14:30, 19 AralÄ±k 2017 SalÄ±

IKBY'nin 'PeÅŸmerge'ye saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±' iddiasÄ±na yalanlama





Irak Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan, IKBY'nin 'PeÅŸmerge gÃ¼Ã§lerine saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleneceÄŸi iddialarÄ±na yalanlama geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Irak Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±,Â PeÅŸmerge gÃ¼Ã§lerineÂ saldÄ±rÄ±Â dÃ¼zenleneceÄŸi iddialarÄ±nÄ± yalanladÄ±. Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlÄ±Â Ortak Operasyonlar KomutanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼Â Yahya Resul,Â AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) GÃ¼venlik AjansÄ± tarafÄ±ndan ortaya atÄ±lan iddialarÄ±n asÄ±lsÄ±z olduÄŸunu ifade etti. Resul, Irak merkezi hÃ¼kÃ¼metine baÄŸlÄ± ortak gÃ¼Ã§lerin, PeÅŸmerge mevzilerine doÄŸru bir hareketinin sÃ¶z konusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bÃ¶lgelerinden ayrÄ±lmadÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. IKBY GÃ¼venlik AjansÄ±, dÃ¼n merkezi hÃ¼kÃ¼mete baÄŸlÄ± ortak gÃ¼Ã§lerin PeÅŸmerge'nin elinde tuttuÄŸu bÃ¶lgelere saldÄ±rmak iÃ§in hazÄ±rlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etmiÅŸti.

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