15:00, 19 AralÄ±k 2017 SalÄ±

Milli MÃ¼cadelenin ilk kurÅŸununu atan Kara Hasan PaÅŸa kimdir?

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Tarih servisi

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Kara Hasan PaÅŸa



1891 yÄ±lÄ±nda doÄŸdu. Ä°stanbul'un iÅŸgalinden sonra Anadolu'da Ã¶rgÃ¼tlenen direniÅŸ liderlerindendir. 1919 yÄ±lÄ± baÅŸlarÄ±nda harekete geÃ§en Kara Hasan ve Ã§etesi TÃ¼rkiye'de iÅŸgal gÃ¼Ã§lerine karÅŸÄ± millÃ® direniÅŸi ilk baÅŸlatan teÅŸkilatÄ± oldu. MallarÄ±nÄ± satarak silahlandÄ±lar.Â



Kara Hasan'a halk, 'PaÅŸa' unvanÄ±nÄ± verdi. Ã‡etesi de 'Kara Hasan PaÅŸa Ã‡etesi' olarak adlandÄ±rÄ±ldÄ±. Kara Hasan PaÅŸa Ã‡etesi iÅŸgalci FransÄ±z ve isyancÄ± Ermeniler'in korkulu rÃ¼yasÄ± oldu.Â



Kara Hasan PaÅŸa ve Ã‡etesi GÃ¢vur DaÄŸlarÄ±, Antakya, Adana, MaraÅŸ, Antep ,Osmaniye, Ceyhan dolaylarÄ±nda iÅŸgalci FransÄ±z kuvvetlerine baskÄ±nlar yaptÄ±. TÃ¼rklerin can, mal ve namuslarÄ±nÄ± korumaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. ArkadaÅŸlarÄ±yla birlikte 9 Ocak 1922 tarihinde dÃ¼ÅŸmanlarÄ±n vatan topraklarÄ±ndan kovulmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±. 1936 yÄ±lÄ±nda verem hastalÄ±ÄŸÄ±na yakalanarak vefat etti.









HAKKINDA YAZILANLAR



MÄ°LLÄ° MÃœCADELEDE Ä°LK KURÅžUN VE KARAKESEÂ



Birinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'nÄ±n sona ermesi ve Mondros AteÅŸkes AntlaÅŸmasÄ±'nÄ±n imzalanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, yÃ¶reden gÃ¶Ã§ ettirilen Ermenilerin, FransÄ±zlarÄ±n desteÄŸinde geri dÃ¶neceÄŸi ve yÃ¶reyi iÅŸgal edeceÄŸi sÃ¶ylentileri yayÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.



Nihayet 11 AralÄ±k 1918'de DÃ¶rtyol'u iÅŸgal eden FransÄ±zlar, bu iÅŸgalde dÃ¶rt yÃ¼z Ermeniden oluÅŸan bir FransÄ±z taburundan faydalanmÄ±ÅŸlardÄ±r. Bu iÅŸgal birliklerine baÄŸlÄ± askerler, TÃ¼rklere ait on iki evi basarak eÅŸya ve paralarÄ±nÄ± gasbetmiÅŸ, bir kadÄ±nÄ± boÄŸazÄ±ndan yaralamÄ±ÅŸ ve OsmanlÄ± jandarmasÄ±nÄ± kasabadan Ã§Ä±karmÄ±ÅŸlardÄ±.



Ä°ÅŸte Ermeni ÅŸiddet hareketlerinin daha Ã¶nceleri TÃ¼rkler arasÄ±nda yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± hoÅŸnutsuzluk, Ermenilerin FransÄ±zlar desteÄŸinde bÃ¶lgeyi iÅŸgal edeceÄŸi sÃ¶ylentilerinin yayÄ±lmasÄ± ve gerÃ§ekten de, FransÄ±zlarÄ±n iÅŸgal sÄ±rasÄ±nda FransÄ±z askeri Ã¼niformasÄ± giydirdikleri Ermenilere, iÅŸgal kuvvetleri arasÄ±nda yer vermeleri ve bunlarÄ±n iÅŸgalle birlikte hareket, gasp, yaralama olaylarÄ±na giriÅŸmeleri, TÃ¼rklerin, Ermenilerle birlikte DÃ¶rtyol,Adana ve havalisini iÅŸgal eden FransÄ±zlara da sert tepkiler gÃ¶stermesine yol aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±r. FransÄ±zlar, iÅŸgalden sonra, daha Ã¶nce Suriye ve LÃ¼bnan'a gÃ¶Ã§ ettirilen Ermenileri, DÃ¶rtyol'a ve yÃ¶renin diÄŸer ÅŸehirlerine naklederek yerleÅŸtirdiler. Az zamanda DÃ¶rtyol'a yerleÅŸtirilen Ermenilerin sayÄ±sÄ± on iki bin kiÅŸiye ulaÅŸtÄ±.



KÄ±sa zaman sonra, DÃ¶rtyol ve yakÄ±nlarÄ±na yerleÅŸtirilmiÅŸ olan sivil Ermeniler de, FransÄ±z iÅŸgal kuvvetlerinden cesaret ve destek alarak, DÃ¶rtyol civarÄ±ndaki kÃ¶ylere baskÄ±nlar dÃ¼zenlemeye baÅŸladÄ±lar. BunlarÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± zulÃ¼mlerden ve iÅŸkencelerden bÄ±kan ve endiÅŸe iÃ§inde sÄ±ranÄ±n kendilerine geleceÄŸi gÃ¼nÃ¼ bekleyen DÃ¶rtyol'a baÄŸlÄ± Ã–zerli KÃ¶yÃ¼ halkÄ±ndan HacÄ± HÃ¼seyin OÄŸullarÄ±'ndan Emin Hoca baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda Ã¼Ã§ kiÅŸilik bir heyet de, bÃ¶lgenin Ä°ngiliz KomutanlÄ±ÄŸÄ±na mÃ¼racaat etti. Heyet, kÃ¶ylerinin ve Ã§evrenin, FransÄ±zlar ve Ã¶zellikle Ermeni zulmÃ¼nden korunmasÄ±nÄ± istedi. Bunun Ã¼zerine, Ä°ngiliz KomutanlÄ±ÄŸÄ±, Hintli MÃ¼slÃ¼manlardan oluÅŸan bir mÃ¼frezeyi DÃ¶rtyol'a gÃ¶nderdi. Bu mÃ¼freze, asayiÅŸ ve sÃ¼kuneti geÃ§ici bir zaman iÃ§in saÄŸlamayÄ± baÅŸardÄ±. Fakat, bir sÃ¼re sonra, FransÄ±zlar ve Ermeniler, Ã–zerli KÃ¶yÃ¼'ne saldÄ±rdÄ±lar ve halka hakaret ettiler. Bu kÃ¶tÃ¼ tutum ve hakaretlerine tahammÃ¼l edemeyerek karÅŸÄ± koyan Ã–zerli KÃ¶yÃ¼ Ä°htiyar Heyeti'den Muhtar Åžeyhmuzzade (Åžeyh Musazade), Mehmet AÄŸa ile Ã¼ye AbdÃ¼lkadir AÄŸazade Yusuf AÄŸa'yÄ± elleri baÄŸlÄ± olarak, FransÄ±z iÅŸgal komutanÄ±nÄ±n kapÄ±sÄ± Ã¶nÃ¼nde sÃ¼ngÃ¼ ile ÅŸehit ettiler. AyrÄ±ca Ermeniler, TÃ¼rklere ait hayvanlara el koyarak, zorla gÃ¶tÃ¼rmek istediler. Buna katlanamayan Ã–mer Hoca OÄŸlu Mehmet Ã‡avuÅŸ (Mehmet KARA), kavga yapar, Karakese KÃ¶yÃ¼'ne kaÃ§ar. Ermenilerin bu olayÄ± FransÄ±zlara bildirmesi Ã¼zerine, sayÄ±ca daha fazla bir mÃ¼freze ile Karakese KÃ¶yÃ¼'ne taarruza geÃ§en FransÄ±z ve Ermenilere karÅŸÄ± kÃ¶ylÃ¼ler taÅŸtan kurduklarÄ± barikatla yolu kapatarak ve silahla ateÅŸ aÃ§arak karÅŸÄ± koydular. ''Ä°lk KurÅŸun'u'' sÄ±kan ve ''AteÅŸ'' emrini veren Ã–mer HocaoÄŸlu Mehmet Ã‡avuÅŸ'tur. Beklemedikleri bu mukavemet karÅŸÄ±sÄ±nda ÅŸaÅŸkÄ±na dÃ¶nen FransÄ±zlar, DÃ¶rtyol'daki karargahlarÄ±na Ã§ekilmek zorunda kaldÄ±lar (19 AralÄ±k 1918).



YakÄ±n zamana kadar Milli MÃ¼cadele'de ''Ä°lk KurÅŸun'un '' Ä°zmir'in iÅŸgali sÄ±rasÄ±nda Hasan Tahsin (AsÄ±l adÄ± Osman Nevres)'in YunanlÄ±lara attÄ±ÄŸÄ± kurÅŸun,Milli MÃ¼cadele'nin Ä°lk KurÅŸunu olarak biliniyordu. Son yÄ±llarda yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalarda, Milli MÃ¼cadele'de dÃ¼ÅŸmana karÅŸÄ± sÄ±kÄ±lan ''Ä°lk KurÅŸun'un,(Ä°zmir'in 15 MayÄ±s 1919'daki YunanlÄ±lara sÄ±ktÄ±ÄŸÄ± ilk kurÅŸundan 5 ay Ã¶nce) DÃ¶rtyol'da 19 AralÄ±k 1918'de Mehmet Ã‡avuÅŸ (Mehmet KARA) tarafÄ±ndan atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±r.



Bu Ã§arpÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan DÃ¶rtyol'a dÃ¶nen FransÄ±z askerleri, Jandarma KomutanÄ± TeÄŸmen Hasan'Ä± sebepsiz olarak aÄŸÄ±r ÅŸekilde yaraladÄ±lar.



DÃ¶rtyol civarÄ±ndaki Ã‡aylÄ± KÃ¶yÃ¼'nde Mehmet (OsmanoÄŸlu lakaplÄ±) oÄŸlu Mustafa da KurtkulaÄŸÄ± KÃ¶yÃ¼'nde ÅŸehit edildi. Bu ve buna benzer haksÄ±z davranÄ±ÅŸlarÄ±n devamÄ±, TÃ¼rk halkÄ±nÄ± direniÅŸe sevketti.Â



YÃ¶re halkÄ± canÄ±nÄ± ve namusunu kurtarmak iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ imkanÄ±nÄ± kullanarak silah satÄ±n almaya baÅŸladÄ±.Kara Hasan da FransÄ±zlardan kardeÅŸinin intikamÄ±nÄ± almak iÃ§in Kuzuculu KÃ¶yÃ¼'nde bir teÅŸkilat kurarak direniÅŸe geÃ§ti. Mal ve hayvanlarÄ±nÄ± satarak silahlanan yÃ¶re insanlarÄ± da Kara Hasan'a katÄ±ldÄ±lar. BÃ¶ylece, zamanla sayÄ±sÄ± 300-400'e varan bir milli teÅŸkilat ortaya Ã§Ä±ktÄ±.1919 yÄ±lÄ± baÅŸlarÄ±nda harekete geÃ§en Kara Hasan PaÅŸa ve Ã§etesi de, TÃ¼rkiye'de iÅŸgal gÃ¼Ã§lerine karÅŸÄ± milli direniÅŸi ilk baÅŸlatan teÅŸkilat olmuÅŸtur.



Kara Hasan'a halk ''PAÅžA'' unvanÄ±nÄ± verir. Ã‡etesi de ''Kara Hasan PaÅŸa Ã‡etesi'' olur. Kara Hasan PaÅŸa artÄ±k FransÄ±z ve Ermenilerin korkulu rÃ¼yasÄ± olmuÅŸtur. Kara Hasan PaÅŸa,halkÄ±n dilinde bir milli kahramandÄ±r artÄ±k. Ã‡etesi ile Gavur DaÄŸlarÄ±, Antakya, Adana, MaraÅŸ, Antep, Osmaniye, Ceyhan dolaylarÄ±nda FransÄ±zlara baskÄ±nlar yapÄ±yordu. TÃ¼rklerin can, mal ve namuslarÄ±nÄ± korumaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu. Kara Hasan PaÅŸa, TÃ¼rkiye'nin en bÃ¼yÃ¼k Kuvay-i Milliye TeÅŸkilatÄ±nÄ± kurarak FransÄ±z ve Ermenilerle mÃ¼cadele ederek 9 Ocak 1922'de dÃ¼ÅŸmanlarÄ±n bu vatan topraklarÄ±ndan kovulmasÄ±nÄ± saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±r.Â











BELGE



T.C.

GENELKURMAY BAÅžKANLIÄžIÂ

ANKARA



ATASE: 3214-4-92 ArÅŸiv 29 OCAK 1992

KONU: Kadir ASLAN 'Ä±n dilekÃ§esi



HATAY VALÄ°LÄ°ÄžÄ°NE



Ä°LGÄ° : Hatay ValiliÄŸi'nin 18 ARALIK 1991 gÃ¼n ve sayÄ±: Ya.

Ä°ÅŸ : 16 (iÅŸl. 12) 2325 / 4407 sayÄ±lÄ± yazÄ±sÄ±



1.Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik EtÃ¼t BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶nderilen ilgi yazÄ±yla, Ä°ÅŸgalci gÃ¼Ã§lere karÅŸÄ± ilk kurÅŸun'un 19 AralÄ±k 1918'de DÃ¶rtyol ilÃ§esinde Mehmet Kara tarafÄ±ndan atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ndan bahisle, ilgi yazÄ± ekindeki belgelerinde incelenerek konuya aÃ§Ä±klÄ±k getirici bilgiler istenilmektedir.

2.Konuyla ilgili olarak, arÅŸiv uzmanÄ±nca ATASE BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± arÅŸivinde gerekli incelemeler yapÄ±lmÄ±ÅŸ olup; inceleme neticesi hazÄ±rlanan uzman raporu ekte gÃ¶nderilmiÅŸtir.

3.Uzman raporu ve konuyla ilgili BaÅŸkanlÄ±k yayÄ±nlarÄ±nÄ±n tetkiki neticesinde, Birinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±ndan sonra galip devletlerin yurdumuzda ilk iÅŸgal ettiÄŸi yerlerin Ä°skenderun ve DÃ¶rtyol olduÄŸu bu dÃ¼ÅŸmana karÅŸÄ± ilk direniÅŸ hareketlerinin yine bu bÃ¶lgede baÅŸladÄ±ÄŸÄ± buna baÄŸlÄ± olarak da ilk silahlÄ± direniÅŸ hareketinin de 19 AralÄ±k 1918'de DÃ¶rtyol ilÃ§esi Karakese kÃ¶yÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi tespit edilmiÅŸtir. Bilgilerinize arz ederim.



GENELKURMAY BAÅžKANI NAMINA

ErdoÄŸan Ã–ZNALÂ

Hv. Plt. KorgeneralÂ

As. T. ve Str. E. BÅŸk.

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Kaynak: Biyografi.net