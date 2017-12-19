14:34, 19 AralÄ±k 2017 SalÄ±

Brexit mÃ¼zakerelerinde yeni sÃ¼reÃ§ | GRAFÄ°K

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ngiltere'ninÂ Avrupa BirliÄŸi'nden (AB) ayrÄ±lmasÄ±nÄ± (Brexit) saÄŸlayacak mÃ¼zakerelerin birinci aÅŸamasÄ±nda anlaÅŸma saÄŸlanmÄ±ÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen gelecekteki ticaret anlaÅŸmasÄ±, gÃ¼venlik, terÃ¶rle mÃ¼cadele, Ã§evre, eÄŸitim, araÅŸtÄ±rma gibi konularÄ± iÃ§eren ikinci aÅŸamanÄ±n, taraflarÄ± zorlamasÄ± bekleniyor.

AB AnlaÅŸmasÄ±'nÄ±n 50. maddesi uyarÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼lenÂ BrexitÂ mÃ¼zakerelerinin birinci aÅŸamasÄ±nda anlaÅŸma saÄŸlanan maddeler ve ikinci aÅŸamada ele alÄ±nacak konulardan yapÄ±lan derlemeye gÃ¶re, AB ve Ä°ngiltere arasÄ±ndaki heyetlerin yayÄ±mladÄ±klarÄ± ortak bildiri Ã§erÃ§evesinde taraflarÄ±n birinci aÅŸamayÄ± oluÅŸturan vatandaÅŸlÄ±k haklarÄ±, Ä°rlanda ve mali anlaÅŸma konularÄ±na iliÅŸkin temel hususlarda anlaÅŸma saÄŸladÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Ä°ngiltere, geÃ§en yÄ±l haziran ayÄ±nda yapÄ±lan referandumla AB'den ayrÄ±lma kararÄ± almasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 29 Mart'ta Lizbon AnlaÅŸmasÄ±'nÄ±n 50. maddesini iÅŸleterek ayrÄ±lÄ±k sÃ¼recini resmen baÅŸlattÄ±.

Haziran ayÄ±nda baÅŸlayan mÃ¼zakereler iÃ§in AB Komisyonunun Brexit BaÅŸmÃ¼zakerecisi Michel Barnier ve Ä°ngiltere'nin Brexit BakanÄ± David Davis baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki teknik ekipler gÃ¶revlendirildi.

AB anlaÅŸmalarÄ± uyarÄ±nca Ä°ngiltere'nin AB'den 29 Mart 2019'da Ã§Ä±kmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

VATANDAÅžLIK HAKLARI

Taraflar,Â BrexitÂ mÃ¼zakerelerinin en zorlu maddelerinden birini oluÅŸturan ve iki tarafÄ±n da bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem verdiÄŸi vatandaÅŸlÄ±k haklarÄ± konusunda, ayrÄ±lÄ±k sonrasÄ±nda Ä°ngiltere'de yaÅŸayan AB vatandaÅŸlarÄ± ve AB'de yaÅŸayan Ä°ngiliz vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n temel haklarÄ±nÄ±n devamÄ±nÄ± saÄŸlamak iÃ§in mÃ¼zakereler yÃ¼rÃ¼ttÃ¼.

SÃ¶z konusu temel haklar, Ä°ngiltere'de yaÅŸayan yaklaÅŸÄ±k 3 milyon AB vatandaÅŸÄ± ve AB'de yaÅŸayan 1 milyon Ä°ngiliz vatandaÅŸÄ±nÄ± kapsÄ±yor.

VarÄ±lan anlaÅŸmada Ä°ngiltere'de yaÅŸayan AB vatandaÅŸlarÄ±na ve 27 AB Ã¼lkesinde yaÅŸayan Ä°ngiliz vatandaÅŸlarÄ±na ve bu kiÅŸilerin ailelerine "Ã§ift taraflÄ± koruma" saÄŸlandÄ±.

Bu vatandaÅŸlarÄ±n bulunduklarÄ± Ã¼lkede yaÅŸama, Ã§alÄ±ÅŸma ve eÄŸitim gÃ¶rme hakkÄ± gÃ¼vence altÄ±na alÄ±ndÄ±.

VatandaÅŸlara koruma AB hukuku Ã§erÃ§evesinde saÄŸlanacak, aile Ã¼yelerinin ayrÄ±lÄ±k tarihinden sonra da bahsi geÃ§en Ã¼lkelerde bulunan kiÅŸilerle birleÅŸme hakkÄ± olacak.

AnlaÅŸmada sÃ¶z konusu kiÅŸilerin idari iÅŸlerine iliÅŸkin sÃ¼reÃ§leri, AB ve Ä°ngiltere tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenecek. VatandaÅŸlar iÃ§in dÃ¼zenlenen idari sÃ¼reÃ§lerin "ÅŸeffaf, uyumlu ve pÃ¼rÃ¼zsÃ¼z" bir ÅŸekilde uygulanmasÄ± zorunlu olacak.

Bu Ã§erÃ§evede Ä°ngiltere hÃ¼kÃ¼meti, Ã¼lkede yaÅŸayan AB vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n "yeni yerleÅŸik statÃ¼ye" baÅŸvurmasÄ± iÃ§in ayrÄ±lÄ±k tarihinden sonra 2 yÄ±l sÃ¼re tanÄ±yacak. Oturum koÅŸullarÄ±nÄ± karÅŸÄ±layan ve daimi oturum hakkÄ±na sahip kiÅŸilere otomatik olarak yeni yerleÅŸik statÃ¼ verilecek.

AB ve Ä°ngiliz vatandaÅŸlarÄ±na Mart 2019'dan sonra 2 yÄ±l boyunca serbest dolaÅŸÄ±m hakkÄ± tanÄ±nacak. Ä°ngiltere, bu tarihten sonraya Ã¼lkeye gelen vatandaÅŸlarÄ±n kayÄ±t yaptÄ±rmasÄ±nÄ± talep edecek. SÃ¶z konusu vatandaÅŸlar, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak bulunduklarÄ± Ã¼lkenin dÄ±ÅŸÄ±nda 5 yÄ±ldan fazla kalmalarÄ± durumunda oturum haklarÄ±nÄ± kaybedecek.

AB'de yaÅŸayan Ä°ngiliz vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n ise diÄŸer AB Ã¼lkelerine serbest dolaÅŸÄ±mÄ± gÃ¼vence altÄ±na alÄ±nacak, bu kiÅŸilerin ayrÄ±lÄ±k tarihinden sonra yaÅŸadÄ±klarÄ± AB Ã¼lkesinden baÅŸka bir Ã¼ye Ã¼lkeye taÅŸÄ±nabilmeleri bazÄ± kÄ±sÄ±tlamalara tabi tutulacak.

Ä°NGÄ°LÄ°Z MAHKEMELER AVRUPA ADALET DÄ°VANINA 8 YIL DAHA DAVA HAVALE EDEBÄ°LECEK

VatandaÅŸlÄ±k haklarÄ± Ã§erÃ§evesinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len mÃ¼zakereleri zora sokan en Ã¶nemli hususlardan biri deÂ AB'nin Avrupa Adalet DivanÄ±'nÄ±n Brexit sonrasÄ±nda da Ä°ngiltere'de yetkisi olmasÄ± gerektiÄŸini savunmasÄ±ndan kaynaklanÄ±yordu.

Ä°ngiltere, Ã¼lkesinde bulunan AB vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n ayrÄ±lÄ±k sonrasÄ±nda ulusal hukuk kurallarÄ± kapsamÄ±na gireceÄŸini savunarak AB'nin bu koÅŸuluna karÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±yordu.

AnlaÅŸmada, iki taraf da Ã¶dÃ¼n vererek Brexit'ten sonra Ä°ngiliz mahkemelerinin AB vatandaÅŸlarÄ±na iliÅŸkin davalarÄ± 8 yÄ±l boyunca Avrupa Adalet DivanÄ±na taÅŸÄ±yabileceÄŸini kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

MALÄ° KONULAR

AnlaÅŸmayla, Ä°ngiltere'nin AB'ye Ã¶demesi gereken mali taahhÃ¼tler konusunda da uzlaÅŸÄ± saÄŸlandÄ±. AB tarafÄ±, Ä°ngiltere'nin, Ã¼zerinde uzlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ 2020 birlik bÃ¼tÃ§esine ve Ã¼ye Ã¼lkelerin kalkÄ±nma programlarÄ±na yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerini tam yerine getirmesini ÅŸart koÅŸtu.

Ä°ngiltere, bu kapsamda, sÃ¶z konusu rakamÄ±n hesaplama sistemi konusunda AB'yle uzlaÅŸÄ± saÄŸlayabildi. Hesaplamalara gÃ¶re Ä°ngiltere, AB'ye 35-39 milyar sterlin civarÄ±nda Ã¶deme yapacak. Bu Ã§erÃ§evede Ä°ngiltere, AB yÄ±llÄ±k bÃ¼tÃ§esine 17-18 milyar sterlin Ã¶deyecek. AB'nin bÃ¼tÃ§e dÃ¶nemi iÃ§erisinde Ä°ngiltere'nin de dahil olduÄŸu bir ÅŸekilde verme taahhÃ¼dÃ¼nde bulunulan Ã§eÅŸitli mali programlar ve desteklemeler iÃ§in 21-23 milyar sterlin aktarÄ±lacak. Ä°ngiltere, AB kurumlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n maaÅŸ ve emeklilikleri iÃ§in de 2-4 milyar sterlin kaynak ayÄ±racak. AyrÄ±ca, Ä°ngiltere'nin AB'ye Ã¼yeliÄŸi devam ettiÄŸi sÃ¼rece birlikten alacaÄŸÄ± destekler de sÃ¼recek.

KUZEY Ä°RLANDA

Brexit sonrasÄ±nda Ä°ngiltere, Galler, Ä°skoÃ§ya ve Kuzey Ä°rlanda'dan oluÅŸan BirleÅŸik KrallÄ±k'Ä±n AB ile tek kara baÄŸlantÄ±sÄ± olarak kalacak Ä°rlanda-Kuzey Ä°rlanda arasÄ±ndaki sÄ±nÄ±r, mÃ¼zakerelerde uzlaÅŸÄ±lan bir baÅŸka konuyu oluÅŸturdu.

Her iki taraf da HayÄ±rlÄ± Cuma AnlaÅŸmasÄ±'nÄ±n korunmasÄ± konusunda anlaÅŸtÄ±. Bu noktada, somut bir sÄ±nÄ±r uygulamasÄ±na gidilmeyecek. Ä°ngiltere'nin AB'den ayrÄ±lmasÄ±na raÄŸmen Kuzey Ä°rlanda, AB tek pazarÄ±na ve GÃ¼mrÃ¼k BirliÄŸi'ne dahil olmayÄ± sÃ¼rdÃ¼recek. Ä°ngiltere, Kuzey Ä°rlanda iÅŸletmelerinin kendi topraklarÄ±na eriÅŸimlerini engelleyebilecek yeni dÃ¼zenlemelerle sÄ±nÄ±rlamalar koymayacak.

Kuzey Ä°rlanda vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n, Ä°rlanda veya Ä°ngiltere vatandaÅŸlÄ±klarÄ±nÄ± tercih etme Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kleri korunacak. Kuzey Ä°rlandalÄ±lar, BirleÅŸik KrallÄ±k topraklarÄ±nda Ã¶zgÃ¼rce hareket edebilecek.

Ä°KÄ°NCÄ° AÅžAMADA NE OLACAK?

MÃ¼zakerelerin ikinci aÅŸamasÄ±nda AB ve Ä°ngiltere'nin taraflar arasÄ±nda gelecekte ticaret, gÃ¼venlik, terÃ¶rle mÃ¼cadele, Ã§evre, eÄŸitim, araÅŸtÄ±rma ve ikili iliÅŸkileri ÅŸekillendirecek konulara iliÅŸkin anlaÅŸma saÄŸlamasÄ± gerekiyor.

Ä°ngiltere AB'den ayrÄ±lmadan Ã¶nce taraflar, teknik olarak bir ticaret anlaÅŸmasÄ± imzalayamÄ±yor. Ancak ikinci aÅŸamada AB ve Ä°ngiltere'nin ayrÄ±lÄ±k tarihinden sonra inÅŸa edeceÄŸi ticaret anlaÅŸmasÄ± iÃ§in Ã¶n hazÄ±rlÄ±klarÄ± tamamlamasÄ± bekleniyor.

AB BaÅŸmÃ¼zakerecisi Michel Barnier, taraflar arasÄ±ndaki ticaret anlaÅŸmasÄ±nÄ±n AB ve Kanada arasÄ±ndaki ticaret dÃ¼zenlemesine benzeyebileceÄŸine iÅŸaret ediyor. Bu Ã§erÃ§evede, Ä°ngiltere'ye mallarÄ±n serbest dolaÅŸÄ±m hakkÄ± ve ortak pazara sÄ±nÄ±rsÄ±z ulaÅŸÄ±m saÄŸlanÄ±rken, kiÅŸilerin serbest dolaÅŸÄ±m hakkÄ± ve GÃ¼mrÃ¼k BirliÄŸi gibi hususlar bu anlaÅŸmada yer almÄ±yor.

Ticaret anlaÅŸmasÄ± Ã§erÃ§evesinde AB ve Ä°ngiltere'nin gÃ¼mrÃ¼k vergileri, Ã¼rÃ¼n standartlarÄ± ve olasÄ± anlaÅŸmazlÄ±klarÄ± nasÄ±l Ã§Ã¶zebileceÄŸine iliÅŸkin dÃ¼zenlemeler de yapmasÄ± gerekiyor.

GEÃ‡Ä°Åž SÃœRECÄ°

MÃ¼zakerelerin ikinci aÅŸamasÄ±nda taraflarÄ±n Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May tarafÄ±ndan Ã¶nerilen ve ayrÄ±lÄ±k tarihinden sonraki 2 yÄ±lÄ± kapsamasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼len "geÃ§iÅŸ sÃ¼recine" iliÅŸkin detaylarÄ± da gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi bekleniyor.

AB tarafÄ± geÃ§iÅŸ sÃ¼recinde Ä°ngiltere'nin mevcut ve yeni kabul edilecek AB hukukuna uymasÄ± ancak karar alma mekanizmalarÄ±nda sÃ¶z hakkÄ± olmamasÄ± gerektiÄŸini savunuyor.

Bu sÃ¼reÃ§te Ä°ngiltere'nin GÃ¼mrÃ¼k BirliÄŸi ile Ortak Pazar'da kalmasÄ± ve Avrupa Adalet DivanÄ±nÄ±n yargÄ± yetkisinin devam etmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Ä°ngiltere'den "karar masasÄ±nda" oturma hakkÄ±nÄ± elinden alacak bu sÃ¼reÃ§ hakkÄ±nda mÃ¼zakerelerin zorlu geÃ§mesi bekleniyor.

Bu sÃ¼reÃ§te Ä°ngiltere, AB'den Ã§Ä±ktÄ±ktan sonra hÄ±zlÄ± biÃ§imde serbest ticaret anlaÅŸmasÄ±nÄ±n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesini istiyor.

Yeni ticaret anlaÅŸmasÄ±nÄ±n, AB kurumlarÄ± ve 27 Ã¼ye Ã¼lkenin bÃ¶lgesel parlamentolarÄ± tarafÄ±ndan resmen onaylanmasÄ± Ã§ok uzun sÃ¼re alabiliyor.

AB ve Ä°ngiltere arasÄ±ndaki olasÄ± bir ticari anlaÅŸmanÄ±n iÃ§eriÄŸi belirsizliÄŸini korurken BrÃ¼ksel, Londra'nÄ±n sÃ¼reÃ§ tamamlanana kadar diÄŸer Ã¼lkelerle ikili ticari anlaÅŸma yapamayacaÄŸÄ±nÄ± savunuyor. Gelecekte AB ve Ä°ngiltere arasÄ±ndaki ticari iliÅŸkilerin ne ÅŸekilde gerÃ§ekleÅŸeceÄŸi konusunda belirsizlik sÃ¼rÃ¼yor.