledilmiÅŸtir. Baki ise divan ÅŸiirinin en bÃ¼yÃ¼k ustalarÄ±ndan biri. Kanuni devrinin SultanÃ¼ÅŸ'ÅŸuarasÄ±. Mimar Sinan'Ä±n mimaride yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± Baki ÅŸiirde yapmÄ±ÅŸtÄ±r. Timurlu SaltanÄ± HÃ¼seyin Baykara da Timur'un torunu. Åžair, fakat daha Ã¶nemlisi bir hÃ¼kÃ¼mdar olarak ÅŸiire, edebiyata Ã¶nem veren bir devlet adamÄ± olarak biliniyor. Onun dÃ¼zenlediÄŸi ÅŸiir toplantÄ±larÄ± 'HÃ¼seyin Baykara Meclisleri' olarak edebiyat tarihine mal olmuÅŸtur."Â