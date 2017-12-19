IKBY'nin 'PeÅŸmerge'ye saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±' iddiasÄ±na yalanlama

Irak Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±,Â PeÅŸmerge gÃ¼Ã§lerineÂ saldÄ±rÄ±Â dÃ¼zenleneceÄŸi iddialarÄ±nÄ± yalanladÄ±.
Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlÄ±Â Ortak Operasyonlar KomutanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼Â Yahya Resul,Â AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) GÃ¼venlik AjansÄ± tarafÄ±ndan ortaya atÄ±lan iddialarÄ±n asÄ±lsÄ±z olduÄŸunu ifade etti.
Resul, Irak merkezi hÃ¼kÃ¼metine baÄŸlÄ± ortak gÃ¼Ã§lerin, PeÅŸmerge mevzilerine doÄŸru bir hareketinin sÃ¶z konusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bÃ¶lgelerinden ayrÄ±lmadÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.
IKBY GÃ¼venlik AjansÄ±, dÃ¼n merkezi hÃ¼kÃ¼mete baÄŸlÄ± ortak gÃ¼Ã§lerin PeÅŸmerge'nin elinde tuttuÄŸu bÃ¶lgelere saldÄ±rmak iÃ§in hazÄ±rlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etmiÅŸti.
Fransa'nÄ±n ev sahipliÄŸinde dÃ¼zenlenen G5 Sahel Zirvesine, davet edilmesine raÄŸmen Cezayir'in katÄ±lmamasÄ±nÄ±n arkasÄ±nda bazÄ± siyasi etkenlerin olduÄŸu belirtiliyor.
Katar, BMGK'ya sunulan KudÃ¼s'le ilgili karar tasarÄ±sÄ±nÄ±n kabul edilmemesini, "esefle karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ±" belirtti. Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, ABD'nin BMGK'daki KudÃ¼s tasarÄ±sÄ±nÄ± veto etmesine tepki gÃ¶sterdi.
Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™na ait IL-18 tipi uÃ§ak Sibiryaâ€™nÄ±n Tiksi kenti yakÄ±nlarÄ±nda dÃ¼ÅŸtÃ¼. Kazada 2 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 11 kiÅŸi yaralandÄ±.
Filistin'deki KudÃ¼s gÃ¶sterilerine Ä°srail askerlerinin mÃ¼dahalesinde birÃ§ok Filistinli yaralandÄ±
Kosova'daki Prizren Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼ engellilere yÃ¶nelik "Okumak Engel Dinlemez" ile "Ãœreten Engelsiz Eller" konulu eÄŸitim programlarÄ±nÄ± tamamlayanlara sertifikalarÄ± verildi
BrÃ¼ksel'de yaklaÅŸÄ±k 25 bin kiÅŸi hÃ¼kÃ¼metin emeklilik reformunu protesto etti
Rusya'da yapÄ±lan bir araÅŸtÄ±rma, RuslarÄ±n yarÄ±sÄ±ndan fazlasÄ±nÄ±n artÄ±k istikrar yerine deÄŸiÅŸim istediÄŸini ortaya koydu
Kremlin SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Peskov, ABD'nin yeni ulusal gÃ¼venlik stratejisinin 'emperyal' bir yapÄ±da olduÄŸunu sÃ¶yledi
AB ve Ä°ngiltere Brexit mÃ¼zakerelerinde birinci aÅŸamayÄ± oluÅŸturan vatandaÅŸlÄ±k haklarÄ±, Ä°rlanda ve mali anlaÅŸma konularÄ±na iliÅŸkin temel hususlarda anlaÅŸma saÄŸladÄ±
Irak Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan, IKBY'nin 'PeÅŸmerge gÃ¼Ã§lerine saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleneceÄŸi iddialarÄ±na yalanlama geldi
TÃ¼rkiye ve Ä°slam Ã¼lkelerinin giriÅŸimleriyle KudÃ¼s iÃ§in baÅŸlatÄ±lan diplomatik hamle devam ediyor. ABD'nin BMGK'yi bloke etmesinin ardÄ±ndan KudÃ¼s kararÄ± perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ BM Genel Kurulunda ele alÄ±nacak.
Yemen topraklarÄ±ndan baÅŸkent Riyad'a atÄ±lan balistik fÃ¼ze havada imha edildi
Ä°ngiltereâ€™nin 3 milyar sterlinlik yeni uÃ§ak gemisi HMS Queen Elizabeth'in su aldÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±kÄ±nca denizdeki testlerine ara verilerek tamire alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.
ABD yÃ¶netimi, dÃ¼nyada mayÄ±s ayÄ±nda binlerce bilgisayarÄ± etkileyen WannaCry fidye yazÄ±lÄ±m saldÄ±rÄ±sÄ±ndan Kuzey Kore'nin sorumlu olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.
Suriye'de DEAÅž iÅŸgalindeki topraklarÄ±n paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ± bitiren Esad rejimi ile PYD/PKK arasÄ±nda gerilim artÄ±yor. Esad, Ã¶rgÃ¼tÃ¼ vatan haini olarak nitelerken, PYD/PKK'dan "rejimin geÃ§erlilik sÃ¼resi bitti" karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± geldi
Tunus Nahda Hareketi Lideri GannuÅŸi, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n KudÃ¼s kararÄ± sonrasÄ±nda Ä°slam dÃ¼nyasÄ±ndaki uyanÄ±ÅŸÄ±nÄ± "yeni bir Arap BaharÄ±" olarak niteleyen GannuÅŸi, "Bu yaÅŸananlar Arap BaharÄ±'nÄ±n geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼dÃ¼r. HalklarÄ±n zulÃ¼m karÅŸÄ±sÄ±nda, terÃ¶r ve ÅŸiddetten uzak biÃ§imde adalet, hÃ¼rriyet, kalkÄ±nma istemesi Arap BaharÄ±'nÄ±n Ã¶zÃ¼dÃ¼r. Ä°ÅŸte Trump, KudÃ¼s davasÄ±yla bunu harekete geÃ§irmiÅŸtir." ifadelerini kullandÄ±