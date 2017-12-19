Kremlin: ABDâ€™nin ulusal gÃ¼venlik stratejisi emperyal

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Kremlin SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Dimitriy Peskov, ABD'nin yeni ulusal gÃ¼venlik stratejisinin 'emperyal' bir nitelikte olduÄŸunu ifade ederek, "Bu stratejiler, Washington'un tek kutuplu dÃ¼nya fikrinden vazgeÃ§meye isteksiz olduÄŸunu gÃ¶steriyor." dedi.
Peskov, Beyaz Saray tarafÄ±ndan kamuyla paylaÅŸÄ±lan ABDâ€™nin yeni ulusal gÃ¼venlik stratejisine iliÅŸkin gazetecilere deÄŸerlendirmelerde bulundu.
Rusyaâ€™yÄ± ABD gÃ¼venliÄŸi iÃ§in bir tehdit olarak nitelendiren belgede yer alan ifadelere katÄ±lmadÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayan Peskov, "Belgede Ã¶zellikle Rusyaâ€™yla ilgili bÃ¶lÃ¼mlere baktÄ±ktan sonra, bu belgenin emperyal bir yapÄ±da olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼yoruz. AyrÄ±ca, ABDâ€™nin tek kutuplu dÃ¼nya dÃ¼ÅŸÃ¼ncesinden vazgeÃ§meyi istemediÄŸini ve Ã§ok kutuplu bir dÃ¼nyayÄ± kabul edemeyeceÄŸini de gÃ¶zlemliyoruz." dedi.
Belgede, ABD Ã§Ä±karlarÄ±yla uyumlu alanlarda Rusya ile iÅŸ birliÄŸine iliÅŸkin bazÄ± olumlu yanlarÄ±n da bulunduÄŸunu anlatan Peskov, "AmerikalÄ± meslektaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n ne kadar ileri gitmeye hazÄ±r olduklarÄ±na baÄŸlÄ± olarak bizim iÃ§in yararlÄ± olan alanlarda biz de ABD ile iÅŸ birliÄŸi arayÄ±ÅŸÄ± iÃ§indeyiz." diye konuÅŸtu.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n Ã¼lkenin yeni ulusal gÃ¼venlik stratejisini iÃ§eren 55 sayfalÄ±k belge dÃ¼n yayÄ±nlanmÄ±ÅŸtÄ±. Belgede Ã¶zellikle Rusya ve Ã‡in'in stratejilerinin ABD'nin Ã§Ä±karlarÄ±yla Ã§eliÅŸtiÄŸine dikkat Ã§ekilmiÅŸti.
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Kremlin SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Peskov, ABD'nin yeni ulusal gÃ¼venlik stratejisinin 'emperyal' bir yapÄ±da olduÄŸunu sÃ¶yledi
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